Tử vi 9 ngày tới (6/7 - 14/7): Thái Tuế mở gọng kìm, Bồ Tát ban phước lành, TOP 3 con giáp may mắn được hưởng lộc ơn trên, tài vận thăng hoa rực rỡ, cuộc sống ấm no đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 05/07/2022 07:28

Top 3 con giáp này phúc khí tràn đầy, tài lộc bùng nổ, tiền chất ngập két, sung sướng hơn người trong 9 ngày tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng vận may hơn người, phần lớn đều có mệnh phú quý, đặc biệt là trong môi trường công việc, các bạn hầu hết đều rất có chí vươn lên, làm việc cũng rất nỗ lực hăng hái, cộng thêm tài năng của bản thân, sự nghiệp của những người cầm tinh con Hổ phải nói rằng vô cùng thuận lợi.

Tử vi 9 ngày tới (6/7 - 14/7): Thái Tuế mở gọng kìm, Bồ Tát ban phước lành, TOP 3 con giáp may mắn được hưởng lộc ơn trên, tài vận thăng hoa rực rỡ, cuộc sống ấm no đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 9 ngày tới cho biết, Dần sẽ sở hữu đường hậu vận may mắn nhất từ trước tới nay. Cụ thể mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Ngoài ra thu nhập tài chính của người tuổi Dần thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Đặc biệt với sự trợ giúp của quý nhân, Dần không chỉ thành công mà còn thu về khoản thu nhập khổng lồ khó ai bì kịp.

Tuổi Mão

Tuổi mão rất biết nhìn xa trông rộng. Thoạt nhìn trông họ có vẻ yếu đuối nhưng trên thực tế lại là con giáp mạnh mẽ, kiên định nhất. Người tuổi Mão tính tình ôn hòa, các mối quan hệ xã giao khá rộng và trong đó không thiếu những mốn quan hệ tốt đẹp, đây là nền tảng tốt giúp con giáp này có được sự giàu có.

Tử vi 9 ngày tới (6/7 - 14/7): Thái Tuế mở gọng kìm, Bồ Tát ban phước lành, TOP 3 con giáp may mắn được hưởng lộc ơn trên, tài vận thăng hoa rực rỡ, cuộc sống ấm no đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 9 ngày tới (6/7 - 14/7), người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Mão sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Mão và đạt được nhiều thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn là người có tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và sống dĩ hòa vi quý. Từ nhỏ đến khi trưởng thành cuộc sống của họ trải qua nhiều khoảng trầm, đôi lúc có những khúc khó khăn gian nan, nhưng luôn có quý nhân phù trợ, nên chuyển vận xấu thành may mắn và cuối cùng được bình an vô sự. 

Tử vi 9 ngày tới (6/7 - 14/7): Thái Tuế mở gọng kìm, Bồ Tát ban phước lành, TOP 3 con giáp may mắn được hưởng lộc ơn trên, tài vận thăng hoa rực rỡ, cuộc sống ấm no đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tử vi 9 ngày tới cho biết, vận khí của người tuổi Sửu vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Sự nghiệp của con giáp này sẽ có thể có cơ hội phát triển, khi gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Công việc thuận lợi giúp cho vận tài phú của con giáp này cũng trở nên hanh thông hơn. Được Thần Tài chiếu cố nên trong 9 ngày tới con giáp làm đâu thắng đó, thu được lợi nhuận to lớn không ngờ.

Chuyện tình cảm của Sửu trong quãng thời gian này có nhiều khởi sắc. Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời mệnh sắp tới của Sửu không có gì đáng ngại.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giới tiên tri khẳng định chắc nịch 3 con giáp sẽ trúng số vào chiều nay (5/7): giàu sang nứt vách, tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cuộc đời chính thức bước sang trang mới đầy huy hoàng

Giới tiên tri khẳng định chắc nịch 3 con giáp sẽ trúng số vào chiều nay (5/7): giàu sang nứt vách, tiền tài viên mãn, tỷ sự như mơ, cuộc đời chính thức bước sang trang mới đầy huy hoàng

Những ngày vất vả chờ tin tốt trước đó đã qua đi, đây là lúc 3 con giáp này đón nhận thành quả nhờ sự nỗ lực của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt