Tử vi thứ Năm ngày 28/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc dồi dào, tuổi Thân bị tiểu nhân chia rẽ tình cảm

Tâm linh - Tử vi 28/03/2019 05:01

Tuổi Tỵ có tài lộc bất ngờ trong ngày mới. Người kinh doanh buôn bán có lợi nhuận, người làm công ăn lương cũng có khoản thu bất ngờ.

Tuổi Tý

Công danh, sự nghiệp của người tuổi Tý trong ngày mới khá tốt đẹp. Bạn được cấp trên ghi nhận đóng góp. Đây sẽ là bước đệm để bạn có cơ hội tiến xa hơn trong công việc. Dù áp lực hơn nhưng đừng sợ, chỉ cần quyết tâm khẳng định mình.

Tuổi Tý nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Sửu

Trong ngày mới, người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ trong tình duyên, khiến tâm trạng vui vẻ hơn. Nếu đã lấy nhau thì tình cảm của cả hai càng gắn bó, hòa hợp. Những ai còn độc thân thì nên chủ động tìm kiếm nhân duyên. Đừng vội chối từ vì bạn vẫn chưa hiểu hết về đối phương.

Tài lộc trong ngày của bạn khá tốt. Dù vậy, đừng quá ôm đồm nhiều việc phụ khi công việc chính vẫn chưa hoàn thành.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Tuất.

Tuổi Dần

Tử vi thứ Năm ngày 28/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc dồi dào, tuổi Thân bị tiểu nhân chia rẽ tình cảm - Ảnh 1
Tuổi Dần khá cứng nhắc, chưa linh động khi giải quyết các tình huống bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần khá cứng nhắc, chưa linh động khi giải quyết các tình huống bất ngờ. Cũng bởi bạn có phần bảo thủ nên mọi chuyện có vẻ tệ hơn. Bạn nên có sự sáng tạo hơn trong công việc, cần bớt rập khuôn và cố chấp.

Tình duyên khởi sắc, tuổi Dần có thể tìm được một nửa như ý.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Hợi.

Tuổi Mão

Ngày mới của người tuổi Mão không được như ý. Bạn có thể bị người tin cậy lừa dối. Nhưng hãy coi đây là bài học, đừng quá tin người mà thiệt thân. Đặc biệt là trong công việc, lợi danh, chẳng ai là không muốn chiếm phần lợi về phía mình.

Tài lộc có hao hụt, cũng vì cho người khác vay mà mất tiền.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Mùi.

Tuổi Thìn

Ngày mới khá khởi sắc với người tuổi Thìn, nhất là về tài lộc. Ai kinh doanh sẽ phát tài phát lộc, có được hạng mục đầu tư sinh lợi nhuận cao.

Tình duyên cũng tốt không kém, vận đào hoa đỏ rực giúp người độc thân tìm được hạnh phúc đích thực. Những ai có đôi tận hưởng hạnh phúc cùng nhau.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Tuất.

Tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 28/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc dồi dào, tuổi Thân bị tiểu nhân chia rẽ tình cảm - Ảnh 2
Tuổi Tỵ có tài lộc bất ngờ trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có tài lộc bất ngờ trong ngày mới. Người kinh doanh buôn bán có lợi nhuận, người làm công ăn lương cũng có khoản thu bất ngờ.

Dù vậy, bạn sẽ gặp vài chuyện buồn trong tình cảm. Cũng vì bản tính không hay thể hiện tình cảm mà bạn dễ khiến đối phương hờn trách.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Thân.

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ khá ảm đạm. Mâu thuẫn với nửa kia khiến bạn nóng giận làm tổn thương đối phương. Dù bạn không cố ý nhưng thật sự tổn thương này không hề nhẹ.

Công việc gặp khó khăn cũng khiến tâm trạng của bạn tệ hơn. Vì mắc sai lầm mà bạn hủy hoại đi công sức mấy nay cố gắng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi có thể gặp tiểu nhân hãm hại trong ngày mới. Tốt nhất là bạn nên tập trung vào công việc của mình, đừng để tiểu nhân có cơ hội quấy phá. Bên cạnh đó cũng hãy học cách nhìn người, đừng vì ngây thơ mà thiệt thân.

Tài lộc ổn định, bạn không phải lo chuyện tiền bạc. Dù vậy, bạn cũng nên có một khoản tiết kiệm phòng trường hợp rủi ro.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Ngọ.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 28/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc dồi dào, tuổi Thân bị tiểu nhân chia rẽ tình cảm - Ảnh 3
Đường tài lộc của người tuổi Thân trong ngày mới có tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của người tuổi Thân trong ngày mới có tin vui. Buôn bán làm ăn sinh lợi nhuận lớn.

Dù vậy, bạn có thể gặp tiểu nhân hãm hại trong tình duyên, khiến cả hai bị chia rẽ. Tốt nhất là bạn nên cẩn thận, củng cố lòng tin và tình cảm giữa bạn và đối phương.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Dậu.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần cẩn thận làm ăn, đừng quá tin người khác trong ngày mới. Trong ngày, cũng sẽ có người nói xấu nhầm làm ảnh hưởng đến danh dự của bạn.

Tài lộc bị tổn hại, nên có sự chuẩn bị cho tình huống tệ nhất.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Sửu.

Tuổi Tuất

Trong ngày mới, người tuổi Tuất vượng đường tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập, khẳng định khả năng. Người kinh doanh có cơ hội làm ăn lớn.

Dù vậy, tình duyên khá ảm đạm khi cả hai không ai nhường ai khi mâu thuẫn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dần.

Tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 28/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ tiền bạc dồi dào, tuổi Thân bị tiểu nhân chia rẽ tình cảm - Ảnh 4
Người tuổi Hợi được cấp trên đánh giá cao trong ngày mới - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi được cấp trên đánh giá cao trong ngày mới. Từ đó, nếu hoàn thành công việc tốt thì cơ hội thăng tiến sẽ đến.

Chuyện tình cảm có khởi sắc, người độc thân tìm được nửa kia thích hợp.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tý, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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