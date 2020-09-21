Tháng 8 âm lịch: 3 con giáp qua cơn bĩ cực tới thời hoàng kim, tiền bạc chạm nóc, phú quý chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 21/09/2020 05:02

Bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp thoát khỏi xui rủi tháng cô hồn, tiến vào thời kỳ hoàng kim tài lộc chạm nóc.

3 con giáp may mắn nhất trong tháng 8 âm lịch này.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão trời sinh hiền lành, tốt bụng, giàu lòng bao dung. Họ sống thận trọng, chính trực trong công việc. Đã làm gì thì họ sẽ chu đáo suy nghĩ cẩn thận.

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Theo tử vi tháng 8 âm lịch, đây là thời gian vượng nhất của tuổi Mão trong năm - Ảnh minh họa: Internet

Với tính cách này, tuổi Mão có nhiều quý nhân trong cuộc sống. Dù có vướng phải hoàn cảnh khó khăn thế nào thì họ cũng được quý nhân ra tay cứu giúp, thoát khỏi đường cùng.

Theo tử vi tháng 8 âm lịch, đây là thời gian vượng nhất của tuổi Mão trong năm. Dù trước gặp khó khăn thế nào, chỉ cần bước sang tháng 8 âm lịch này, tuổi Mão liền xoay thời đổi vận. Quý nhân tương trợ, mọi sự thuận lợi. Chỉ cần tận dụng tốt cơ hội kiếm tiền thì tài khoản chẳng mấy chốc mà vun đầy.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Sửu là con giáp siêng năng, luôn cố gắng để đổi đời. Nhiều người cho rằng đây là con giáp vất vả nhưng kỳ thực họ lại giỏi tìm kiếm cơ hội để chuẩn bị cho cuộc sống sau này. Tuổi Sửu tiền vận khổ bao nhiêu thì trung vận càng sung sướng bấy nhiêu.

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Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu có một tin cực vui trong sự nghiệp, tình duyên hoặc tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu có một tin cực vui trong sự nghiệp, tình duyên hoặc tài lộc. Cuộc sống dần thăng hoa sung túc, sống thoải mái khó ai bằng.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là con giáp thông minh, ham mê sáng tạo. Đây còn là con giáp thích sống độc lập, muốn được tỏa sáng.

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 Đặc biệt là tháng 8 âm lịch này, tuổi Ngọ được thần Tài dẫn đường chỉ lối, tiền bạc phú về tay không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Nửa đầu năm 2020, tuổi Ngọ gặp qua nhiều khó khăn, thậm chí là lâm vào cảnh thiếu thốn tiền bạc. Dù vậy, nửa cuối năm 2020, đặc biệt là tháng 8 âm lịch này, tuổi Ngọ được thần Tài dẫn đường chỉ lối, tiền bạc phú quý về tay không ngừng.

Tuổi Ngọ còn là một trong 3 con giáp có nhiều cơ hội mở đường sự nghiệp thăng tiến trong tháng 8 âm lịch. Hãy nắm bắt nhé!

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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