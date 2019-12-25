Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tài chính thất thoát, tuổi Tuất sức khỏe sa sút

Tý có một ngày tràn đầy may mắn, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, vận đào hoa rực rỡ. Nói chung ngày thứ Năm của bạn vô cùng viên mãn, nhận được nhiều lời khen ngợi, tiền bạc rủng rỉnh.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của 12 con giáp kẻ thăng tiến không ngừng, người gặp nhiều chuyện rắc rối, vận trình lúc tiến lúc lui giúp bản mệnh chuẩn bị tâm lý kỹ càng hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, Dần nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui đổ về với mình. Tài năng của bạn được công nhận. Cấp trên bắt đầu chấp nhận những ý tưởng của bạn. Vì vậy mà cơ hội thăng tiến của bạn sẽ tăng lên, tiền bạc cũng không thiếu.

Sửu nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Cấp trên công nhận, trọng dụng những công sức của bạn. Vì vậy vận trình của bạn thăng hoa, không còn gặp nhiều rắc rối như trước. Chuyện tình cảm của bạn có nhiều bước chuyển tích cực. Cả hai sẽ sớm về chung một nhà.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Mão nhận được nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Mão có tin vui vào cuối ngày. Đầu ngày bạn cảm thấy khá mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Nhưng nửa ngày sau, mọi thứ trở nên vượng sắc hơn. Bạn không còn đối mặt với những áp lực mà cấp trên đặt ra. Nói chung bạn sẽ có cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn vô cùng kiên quyết với những quyết định của mình. Nhờ vậy mà bạn không còn phải dựa dẫm vào bất cứ ai. Một mình bạn cũng có thể tự mình giải quyết hết những vấn đề rắc rối. Đồng thời cũng nhận được nhiều lời tán thưởng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Tỵ nên chú trọng cách ăn nói - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ nên chú trọng vào kỹ năng giao tiếp của mình. Vì quá thẳng thắn, bạn có thể làm phật lòng nhiều người. Về mặt tình cảm, bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ bạn mới nên sẽ thoát ế, tìm được người thích hợp. Tuy nhiên đừng đặt niềm tin vào người khác quá nhiều mà bản thân phải chịu thiệt thòi.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ đưa ra những quyết định quan trọng. Những ý tưởng của bạn được cấp trên ưu ái. Vì vậy mà có nhiều cơ hội thăng tiến, giữ chức vụ như bản thân mong muốn. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn không mấy tốt đẹp. Người độc thân bị lợi dụng tình cảm. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ gặp nhiều rạn nứt.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Mùi tình cảm gặp nhiều trục trặc - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp nhiều sự cố về tài chính, tiền bạc thiếu hụt nên phải vay mượn khắp nơi. Tài năng của bạn bị người khác không công nhận. Nỗ lực bao nhiêu cũng không được những thành tựu xứng đáng. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn không được người nhà chấp nhận. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, có thể dẫn đến rạn nứt.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Thân

Thân làm việc vô cùng nhiệt tình, nỗ lực hết mình nên được cấp trên yêu mến. Tuy nhiên bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng ăn nói thô lỗ hoặc quá thẳng thắn. Đừng đánh mất mối quan hệ thân thiết vì sự vô duyên của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Dậu

Dậu có nhiều áp lực về công việc lẫn tình cảm. Trong công việc, bạn bị cấp trên gây sức ép, làm bao nhiêu cũng không được công nhận. Trong tình cảm, người độc thân không tìm được người như ý, thậm chí còn bị lừa gạt.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Tuất gặp nhiều áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuất khá căng thẳng khiến bạn có nhiều áp lực. Bạn dễ nổi giận nên khiến cấp trên, đồng nghiệp cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu cứ tiếp tục thói quen, tính cách này, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức.

Tử vi thứ Năm ngày 26/12/2019 của tuổi Hợi

Hợi chủ động trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Bạn có nhiều may mắn trong công việc, tiền bạc đổ về liên tục tiêu xài không hết. Trong chuyện tình cảm, Hợi có nhiều thời gian hẹn hò nên cuộc sống có thêm nhiều màu sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm