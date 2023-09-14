Tử vi thứ Sáu ngày 15/9: 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng tài, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có vận trình khởi sắc, phát tài phát lộc trong ngày 15/9.

Tuổi Dần

Cuộc sống giống như những con sóng, luôn có nhiều thăng trầm. Đôi khi những con sóng thăng trầm này dâng trào như muốn nuốt chửng mọi điều tốt đẹp trên đường đời. Và đôi khi, những con sóng êm đềm lại cho người ta cảm giác sóng yên biển lặng, quãng đời phía trước thật tươi đẹp.

Nhưng dù êm đềm hay dữ dội, người tuổi Dần cũng tự bồi dưỡng năng lực, không ngừng tìm tòi cơ hội để cuộc sống tốt đẹp hơn. Người tuổi Dần là những người tích cực, năng động, dũng cảm và giàu đam mê vào cuộc sống.

Người tuổi Dần tin rằng cơ hội luôn ưu ái cho những người có sự chuẩn bị và nhờ đó họ sẽ làm chủ được vận mệnh của mình. Nếu như sinh ra họ đã không có xuất phát điểm tốt, hoặc khi kết hôn không mang lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống, họ sẽ dựa vào chính mình.

Trong khi nhiều con giáp khác thường cảm thấy mông lung, tương lai mờ mịt thì tuổi Dần đã sớm nhìn thấy những điều mình làm, những việc mình cần cố gắng. Đó chính là dấu hiệu cho thấy một người bắt đầu gặp may mắn.

Hơn nữa, người tuổi Dần cũng rất biết cách tôn trọng những người xung quanh. Sự thay đổi vận mệnh của họ, chạm vào những thành công chưa bao giờ nghĩ tới là sự may mắn. Mà sự may mắn này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tận dụng những mối quan hệ tốt đẹp ở xung quanh, sử dụng năng lượng tích cực họ mang lại để đạt được thành công.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/9: 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng tài, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng trước, người tuổi Tỵ liên tiếp gặp phải những rắc rối, công việc đình trệ, thu nhập giảm, thường bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ khiến con giáp này phải chịu không ít áp lực.

Trong ngày 15/9, 'phong sinh thủy khởi' nên hỷ sự kéo đến liên tục, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tìm được công việc mới với nhiều cơ hội phát triển và mức thù lao cao hơn.

Ngoài ra, con giáp này cũng hóa giải được mọi hiểu nhầm và tạo dựng được không ít các mối quan hệ tốt đẹp có ích cho cuộc sống.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/9: 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng tài, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mọi thành công mà người tuổi Sửu gặt hái được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực của bản thân. Người tuổi này có tính tự lập cao, thông minh và tài năng. Họ rất kiên định, có lập trường của riêng mình, một khi đã đặt ra mục tiêu là sẽ kiên trì tới cùng.

Theo tử vi, trong ngày 15/9, con giáp này tài lộc sẽ tăng vọt, thu về không ít của cải. Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu trong thời gian tới là hãy chú ý nhiều hơn đến người tài giỏi, quyền thế xung quanh mình, nắm bắt cơ hội. Con giáp này hứa hẹn có thể mở ra cho mình cơ hội giúp xoay chuyển tình thế.

Tử vi thứ Sáu ngày 15/9: 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng tài, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023: Dần phú quý phát tài, Thìn tài vận vụt sáng, Ngọ hút cạn lộc trời

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023: Dần phú quý phát tài, Thìn tài vận vụt sáng, Ngọ hút cạn lộc trời

Có thể nói 3 con giáp này vận trình được cải thiện đáng kể, sẽ gặp nhiều may mắn hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 14/9 tu vi ngay 15/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 20 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng