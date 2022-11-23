Nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên tiền bạc cũng khởi sắc không kém, có thể nói đây là con giáp thành công mỹ mãn nhất trong ngày. Nay bạn nào muốn đi gửi ngân hàng, rút tiền hoặc đòi nợ, xin tiền thì cứ mạnh dạn vì mọi việc đều hanh thông.

Hôm nay, tuổi Tý được Chính Quan nâng bước trên con đường sự nghiệp nên dù là ngày nghỉ nhưng vẫn nhận được tin tốt liên quan đến chức quyền, thi cử, xin việc. Đường tình cảm thuận lợi. Chính Tài đem tới tín hiệu tích cực cho con đường tài vận của bản mệnh. Bạn làm quen được với người đồng chí hướng, đôi bên hợp tác ăn ý khiến đồng tiền chảy về túi nhanh chóng hơn dự kiến

Trong chuyện tình cảm, nhờ cục diện Thủy sinh Kim nên tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều tin vui. Hôm nay mọi chuyện hung đều hóa cát, gia đình bình an vô sự, được ơn trên nâng đỡ. Tuổi này làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, đặc biệt là các bạn trẻ dưới 30 tuổi. Đường tài lộc chính là điểm sáng trong ngày, hôm nay bỗng dưng có người trả nợ bất ngờ. Mọi hoạt động liên quan đến tiền bạc đều diễn ra thuận lợi, không gặp phải bất trắc.

Thứ Năm ngày 24/11/2022 của tuổi Sửu công việc không thuận lợi vì Thương Quan lâm vận. Nếu không kiềm chế được tính cách nóng nảy, bộp chộp rất dễ mất việc hoặc thi trượt. Làm gì cũng phải chậm rãi, tính toán kỹ càng kẻo đem lại bất lợi cho bản thân, sau này làm gì cũng khó.

Tuổi Dần

Tử vi tuổi này dự báo, Thiên Ấn chiếu vận có lợi cho những người tuổi Dần đang ở vị trí quản lý, chủ thầu hoặc làm chủ. Mọi việc bạn làm sắp tới sẽ có nhiều người ủng hộ và tán dương. Tuy nhiên dù thành công đến đâu cũng phải khiêm tốn, càng hay khoe càng dễ mất lộc lá.

Tuy nhiên đường tình cảm lâm Tương Xung nên trong gia đình dễ có mâu thuẫn, con cái bất đồng ý kiến với cha mẹ. Sống trên đời đừng cố hơn thua hay "mười phân vẹn người", có thể sống đẹp sống tốt được đến chín phần là đủ rồi.

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Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Mão luôn giữ được tinh thần hăng hái, tích cực khi làm việc. Chính vì vậy, bạn không sợ khi đối diện với khó khăn. Hôm nay, thậm chí bạn còn vượt qua được giới hạn của bản thân. Do có quan hệ xã giao thuận lợi, bạn còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương có thể định hướng cho bạn những mục tiêu mới hoặc truyền dạy cho bạn những điều hay lẽ phải. Vì vậy, hãy luôn khiêm tốn lắng nghe và học hỏi nhé.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên bạn dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc quá sức, nếu có dấu hiệu cảnh báo thì cần đi khám chữa ngay.

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày 24/11/2022 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ báo hiệu những dấu hiệu chẳng lành cho mối quan hệ của người tuổi Thìn. Người đã có đôi có cặp cần cẩn thận trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ hạnh phúc.



Nếu bạn và người ấy đang xảy ra hiểu lầm hoặc chiến tranh lạnh, đôi bên cần hạ cái tôi của mình xuống và chủ động làm lành với nhau. Đừng vì sự kiêu ngạo của bản thân khiến đôi bên ngày một xa cách. Tỷ Kiên cũng đem tới tác động chẳng lành cho người tuổi này. Bản mệnh thường tự cô lập bản thân với mọi người nên đến khi gặp khó khăn, xung quanh bạn cũng chẳng có người giúp đỡ. Bạn sẽ phải trải qua một ngày nhiều vất vả.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Con giáp này thường tỏ ra nóng nảy, thiếu kiên nhẫn khi nghe người khác góp ý. Thậm chí, có những lúc bạn sẵn sàng tranh cãi với đồng nghiệp, khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng.



Nếu cứ cứng đầu và bảo thủ như vậy, bạn sẽ chẳng thể nhận ra được lỗi sai của bản thân để có thể thay đổi và tiến bộ. Bạn không muốn dần dà, mình sẽ trở thành người thụt lùi so với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh chứ? Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay bản mệnh có Kiếp Tài nên cẩn thận mất mát, trộm cắp liên quan đến công việc, cửa hàng buôn bán. Đừng giao phó công việc cho người khác trong thời gian tới, việc gì mà bạn tự làm được thì nên làm kẻo kẻ gian lợi dụng sơ hở phá hoại.

Tình cảm ảm đạm vì Hỏa khắc Kim, Ngọ chịu nhiều ấm ức tủi hờn. Có những người nếu như không rảnh là bởi vì người đó không muốn rảnh rỗi với bạn. Không phải là ai cũng bận,chỉ là họ k có thời gian cho bạn mà thôi. Tuổi này có thể tiêu tốn một khoản kha khá cho những sở thích phù phiếm của mình trong hôm nay. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút là bạn sẽ để cho tiền bạc đội nón ra đi, hãy tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm thực sự và đừng để chuyện này tiếp diễn.

Tuổi Mùi

Thổ sinh Kim, người tuổi Mùi độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp. Bạn không chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hoặc qua lời nói mà còn biết dùng lý trí để cân nhắc xem ai là người chân thành dành tình cảm cho mình. Người đã lập gia đình rất có trách nhiệm với nửa kia. Các mối quan hệ xã giao được mở rộng khiến bạn được nhiều người để mắt đến nhưng bạn vẫn chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không để mình vướng vào những lời đồn thổi.

Tiếc rằng Kiếp Tài ám hại, bạn có thể bị kẻ tiểu nhân ghen ghét vì luôn gặt hái được thành công. Hãy luôn chú ý vào từng nhiệm vụ của mình, chớ lơ là tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, gây ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân.

Tuổi Thân

Ngày này có lợi cho những bạn đang làm thêm, có công việc phụ vì Thiên Tài chiếu vận. Bạn lạc quan, phóng khoáng, nhưng dễ thiên về ba hoa nên hay hỏng việc. Tuổi này mà khiêm tốn và ít nói thêm chút nữa có lẽ sẽ may mắn hơn,

Tình cảm thiên về gia đình nhiều hơn, đặc biệt là những người đang ở cạnh cha mẹ hoặc lập gia đình lần 2. Dù làm gì, ở đâu thì cũng nên khiêm nhường, bớt nóng giận thì sẽ được mọi người yêu quý ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ Tam Hội cục nên công việc của Dậu thời gian này đỡ thị phi hơn nhiều. Là con giáp đi xa làm ăn có lợi năm 2022, quý nhân tương trợ giúp bạn gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin, tạo dựng những mối quan hệ tốt làm nền tảng phát triển sau này.

Tình cảm hài hòa, cởi mở, vui tính, dễ gặp được những người thoáng tính vui vẻ. Bạn không cần cố gắng thay đổi bản thân, hãy để họ tự thích nghi với bạn. Thời gian tới có nhiều việc quan trọng cần làm nên thu nạp thêm bạn bè, hàng xóm để có người giúp đỡ.

Tuổi Tuất

Tiếp nối tử vi hàng ngày 24/11/2022 của 12 con giáp, Mộc khắc Thổ, khuyên người tuổi Tuất dù hai vợ chồng bạn có đang trục trặc, lạnh nhạt với nhau đến mấy thì bạn cũng chớ nên có tư tưởng ngoại tình, gây tổn thương cho những người thân thương, gắn bó nhất với mình.

Người còn độc thân cần nhắc nhở bản thân chân thành trong chuyện tình cảm, đừng khiến mình trở thành một kẻ trăng hoa, đa tình. Nếu đang có ý định tiến tới với ai, bạn chớ nên tiếp tục giữ quan hệ mập mờ với những người khác. Tỷ Kiên khiến bản mệnh trở nên quyết đoán hơn trong công việc. Bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà không cần đến sự ủng hộ của bất cứ ai. Tuy nhiên, bạn cần tránh hành động mù quáng kẻo đẩy mình vào rắc rối.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi gặp được nhiều may mắn trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn khi bắt đầu, nhưng dần dần, khi đã quen tay, bạn có thể thành công việc một cách xuất sắc.

Trên phương diện tài lộc, bạn là người có con mắt tinh đời nên thường đưa ra được những quyết định nhanh chóng và chính xác. Nếu mạnh dạn làm theo ý mình, bạn có thể mở ra một lối phát triển mới, đem lại lợi ích cho cả bản thân và tập thể. Hôm nay là ngày tốt để tiến hành những công việc quan trọng. Vì thế, nếu đã lên kế hoạch thực hiện công việc gì thì bạn nên bắt tay vào làm ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm