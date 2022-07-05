Kể từ ngày 7/7 trở đi: 'phúc khí tràn biển đông', 3 người tuổi này nhận lộc trời ban như 'chuột sa chĩnh nếp', phất lên như vũ bão, cuộc sống sung sướng như tiên

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Ngọ bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú Ngựa vậy. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Con giáp này cũng mang tính cách kiên trì, kiên định với những mục tiêu mà mình đề ra. Người tuổi Ngọ giỏi thích nghi với hoàn cảnh, có thể chịu đựng áp lực tốt.

Con giáp tuổi Ngọ nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lời nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Đồng thời, người tuổi Ngọ cần chú ý vì sức khỏe của họ cũng kém đi. Họ dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Theo tử vi cho biết, kể từ ngày 7/7 này trở đi, người tuổi Ngọ có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc. Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Ngọ có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Con giáp này không hài lòng với những gì mình đã có và không ngừng phấn đấu vươn lên. Họ thích hợp với các công việc đòi hỏi tính sáng tạo và luôn là tác giả của những ý tưởng mới mẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 7/7 dương lịch này, những người tuổi Sửu sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu, vận may cũng lội ngược dòng, đụng đâu có tiền đó. Chưa hết, nếu họ biết đầu tư kinh doanh thì sẽ càng giàu có, tiền vào như nước.

Khoảng thời gian từ đây đến cuối năm sẽ mở ra cơ hội mới cho người tuổi Sửu về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Thế nên khi có cơ hội để thay đổi công việc, đúng sở trường thì người tuổi Sửu nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có được cuộc sống sung sướng sau này.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường có tính cách rộng rãi, hào phóng. Con giáp này là người giàu ý chí vươn lên, trung thành, đáng tin cậy và chuyên nghiệp. Người tuổi này sẵn sàng cạnh tranh, không ngại đương đầu với những khó khăn, thử thách và rất ham học hỏi. Đứng trước mỗi khó khăn, con giáp này luôn giữ được tâm thế bình tĩnh và cái đầu lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tháng 7 này cho biết, kể từ ngày 7 tháng này trở đi, những người tuổi Dần sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Trong thời gian tới, đường tài lộc của con giáp tuổi Dần cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn.

Có thể nói, vận may của người tuổi Dần đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm