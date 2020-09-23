Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý trắc trở, tuổi Dần có cơ hội kiếm tiền

Theo tử vi ngày mới , người tuổi Tý gặp khá nhiều trắc trở. Một phần do người khác có ác ý, còn lại là do bản thân chưa kiên định.

Xem tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu có nhiều thời gian thư giãn dành cho bản thân trong hôm nay.

Điểm sáng trong ngày là tài lộc tăng nhẹ.

Dù vậy, tình duyên có mâu thuẫn, cả hai nên tin tưởng nhau hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Dần khởi sắc trong hôm nay, sẽ có cơ hội kiếm tiền.

Công việc của người đi làm đang bị chậm tiến độ, nên tập trung cao độ hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão vướng phải thị phi trong hôm nay.

Quý nhân sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn trong công việc.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn nên giữ bình tĩnh trước những điều không như mong muốn trong hôm nay.

Tài lộc ở mức trung bình, nên cân nhắc chi tiêu.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ nên cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là người trung niên.

Người kinh doanh có cơ hội gia tăng thu nhập.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tìm được định hướng mới trong công việc, mở đường cho nhiều thành tựu mới.

Gia đạo có chút mâu thuẫn, nên cùng nhau giải quyết.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi nên tin vào quyết định của mình, hơn là nghe theo người chưa có kinh nghiệm.

Bạn không phải lo chuyện tiền bạc trong hôm nay, khá đủ đầy.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có bạn bè là quý nhân trong hôm nay, giúp bạn chống đỡ nhiều chuyện tiêu cực.

Tiểu nhân có vẻ không muốn buông tha bạn, hãy giữ bình tĩnh.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu đừng dễ dàng tin tưởng vào lời của người khác, đặc biệt là đối thủ của mình.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày thoải mái, hãy tận hưởng thật tốt.

Tài lộc ổn định.

Tử vi thứ Năm ngày 24/9/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Sáu ngày 24/9/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có tin vui tài lộc trong hôm nay, công việc cũng thuận lợi hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.