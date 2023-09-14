Tử vi thứ Sáu ngày 15/9: 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng tài, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc

Cuộc sống giống như những con sóng, luôn có nhiều thăng trầm. Đôi khi những con sóng thăng trầm này dâng trào như muốn nuốt chửng mọi điều tốt đẹp trên đường đời. Và đôi khi, những con sóng êm đềm lại cho người ta cảm giác sóng yên biển lặng, quãng đời phía trước thật tươi đẹp.

Người tuổi Dần tin rằng cơ hội luôn ưu ái cho những người có sự chuẩn bị và nhờ đó họ sẽ làm chủ được vận mệnh của mình. Nếu như sinh ra họ đã không có xuất phát điểm tốt, hoặc khi kết hôn không mang lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống, họ sẽ dựa vào chính mình.

Nhưng dù êm đềm hay dữ dội, người tuổi Dần cũng tự bồi dưỡng năng lực, không ngừng tìm tòi cơ hội để cuộc sống tốt đẹp hơn. Người tuổi Dần là những người tích cực, năng động, dũng cảm và giàu đam mê vào cuộc sống.

Trong khi nhiều con giáp khác thường cảm thấy mông lung, tương lai mờ mịt thì tuổi Dần đã sớm nhìn thấy những điều mình làm, những việc mình cần cố gắng. Đó chính là dấu hiệu cho thấy một người bắt đầu gặp may mắn.

Hơn nữa, người tuổi Dần cũng rất biết cách tôn trọng những người xung quanh. Sự thay đổi vận mệnh của họ, chạm vào những thành công chưa bao giờ nghĩ tới là sự may mắn. Mà sự may mắn này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tận dụng những mối quan hệ tốt đẹp ở xung quanh, sử dụng năng lượng tích cực họ mang lại để đạt được thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng trước, người tuổi Tỵ liên tiếp gặp phải những rắc rối, công việc đình trệ, thu nhập giảm, thường bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ khiến con giáp này phải chịu không ít áp lực.

Trong ngày 15/9, 'phong sinh thủy khởi' nên hỷ sự kéo đến liên tục, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tìm được công việc mới với nhiều cơ hội phát triển và mức thù lao cao hơn.

Ngoài ra, con giáp này cũng hóa giải được mọi hiểu nhầm và tạo dựng được không ít các mối quan hệ tốt đẹp có ích cho cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Mọi thành công mà người tuổi Sửu gặt hái được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và nỗ lực của bản thân. Người tuổi này có tính tự lập cao, thông minh và tài năng. Họ rất kiên định, có lập trường của riêng mình, một khi đã đặt ra mục tiêu là sẽ kiên trì tới cùng.

Theo tử vi, trong ngày 15/9, con giáp này tài lộc sẽ tăng vọt, thu về không ít của cải. Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu trong thời gian tới là hãy chú ý nhiều hơn đến người tài giỏi, quyền thế xung quanh mình, nắm bắt cơ hội. Con giáp này hứa hẹn có thể mở ra cho mình cơ hội giúp xoay chuyển tình thế.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.