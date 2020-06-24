Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão sức khỏe kém, tuổi Thìn tiền bạc thiếu hụt

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp nhiều may mắn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Bạn có vận tài chính vượng sắc, tiền đổ về tiêu hoài không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Người độc thân không tìm được mối nhân duyên nào thích hợp. Người có gia đình, người yêu bất đồng quan điểm.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều tốt xấu xảy ra với mình trong ngày.

Dần có thể sẽ nhảy việc mới trong ngày. Đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện khả năng của bản thân mà không sợ tiểu nhân hãm hại. Nếu biểu hiện tốt, bạn sẽ được cấp trên công nhận, tiến lên vị trí cao mà mình mong muốn. Ở môi trường mới, bạn sẽ nhận được nhiều lời khen, quen được nhiều đồng nghiệp tốt.

Mối quan hệ đồng nghiệp của bạn có nhiều khởi sắc. Những mối hiềm khích trước đây đã được hóa giải. Cả hai sẽ hỗ trợ tốt cho nhau trong dự án lớn lần này. Nhờ vậy mà bạn không gặp nhiều rắc rối, vận trình cứ thăng tiến, tiền bạc đủ tiêu không thiếu hụt như trước đây.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, sức khỏe của Mão khá kém, thường xuyên đau đầu nên không tập trung vào công việc. Điều này khiến vận trình của bạn đi xuống, làm hoài mà không được công nhận. Lời khuyên cho bạn nên nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, đừng cố gắng mà gây ra nhiều sai lầm đáng tiếc.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Thìn công việc sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Hiệu suất công việc của bạn giảm sút vì tật lười biếng, không tập trung. Không những vậy, vận tiền tài của bạn cũng thiếu trước hụt sau, phải vay mượn khắp nơi mới đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại khá hơn. Bạn nhận được nhiều lời tỏ tình, đi đến đâu là nổi bật sáng rực đến đó.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Tỵ

Vận may trong công việc của bạn giảm dần, tiền bạc cũng không cánh mà bay. Vì tin tưởng bạn bè đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên bạn gặp khá nhiều rắc rối. Trong ngày, bạn mất tiền, mất mối quan hệ nên vận trình vô cùng lao đao, mệt mỏi.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Ngọ

Bạn có thể đối mặt với nguy cơ mất việc vì làm phật lòng cấp trên. Trong ngày, bạn xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa với đồng nghiệp. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Tệ hơn là đánh mất vị trí mà bản thân đang ngồi. Thậm chí còn có nhiều kẻ đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Mùi tài chính ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của Mùi ở mức ổn định, không gặp nhiều rắc rối. Tiền bạc đủ tiêu xài trong ngày nên tinh thần của bạn cũng phấn chấn, vui vẻ hơn. Những kế hoạch của bạn cũng có nhiều cơ hội thực hiện. Hãy nắm bắt để có được nhiều bước tiến trong công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Thân

Công việc của Thân tăng lên nên khiến bạn gặp khá nhiều áp lực. Suốt một ngày, bạn phải đối mặt với đống công việc khổng lồ nên tinh thần vô cùng mệt mỏi. Thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống điều độ khiến sức khỏe của bạn sa sút trầm trọng.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, mối quan hệ đồng nghiệp của bạn không được cải thiện nhiều. Bạn và mọi người vẫn còn hiềm khích, xích mích. Vì vậy ở nơi làm việc, đôi bên tránh chạm mặt nhau để không xảy ra cãi vã. Điều này khiến bạn vô cùng cô đơn ở chốn công sở.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Tuất gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tâm trạng của Tuất đi xuống, gặp nhiều rắc rối trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn gặp nhiều chuyện buồn vì bị tiểu nhân hãm hại. Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, cuộc sống vô cùng tẻ nhạt.

Tử vi thứ Năm ngày 25/6/2020 của tuổi Hợi

Công việc của Hợi không mấy thuận lợi, tiền bạc thiếu hụt nên tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Bạn bị kẻ xấu đâm sau lưng nên mất điểm trong mắt cấp trên. Nếu không bình tĩnh, bạn sẽ tự gây ra nhiều rắc rối cho bản thân. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng kém sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm