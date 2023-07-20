Tử vi thứ Sáu 21/7, các con giáp sau nghênh đón Thần Tài, làm gì cũng gặp nhiều may mắn, gặt hái vô số thành quả, lan tỏa phúc khí tới cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 14:11

Tử vi thứ Sáu 21/7, có Lục hợp nâng đỡ nên mọi sự của 3 tuổi này khá thuận lợi, phù hợp cho cả những quyết định quan trọng, vận trình hanh thông.

Tuổi Ngọ 

Tử vi thứ Sáu 21/7, các con giáp sau nghênh đón Thần Tài, làm gì cũng gặp nhiều may mắn, gặt hái vô số thành quả, lan tỏa phúc khí tới cả gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp gặp quý nhân tháng 6 âm lịch vì thế có rất nhiều cơ hội phát triển bản thân và kiếm tiền đang chờ đón bạn phía trước, đừng vì lơ là, mất tập trung mà bỏ lỡ nó bạn nhé.

Cuộc sống của bạn tuy còn nhiều vướng bận nhưng "mùa Xuân" của sự nghiệp diễn ra nhanh chóng, bạn cần dồn tâm, dồn sức trong khoảng thời gian này. Nếu không, khi bạn đánh mất cơ hội thì sau này có hối tiếc cũng đã muộn vì phải chờ rất lâu mới có được vận may tương tự.

Tử vi thứ Sáu 21/7 lại có thêm Lục hợp nâng đỡ nên mọi sự của tuổi Ngọ khá thuận lợi, còn phù hợp cho cả những quyết định quan trọng. Có thể nói, lúc này bạn đang bước vào giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp và cũng là lúc biến những kế hoạch trừu tượng thành hành động thực tế. 

Con giáp tuổi Ngọ có cơ hội tiếp cận nhiều cơ hội hợp tác tốt, nếu có lựa chọn khôn ngoan thì đó là bạn hàng, nhà cung cấp, khách hàng,... quan trọng có thể "cứu" bạn trong những lần khó khăn trong kinh doanh ở hiện tại cũng như tương lai.

Tuổi Mão 

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão rất điềm đạm, làm việc gì cũng không vội vàng, nóng nảy.

Trong cuộc sống, con giáp này luôn thể hiện sức hút cá nhân, được nhiều người yêu mến. Tử vi thứ Sáu 21/7, con giáp tuổi Mão bắt đầu đặt nền móng cho thành công, sang tháng 8 không còn nghèo khó.

Những người này có tính cách tốt, nhân hậu, thẳng thắn nên luôn có nhiều bạn bè. Trên con đường phát triển họ không phải lo lắng phải đơn độc một mình, luôn kiếm được người cùng hội cùng thuyền để cộng tác thành công.

Niềm tin vào cuộc sống của họ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa. Trong tháng 6, con giáp tuổi Mão có cuộc sống dư dả, xung quanh có nhiều quý nhân, nhiệt huyết với cuộc sống ngày càng mãnh liệt. Nhờ đó, họ phấn đấu có hiệu quả hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trước.

Tuổi Ngọ 

Tử vi thứ Sáu 21/7, các con giáp sau nghênh đón Thần Tài, làm gì cũng gặp nhiều may mắn, gặt hái vô số thành quả, lan tỏa phúc khí tới cả gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Ngựa mang tính cách mạnh mẽ. Những người này có xu hướng rất tự tin và có một lối sống độc đáo. Họ vốn có lập trường riêng, không dễ bị lay chuyển bởi đám đông, chứ đừng nói đến việc dễ dàng bỏ cuộc.

Lý tưởng của họ có thể chưa đạt được thành công trong học vấn ở những năm đầu, hoặc đôi khi họ có thể cảm thấy thất bại trong công việc, nhưng họ không bao giờ từ bỏ và có thể tìm ra “ánh sáng” cho cuộc sống bằng cách tập trung vào những điều tốt đẹp hơn.

Khi bước vào độ tuổi xế chiều, người tuổi Ngựa không chỉ có thể kiếm được nhiều tiền, mà còn có thể dựa vào chính đôi tay của mình, làm việc chăm chỉ để kiến tạo thế giới, cống hiến cho xã hội và trở thành một người có tầm ảnh hưởng lớn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Phật Bà gọi tên: 3 con giáp này đúng 5 ngày tới có cơ hội “thoát nghèo”, đi đến đâu Thần Tài theo bước đến đó, túi tiền rủng rỉnh không lúc nào vơi

Phật Bà gọi tên: 3 con giáp này đúng 5 ngày tới có cơ hội “thoát nghèo”, đi đến đâu Thần Tài theo bước đến đó, túi tiền rủng rỉnh không lúc nào vơi

Vận trình tài lộc 5 ngày tới của 3 tuổi này chuẩn bị bước vào giai đoạn rực rỡ, thoát khỏi những khó khăn trước đó. 

Xem thêm
Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp Tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Màn ra mắt gia đình bạn trai cay đắng và hành động đáp trả bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Sự thật đằng sau vị trí định vị lúc nửa đêm và tiếng thở gấp của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tiếng nước chảy giữa đêm và hình ảnh bất ngờ của người chồng trong nhà tắm lúc 2 giờ sáng

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Sự thật đằng sau cuộc trò chuyện lén lút của người chồng lúc 1 giờ sáng

Tâm sự Eva 2 giờ 32 phút trước
Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Bất ngờ nhận khoản tiền 10 triệu mỗi tháng dù chồng đã mất, tôi bàng hoàng khi biết sự thật

Ngoại tình 3 giờ 2 phút trước
Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngày chồng đi xa trở về, niềm vui chưa trọn đã thay bằng sự bàng hoàng

Ngoại tình 3 giờ 32 phút trước
Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tiếng đập cửa lúc 12 giờ đêm của người hàng xóm và cảnh tượng bất ngờ khi mở cửa

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Quyết định kết hôn gán nợ 600 triệu và sự thật bất ngờ trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 32 phút trước
Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Đêm tân hôn cay đắng: Chồng bắt ngủ phòng khách, mẹ chồng bồi thêm câu nói xót xa

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son