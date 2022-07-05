Tử vi 9 ngày tới (6/7 - 14/7): Thái Tuế mở gọng kìm, Bồ Tát ban phước lành, TOP 3 con giáp may mắn được hưởng lộc ơn trên, tài vận thăng hoa rực rỡ, cuộc sống ấm no đủ đầy

Người tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng vận may hơn người, phần lớn đều có mệnh phú quý, đặc biệt là trong môi trường công việc, các bạn hầu hết đều rất có chí vươn lên, làm việc cũng rất nỗ lực hăng hái, cộng thêm tài năng của bản thân, sự nghiệp của những người cầm tinh con Hổ phải nói rằng vô cùng thuận lợi.

Ngoài ra thu nhập tài chính của người tuổi Dần thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Đặc biệt với sự trợ giúp của quý nhân, Dần không chỉ thành công mà còn thu về khoản thu nhập khổng lồ khó ai bì kịp.

Tử vi 9 ngày tới cho biết, Dần sẽ sở hữu đường hậu vận may mắn nhất từ trước tới nay. Cụ thể mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Tuổi Mão

Tuổi mão rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Người tuổi Mão tính tình ôn hòa, các mối quan hệ xã giao khá rộng và trong đó không thiếu những mốn quan hệ tốt đẹp, đây là nền tảng tốt giúp con giáp này có được sự giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 9 ngày tới (6/7 - 14/7), người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Mão sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Mão và đạt được nhiều thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn là người có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và sống dĩ hòa vi quý. Từ nhỏ đến khi trưởng thành cuộc sống của họ trải qua nhiều khoảng trầm, đôi lúc có những khúc khó khăn gian nan, nhưng luôn có quý nhân phù trợ, nên chuyển vận xấu thành may mắn và cuối cùng được bình an vô sự.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 9 ngày tới cho biết, vận khí của người tuổi Sửu vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Sự nghiệp của con giáp này sẽ có thể có cơ hội phát triển, khi gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Công việc thuận lợi giúp cho vận tài phú của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn. Được Thần Tài chiếu cố nên trong 9 ngày tới con giáp làm đâu thắng đó, thu được lợi nhuận to lớn không ngờ.

Chuyện tình cảm của Sửu trong quãng thời gian này có nhiều khởi sắc. Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời mệnh sắp tới của Sửu không có gì đáng ngại.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm