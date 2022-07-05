Theo tử vi cho biết, khi đồng hồ điểm 12 giờ trưa mai (6/7) cũng chính là lúc mà tuổi Tỵ bước vào giai đoạn may mắn và nhận được nhiều phước lành của thượng đế. Từ thời điểm này trở đi, những người tuổi Tỵ sẽ được quý nhân giúp đỡ, công thành danh toại.

Người tuổi Tỵ vốn rất thông minh, tài giỏi, biết nắm bắt cơ hội, một khi có quý nhân chỉ đường thì việc gì cũng thành, thậm chí có người còn thăng hoa viên mãn về mọi thứ. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ hoàn thành được mục tiêu được đề ra, có khi làm được điều mà mình không ngờ đến.

Đây là giai đoạn thăng hoa của tuổi Tỵ về sự nghiệp và đời sống tình cảm, các mối quan hệ giữa các cá nhân phát triển thuận lợi, công việc đặc biệt trôi chảy, làm việc gì cũng dễ dàng thành công.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu có tính cách ổn định. Họ không bao giờ hành xử vội vàng, nóng nảy mà luôn biết nhẫn nại chờ thời cơ, nắm bắt cơ hội vào những thời điểm quan trọng nhất. Con giáp tuổi Sửu có nhiều bạn bè, tính cách khiêm tốn, ham học hỏi nên có lợi thế về các mối quan hệ.

Đúng 12 giờ trưa mai (6/7), Cát Tinh xuất hiện giúp con giáp này kiếm tiền thuận lợi, chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện, thu nhập tăng lên. Đáng nói dù là thu nhập từ tiền lương hay các khoản kiếm thêm bên ngoài cũng đều tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, con giáp tuổi Sửu ngày càng được người nhà yêu quý, tin cậy, giá trị bản thân cũng ngày được cải thiện. Thời gian tới, họ còn có thể đón một khoản lợi nhuận lớn bất ngờ.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Họ cũng là những người hay thay đổi, tính cách linh hoạt, nhiều sáng tạo. Trí thông minh vốn sẵn nên con giáp tuổi Thân có thể phản ứng nhanh nhạy và tìm được những hướng đi đúng đắn trong cuộc sống, không bao giờ dồn mình vào đường cùng.

Theo tử vi cho biết, đúng 12 giờ trưa ngày 6/7, người tuổi Thân sẽ đổi vận nhờ Nguyệt Lệnh lâm Mộc Dục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt lành. Họ còn được sao Thiên Vu cao chiếu nên tinh thần làm việc luôn hăng say, thành công theo đó mà ùn ùn kéo đến.

Thời điểm này trở đi, tuổi Thân không những đạt được mục tiêu mình đề ra mà tiền bạc cũng tích lũy được nhiều hơn. Đây là thời điểm thích hợp để những người tuổi Thân đầu tư làm ăn, họ sẽ có quý nhân chiếu cố, thế nên đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào. Ngoài ra, nếu tìm được cơ hội giao lưu mở rộng quan hệ thì tuổi Thân cứ nắm bắt, sớm muộn thì cũng thu hoạch được thành quả vượt trội.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm