Tử vi thứ Sáu 24/2/2023 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, bộn thu tiền của, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm

Người tuổi Sửu sẽ có thể hoàn tất các nhiệm vụ theo đúng kỳ hạn. Tuy nhiên, đây là những công việc mang tính thường xuyên và không có gì đột phá. Do đó, bạn nên cân nhắc trao đổi với cấp trên để có cơ hội thử thách bản thân vào những yêu cầu mới. Bạn có nhiều cơ hội để cộng tác và phát triển công việc tự do của mình. Người tuổi này không phải chịu nhiều áp lực về tài chính nhưng cũng cần chú ý không nên chi tiêu quá nhiều.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc mình đang thực hiện. Con giáp này hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhờ vào tư duy và sự sáng tạo vượt bậc. Bản mệnh còn nhận được sự công nhận và tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Con giáp này được nhiều người biết đến và đề cao nên những hợp đồng không ngừng tự động tìm đến. Bạn nhận được nhiều khoản thu mới giúp cho tài chính càng thêm vững chắc.

Vận trình tình duyên của con giáp này không có nhiều biến đổi. Hai bạn không có nhiều thời gian gặp gỡ nhưng luôn dành thời gian để gọi điện hoặc gửi tin nhắn hỏi thăm nhau và động viên cùng nhau tiến về phía trước. Những bạn yêu xa cũng đừng quá lo lắng vì cả hai sẽ nhanh chóng được gặp nhau.

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão không được thoải mái và gặp trắc trở trong ngày 24/2. Con giáp này thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, bản mệnh đang có những quan điểm trái chiều với cấp trên. Người tuổi này nên chủ động trao đổi vấn đề thay vì chỉ thầm than trách. Người tuổi này nên chủ động tìm kiếm khách hàng mới để nâng cao tài chính của bản thân.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có chút muộn phiền. Những cặp đôi có chút cãi vã do quan điểm bất đồng. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức tích cực từ nửa kia.

Mọi công việc của người tuổi Mão không được thoải mái và gặp trắc trở trong ngày 24/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ tìm ra được những cách thức mới để tối ưu công việc ở mức cao nhất. Người tuổi này chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ nhận được kết quả như kỳ vọng. Bạn có những khoản thu mới từ những dự án hợp tác. Người tuổi này nên dành một phần thu nhập để nâng cao chuyên môn, đây là lúc để bạn đạt đến ngưỡng tài chính như mong ước.

Ngoài ra, vận trình tình duyên hạnh phúc. Người tuổi này may mắn khi có được người yêu hết mực quan tâm và yêu thương. Đối phương luôn mang đến cho bạn những điều bất ngờ, giúp bạn cảm thấy vui vẻ và nhiều năng lượng.

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều trắc trở và không được tốt lắm vào ngày thứ Sáu này. Bản mệnh đánh mất những cơ hội nâng cao thu nhập do sự do dự của bản thân. Con giáp này chỉ có thể đạt được ngưỡng tài chính như mong muốn nếu chịu bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ có chuyện không vui. Hai bạn có những hiểu lầm khiến cho mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Người tuổi này nên nói thật những cảm xúc của mình với đối phương được rõ và cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì cả hai đều giữ im lặng.

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ không có gì đáng ngại và hanh thông bất ngờ. Đầu ngày sẽ có chút khó khăn nhưng chỉ cần bạn tập trung cao độ sẽ không có gì quá lớn lao. Bản mệnh có thể chuẩn bị trước các giải pháp ứng phó phòng khi sự cố bất ngờ xảy đến. Bản mệnh cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được những tin tức về tài chính. Thời gian này nhiều doanh nghiệp còn trong quá trình làm quen lại với thị trường nên chưa có nhiều cơ hội đến với bạn.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là người có trách nhiệm cao và nền tảng kiến thức vững chắc nên nhanh chóng đạt đến vị trí mong đợi. Một số bạn đang có ý định chuyển đổi môi trường làm việc cứ tự tin với những quyết định của mình. Do đó, vận trình tài lộc của người tuổi Mùi sẽ có khởi sắc. Bạn nhận được một khoản không nhỏ từ công việc tay trái của mình. Con giáp này có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi nên được nhiều người biết đến và nhận nhiều lời mời cộng tác mới.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

Người tuổi Mùi là người có trách nhiệm cao và nền tảng kiến thức vững chắc nên nhanh chóng đạt đến vị trí mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân sẽ có chút khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Bạn không có nhiều nguồn thu mới nhưng lại có khá nhiều khoản phải chi. Điều này khiến cho bản mệnh phải cố gắng cân đối chi tiêu rất nhiều mới có thể cân đối tài chính.

Vận trình tình duyên bất ổn. Bạn và người ấy có những quan điểm trái chiều nên xảy ra không ít tranh cãi. Bản mệnh nên tìm cơ hội để cùng người ấy trao đổi và giải quyết triệt để vấn đề để tránh khiến cho mối quan hệ có nguy cơ rạn nứt. Những bạn độc thân sẽ cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức về người ấy.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có những bước phát triển nhảy vọt trong sự nghiệp trong ngày 24/2. Điều này không đến từ sự may mắn mà đó là sự nỗ lực trong thời gian dài của bản mệnh. Trong thời gian tới, bạn nên tập trung nâng cao năng lực bản thân hơn để tăng cơ hội tiến lên vị trí công việc mới. Người tuổi này đón nhận nhiều tin tức tích cực về tài chính. Các khoản thu từ công việc chính thức, những công việc làm thêm bên ngoài giúp bạn có thể đảm bảo chi tiêu trong thời gian này.

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này rất biết cách cân đối công việc và các mối quan hệ nên dù có bận rộn vẫn dành thời gian bên cạnh đối phương. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ không có quá nhiều nhiệm vụ mới cần phải giải quyết. Bản mệnh tập trung hoàn thành tốt công việc của mình ở mức có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu muốn bứt phá, bạn cần có những hướng đi mới mẻ hơn. Bản mệnh thuộc tuýp “đỏ bạc đỏ tình”. Trong các cuộc vui cùng đồng nghiệp, bạn bè, bạn đều dành phần thắng và có được khoản thu không nhỏ.

Vận trình tình duyên hạnh phúc. Con giáp này và người bạn đời của mình đã có khoảng thời gian dài gắn bó nên cả hai đều có sự thấu hiểu và yêu thương nhau hết mực. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ nhận được những trách nhiệm mới giúp bản thân có thêm cơ hội chứng minh năng lực của mình. Con giáp này luôn có những sáng kiến mới và những giải pháp tốt nhằm tối ưu công việc nên được cấp trên đánh giá cao. Bạn có những khoản thu mới từ những mối hợp tác mới. Tuy nhiên, người tuổi này cần có sự chủ động hơn trong quá trình tìm kiếm đối tác mới nếu muốn nâng cao thu nhập cá nhân.

Thêm vào đó, vận trình tình duyên bình hòa. Hai bạn không có nhiều chuyển biến về tình cảm trong hôm nay. Điều này xuất phát từ việc cả hai đều có những công việc bận riêng và ít dành thời gian cho nhau.

Người tuổi Hợi sẽ nhận được những trách nhiệm mới giúp bản thân có thêm cơ hội chứng minh năng lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.