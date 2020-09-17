Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp: tuổi Sửu cẩn thận người thứ ba, tuổi Thìn có tin vui tài lộc. Còn vận trình ngày mới của bạn thì thế nào?
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Xem tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Tý
Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý dần chiếm vị trí dẫn đầu trong công việc, cấp trên hài lòng.
Tài lộc không tăng nhiều, nên cân nhắc chi tiêu hoặc đầu tư.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Sửu
Tuổi Sửu đi làm nên giảm bớt áp lực tinh thần, thư giãn đầu óc sẽ giúp bạn làm được nhiều hơn
Người có đôi cẩn thận người thứ ba xen vào.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Dần
Tài lộc của tuổi Dần gia tăng nhanh trong hôm nay. Dù vậy, bạn nên cân nhắc với những quyết định chi tiêu.
Người độc thân có vận tình duyên khởi sắc.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Mão
Tuổi Mão đừng dễ bị người khác lừa dối chỉ bằng vài lời nịnh nọt.
Tài lộc tăng chủ yếu từ nguồn thu chính.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Thìn
Tuổi Thìn càng phát huy tốt khả năng, càng ghi điểm trong mắt cấp trên.
Bạn có tin vui về tài lộc trong hôm nay.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Tỵ
Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi.
Tuổi Tỵ có tin vui trong gia đình vào hôm nay.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Ngọ
Tuổi Ngọ có cơ hội tỏa sáng trong hôm nay, bạn cũng được bạn bè hay đồng nghiệp giúp đỡ nhiều trong công việc.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Mùi
Tuổi Mùi kinh doanh cẩn thận thiếu hụt vốn, nên tính toán suy xét nhiều hơn.
Người đi làm nên tập trung hơn, tránh mắc sai lầm không đáng có.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Thân
Tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, tránh được lỗi sai nghiêm trọng.
Người có đôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Dậu
Tuổi Dậu có một ngày mới thư thả, hãy tranh thủ thời gian này để chăm sóc bản thân.
Người độc thân tìm được nhân duyên tốt.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Tuất
Tuổi Tuất gặp chút khó khăn trong công việc nhưng sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Tình hình tài chính cũng như thế.
Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Hợi
Theo tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi dễ mắc sai lầm trong công việc, nên tập trung hơn. Có tin vui tài lộc vào cuối ngày.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.