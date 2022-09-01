Từ 9 giờ sáng thứ Sáu ngày 2/9/2022, 'Ngọc Hoàng chốt sổ', TOP 3 con giáp đón lộc vàng son, ôm cả tiền tỷ trong tay, tận hưởng vinh hoa, phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Con giáp này tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Bản mệnh luôn sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, người tuổi này cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Thời điểm tài vận tới, là khoảng thời gian tốt để người tuổi này hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Bản mệnh có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Đúng 9 giờ ngày mai (2/9), vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách con giáp này cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong thời gian tới, bản mệnh có năng lượng lạc quan, tích cực.

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Dậu thường rất chăm chỉ, Bản mệnh luôn siêng năng, nỗ lực, cố gắng để gặt thành công. Con giáp này sống thực tế, không mơ mộng.

Người tuổi này không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Bản mệnh không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho là quan niệm sống của con giáp tuổi Dậu. Người tuổi này không bao giờ ngồi một chỗ chờ vàng rơi trúng đầu. Bản mệnh không ngừng tìm cơ hội đổi đời, tạo dựng cuộc sống sung túc.

Từ 9 giờ sáng ngày 2/9, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn từ sự nghiệp cho đến tình duyên. Khổ tận, cam lai, con giáp này có thể đạt được thành công vang dội.

Tuổi Tuất

Thần số học cho biết, những người tuổi Tuất sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, con giáp này luôn chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà bản mệnh dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Càng gian nan, khó khăn con giáp này lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau - Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi Tuất cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn con giáp này lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Từ 9 giờ thứ Sáu tuần này, vận may của người tuổi Tuất bắt đầu ập đến, thời gian tới, nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy con giáp tuổi Tuất sẽ phất lên nhanh chóng. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, có thể mua được cả nhà lẫn xe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.