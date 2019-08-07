Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão quý nhân nâng đỡ, tuổi Dậu kiếm được số tiền siêu to khổng lồ

Tâm linh - Tử vi 07/08/2019 12:01

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của 12 con giáp, tuổi Mão được quý nhân soi đường dẫn lối. Tuổi Dậu tiền bạc rủng rỉnh trong túi, tiêu hoài không hết.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của 12 con giáp người tìm được ý trung nhân, hạnh phúc viên mãn. Kẻ trúng nhiều hợp đồng siêu to khổng lồ, mang về nguồn tiền khủng, tiêu xài không hết.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Tý

Vận trình của Tý hung cát đan xen. Công việc có nhiều biến chuyển tích cực. Chuyện tình cảm không như ý muốn, cả hai bất đồng quan điểm nên cãi vã không hồi kết. Cũng vì vậy mà vận trình của bạn có lúc lên lúc xuống, vui chuyện này nhưng lại rầu lo về chuyện kia.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Sửu

tu vi thu nam ngay 8/8/2019 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Sửu được quý nhân nâng bước - Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân mang đến cho Sửu nhiều tài lộc như bản thân mong ước. Nhờ sự chăm chỉ, cần cù mà bạn tìm được nhiều mối làm ăn lớn cho mình. Sửu không cần phải lo sợ tiểu nhân hãm hại hay cản đường. Bởi bạn có đủ bản lĩnh để loại bỏ những kẻ đã hãm hại mình.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Dần

Con đường quan lộ, công danh rực rỡ mở ra trước mắt giúp bạn đạt được nhiều thành công. Một phần cũng nhờ quý nhân giúp đỡ mà vận trình của bạn vô cùng hanh thông. Bạn là người đam mê công việc, luôn hết mình, vì vậy mà đạt được nhiều thành tựu đáng nể.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Mão

tu vi thu nam ngay 8/8/2019 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Mão được soi đường dẫn lối - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mão được quý nhân soi đường dẫn lối, làm gì cũng thành công viên mãn ngoài mong đợi. Trong khi khó khăn, bế tắc nhất sẽ có người đứng ra giúp bạn gánh vác hết. Vì vậy mà bản mệnh không sợ vướng vào nhiều chuyện rắc rối không giải quyết được.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Thìn

Vận trình của bạn không được hanh thông, suôn sẻ. Vì có tiểu nhân bên cạnh hãm hại nên bạn làm gì cũng không thành công. Đổi lại còn rước nhiều rắc rối về cho bản thân. Nhất là vấn đề tiền bạc luôn bị thiếu trước hụt sau, có khi phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu nam ngay 8/8/2019 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Tỵ gặp chuyện không may - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, đường tình duyên của Tỵ gặp nhiều chuyện không may mắn. Cả hai xuất hiện nhiều điều nghi ngờ lẫn nhau, vì vậy mà thường xuyên cãi vã. Đây là cơ hội cho kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của bạn. Nếu không đủ bình tĩnh để giữ nhau thì sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ bị tiểu nhân gây trở ngại trong con đường thăng tiến. Dù bạn cố gắng bao nhiêu, ghi điểm ấn tượng trong mắt cấp trên bao nhiêu cũng không đổi lại được gì. Có thể nói những cố gắng của bạn đều đổ sông đổ bể, không có chút thành tựu nào.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Mùi

tu vi thu nam ngay 8/8/2019 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Mùi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, gia đạo lục đục không yên. Tuy nhiên trong công việc lại có nhiều khởi sắc hơn. Bạn và đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau nên có thể hóa giải được những hiềm khích trước đây. Nhờ vậy mà cả hai có thể tham gia vào dự án mới cùng nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Thân

Thân có vận tài lộc khá ổn định, tiền cứ hết rồi lại đầy. Theo tử vi mới nhất, bạn nhận được lộc trời ban. Nguồn tiền từ nghề tay trái đổ về liên tục khiến Thân đếm mỏi tay cũng không hết. Tuy nhiên bạn nên học cách chi tiêu hợp lý để không vướng vào những rắc rối không đáng có.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Dậu

tu vi thu nam ngay 8/8/2019 cua 12 con giap 5
Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Dậu hóa giải hết những hiềm khích - Ảnh minh họa: Internet

Dậu được quý nhân nâng đỡ. Những người có tình yêu sẽ hóa giải được hết những hiểu lầm trước đây. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp nên tình duyên viên mãn. Còn trong công việc, bạn nhận được nhiều hợp đồng béo bở, kiếm được nguồn tiền khủng.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Tuất

Bạn khá cô đơn trong ngày hôm nay. Tuất có nhiều chuyện buồn nhưng không biết san sẻ cùng ai. Vì vậy mà tâm trạng của bạn lúc nào cũng lơ lửng, vô định, không biết bản thân đang muốn gì. Thế nên hãy bình tĩnh, tập trung vào công việc để quên đi những cảm giác trống rỗng của bản thân.

Tử vi thứ Năm ngày 8/8/2019 của tuổi Hợi

Những cặp đôi yêu nhau sẽ có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vì cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên lúc nào cũng có cảm giác nhớ nhung. Thế nên hãy tạm gác công việc lại và cùng nhau đi ăn uống, mua sắm để giải tỏa được những căng thẳng mà cả hai đang phải chịu đựng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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