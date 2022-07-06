Tử vi thứ Năm ngày 7/7/2022: Chúc mừng 3 con giáp nhận được lộc trời, bội thu hỷ sự, công danh thăng tiến, cuộc đời lên hương

Ngày mai (thứ Năm, 7/7/2022), người tuổi Dậu được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng, nhưng ngày mai bản mệnh có thể làm được điều đó.

Đường tình cảm của bản mệnh được Tam Hợp chiếu cố nên các mối quan hệ xã giao hài hòa, may mắn. Tuổi này tuy ăn nói chưa được khéo léo nhưng sống thật thà, không lươn lẹo, xảo quyệt nên càng về sau càng được người khác tín nhiệm, quý mến, ai cũng phải nể cách sống của bạn.

Con giáp này cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, thứ Năm ngày 7/7/2022, đường công việc của tuổi Sửu có Thiên Tài chiếu nên những người làm tài chính, kế toán hoặc xổ số cực kỳ may mắn. Nếu cảm thấy dạo gần đây lương thưởng bị chậm thì bước qua ngày mai sẽ có tin vui.

Công việc của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Quý nhân cũng giúp con giáp này tìm được lối đi mới cho mình. Sau những vấp váp ở tháng trước, con giáp này đang dần lấy lại phong độ. Cát khí còn che chở cho Sửu ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu đón nhiều tin vui khi nhân duyên tốt lành tự tìm tới. Dù là người có đôi có cặp hay người đang độc thân cũng sẽ trải qua những cung bậc ngọt ngào của tình yêu.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, hậu vận của tuổi Hợi là cuộc sống viên mãn đủ đầy nhiều người mong ước. Vì sự nghiệp hay hôn nhân đều tươi sáng, vật chất lại đủ đầy. Nhất là thời gian từ thứ Năm ngày 7/7/2022, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, cuộc sống chuyển biến tích cực từ đây.

May mắn có Lục Hợp cục nâng đỡ nên tuổi này thu hút được khá nhiều người tốt đến với cuộc sống của mình. Những người xa quê thì hay được người khác giúp đỡ, chia sẻ vui buồn. Những giọt mưa nhỏ rơi mãi cũng đầy hồ nước lớn, người sống tốt thì sẽ được phước dày.

Tin vui còn tới với Hợi ở phương diện tình duyên. Người độc thân dễ tìm được một nửa cho mình, nhân duyên đến bất ngờ nhưng cũng rất đáng để trân trọng. Các cặp đôi có thời gian hâm nóng tình cảm, tìm lại cảm xúc nồng nàn như thuở ban đầu.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm