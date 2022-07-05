2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7): Các vị thần may mắn mỉm cười, đồng loạt hô vang 3 con giáp trúng số cực khủng, lộc lá cứ thế ập vào nhà, tiền tỷ ngập két, hết nợ giàu to

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão đa phần thường đa cảm, dịu dàng, mềm mỏng và có chút yếu đuối. Tuy vậy, có những lúc họ tỏ ra bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Đây là điều con giáp này nên sửa đổi nếu muốn thành công hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Về mặt trí tuệ, người tuổi này thông minh, lanh lợi, tháo vát hơn người. Họ luôn biết cách thể hiện năng lực cũng như hạn chế khuyết điểm của bản thân.

Trong khi đó, những người muốn khởi nghiệp kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ khai trương, mở cửa hàng. Con giáp tuổi này làm chủ sẽ gặp được nhân viên tài giỏi, tâm huyết với nghề.

Con giáp này biết cách nắm bắt vận may và ngày một thành đạt hơn trong cuộc sống. Trong 2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7), con giáp tuổi Mão được dự đoán sẽ gặp nhiều vận đỏ. Người tuổi này đang chưa có việc làm cũng sẽ sớm tìm được công việc phù hợp với bản thân.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi luôn chăm chỉ, tích cực trong công việc. Con giáp này được biết đến với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, cầu thị. Dù theo đuổi bất cứ lĩnh vực nào, con giáp này cũng chấp nhận khó khăn, thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong 2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7), những người tuổi Mùi sẽ đón nhận vạn điều lành. Về công việc, có những bước tiến vô cùng vững vàng, làm đâu ăn điểm ở đó, tạo điều kiện cho con đường thăng tiến sau này. Thời gian này đánh dấu khoảng thời gian rất tốt đẹp với những người tuổi Mùi. Chỉ cần nắm bắt tốt những thời cơ trời ban cho thì nắm cả bạc tỷ trong tay là điều quá dễ dàng.

Cũng trong 2 ngày cuối tuần này, những người tuổi Mùi lại được Thần Tài ban phước, bởi vậy sự nghiệp đạt được những bước tiến khá khả quan. Sống trong sung túc, an nhàn là phúc phần mà Mùi được nhận.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, cứng cỏi, không chịu thỏa hiệp. Người tuổi này sống nhiệt tình, lạc quan và có chí tiến thủ. Họ thường mang số mệnh giàu sang phú quý. Vì vậy, dẫu có xuất thân nghèo hèn thì hậu vận cũng sẽ phú quý, đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học nói rằng, trong 2 ngày cuối tuần này (9/7 - 10/7), những người tuổi Tuất sẽ được quý nhân và Thần Tài dẫn đường chỉ lối. Con giáp này biết nắm bắt thời cơ để cuộc sống tiếp tục thăng hoa.

Đây chính là thời điểm vàng son của người tuổi Tuất. Con giáp này chẳng những một bước đổi đời, được Thần Tài ưu ái, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm