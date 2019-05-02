Tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tuất cự cãi với đồng nghiệp, tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 02/05/2019 05:30

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất, tuổi Tuất xảy ra nhiều vụ cự cãi, tranh luận không hồi hết với đồng nghiệp. Tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh, số tiền trong ngân hàng tăng lên chóng mặt.

Tuổi Tý

Vận mệnh của tuổi Tý hôm nay không mấy hanh thông. Vì vậy bạn làm gì cũng nên cẩn thận. Nhất là những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Vì ganh tỵ với bạn nên nhiều người sẽ hãm hại, cản trở con đường công danh của bạn trong tương lai. Thế nên hãy tự bảo vệ lấy mình, đừng tin vào lời người khác.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tuất cự cãi với đồng nghiệp, tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh 1
Sửu có tâm trạng vô cùng tốt trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, Sửu quay lại công việc với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Đảm bảo trong ngày hôm nay, bạn sẽ có nhiều nguồn tiền và tin vui đổ về cùng một lúc. Vì vậy hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin tốt trong công việc lẫn chuyện tình cảm đến với mình.

Tuổi Dần

Dần có suy nghĩ tích cực hơn trong ngày hôm nay. Bạn không còn ủ dột hay cảm thấy mệt mỏi như thời gian trước đó. Bạn biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt vì vậy mà tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Công việc cũng vì vậy mà thuận buồm xuôi gió, không xảy ra bất cứ biến cố gì.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tuất cự cãi với đồng nghiệp, tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh 2
Mão gặp khá nhiều khó khăn vì tin người - Ảnh minh họa: Internet

Mão xảy ra nhiều vấn đề về công việc bởi bạn tin người quá mức. Vì vậy mà ngày hôm nay, Mão vướng phải khá nhiều khó khăn trong công việc khiến bạn không vui. Đồng thời cũng vì người bên cạnh lời ra tiếng vào, nói xấu sau lưng khiến bạn vô cùng tức giận và mệt mỏi.

Tuổi Thìn

Ngày thứ Năm của Thìn khá bình yên, tiền bạc cũng ở mức trung bình. Hôm nay bạn không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, bởi có nhiều nguồn thu nhập từ khắp nơi đổ về giúp bạn giàu có hơn. Công việc của Thìn cũng có nhiều bước tiến xa giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành quả lớn.

Tuổi Tỵ

Tỵ sẽ có một ngày bận rộn với nhiều công việc tồn đọng sau lễ. Bạn khá căng thẳng khi bị cấp trên gây áp lực, cũng như chạy deadline khiến bạn bận tối mày tối mặt. Nói chung bạn nên tập trung hết sức để không xảy ra bất cứ sai lầm gì đáng tiếc.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tuất cự cãi với đồng nghiệp, tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh 3
Ngọ nhanh chóng thoát ế - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay bạn có thời gian tiếp xúc với người lạ nhiều hơn. Vì vậy mà người độc thân nhanh chóng thoát ế. Trong công việc, bạn nhận được nhiều dự án lớn. Điều này mang lại thử thách khá lớn cho bạn. Thế nên hãy cố gắng để mọi người thấy được tài năng và bản lĩnh thật sự của bạn.

Tuổi Mùi

Mùi nhận được nhiều tin vui nhưng lại cũng có một số điều khiến bạn buồn lòng. Những người thân xung quanh sẽ lợi dụng cơ hội vay mượn tiền của bạn. Nhưng sau đó, chỉ có bạn là gánh chịu những chuyện buồn phiền. Tuy nhiên, trong công việc, bạn lại nhận được khá nhiều tin vui về tiền bạc lẫn chức vụ.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tuất cự cãi với đồng nghiệp, tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh 4
Thân nên nỗ lực hết sức để được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Thân khá nhanh nhẹn và tâm lý nên chuyện tình cảm của bạn hôm nay không xảy ra bất cứ sự cố gì. Tuy nhiên trong công việc bạn lại không mấy thể hiện được khả năng của mình. Vì những sự cố nhỏ lúc trước nên bạn khá khó khăn trong việc lấy lại niềm tin của mọi người. Thế nên Thân phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tuổi Dậu

Dậu vướng phải những vụ lừa gạt về tiền bạc. Vì vậy tránh cho mượn tiền trong ngày hôm nay. Dù có thân thiết đến mấy, bạn cũng nên biết cách từ chối khéo. Nếu không sẽ đánh mất những mối quan hệ, tiền cũng không cánh mà bay mất.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm ngày 2/5/2019 của 12 con giáp chuẩn xác nhất: Tuổi Tuất cự cãi với đồng nghiệp, tuổi Hợi tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh 5
Tuất xảy ra tranh cãi với đồng nghiệp, cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Vận trình của Tuất hôm nay không mấy hanh thông. Bạn xảy ra cự cãi với cấp trên lẫn đồng nghiệp của mình. Vì những chuyện nhỏ nhặt mà bạn dần đánh mất những mối quan hệ của bản thân. Thế nên hãy giữ bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn, đánh mất cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Hợi

Hợi có nhiều cơ hội kiếm tiền, học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Hôm nay, bạn chuẩn bị tinh thần đón lộc trời ban. Tiền trong ngân hàng tăng lên cấp số nhân, tiêu xài không hết. Vì vậy hãy đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn để kiếm thêm lợi nhuận cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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