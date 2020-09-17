Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Sửu cẩn thận người thứ ba, tuổi Thìn có tin vui tài lộc

Theo tử vi ngày mới , tuổi Tý dần chiếm vị trí dẫn đầu trong công việc, cấp trên hài lòng.

Xem tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu đi làm nên giảm bớt áp lực tinh thần, thư giãn đầu óc sẽ giúp bạn làm được nhiều hơn

Tài lộc không tăng nhiều, nên cân nhắc chi tiêu hoặc đầu tư.

Người có đôi cẩn thận người thứ ba xen vào.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Dần gia tăng nhanh trong hôm nay. Dù vậy, bạn nên cân nhắc với những quyết định chi tiêu.

Người độc thân có vận tình duyên khởi sắc.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão đừng dễ bị người khác lừa dối chỉ bằng vài lời nịnh nọt.

Tài lộc tăng chủ yếu từ nguồn thu chính.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn càng phát huy tốt khả năng, càng ghi điểm trong mắt cấp trên.

Bạn có tin vui về tài lộc trong hôm nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi.

Tuổi Tỵ có tin vui trong gia đình vào hôm nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có cơ hội tỏa sáng trong hôm nay, bạn cũng được bạn bè hay đồng nghiệp giúp đỡ nhiều trong công việc.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi kinh doanh cẩn thận thiếu hụt vốn, nên tính toán suy xét nhiều hơn.

Người đi làm nên tập trung hơn, tránh mắc sai lầm không đáng có.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân được quý nhân giúp đỡ, tránh được lỗi sai nghiêm trọng.

Người có đôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có một ngày mới thư thả, hãy tranh thủ thời gian này để chăm sóc bản thân.

Người độc thân tìm được nhân duyên tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp chút khó khăn trong công việc nhưng sẽ sớm được giải quyết ổn thỏa. Tình hình tài chính cũng như thế.

Tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Sáu ngày 18/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi dễ mắc sai lầm trong công việc, nên tập trung hơn. Có tin vui tài lộc vào cuối ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.