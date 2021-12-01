Tử vi thứ Năm, ngày 2/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Tỵ tài lộc song hành, niềm vui chạm ngõ, Tuất - Hợi gây thị phi chốn công sở, mất lòng đồng nghiệp

Tâm linh - Tử vi 01/12/2021 06:23

Tử vi ngày mới, thứ Năm, 2/12/2021 của 12 con giáp cho biết, Tý - Tỵ tài lộc song hành, niềm vui chạm ngõ, Tuất - Hợi gây thị phi chốn công sở, mất lòng đồng nghiệp. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một phần là nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Bạn có thể nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết công việc chứ không đi theo lối mòn, điều này khiến cấp trên hài lòng và đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Thử thách trước mắt cũng chính là cơ hội thăng tiến của bạn, vì vậy dù nội dung công việc có khó khăn thì hãy tự tin lên và nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

 

Tuổi Sửu

Thiên Quan giáng họa báo hiệu một ngày chẳng mấy yên bình đối với người tuổi Sửu. Công việc của bạn liên tiếp gặp phải rắc rối do có kẻ tiểu nhân bày kế hãm hại. Bạn cần tỉnh táo để không rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc nên tự mình quyết định tất cả mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

 

Tuổi Dần

Thương Quan đem tới nhiều điều không như ý trong sự nghiệp của người tuổi Dần. Những ai tham gia thi cử, xin việc cần chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc thi.

Người làm công ăn lương có thể cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi trước sự chèn ép của cấp trên hoặc đồng nghiệp. Tuy nhiên trước khi than thân trách phận, bạn cần nhìn nhận lại cách đối nhân xử thế của bản thân.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái không được như mình kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể chính bạn cũng đang đặt ra những yêu cầu quá cao đấy.

Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất. Nếu cứ một mực giữ ý kiến của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì những bất đồng sẽ chẳng thể giải quyết. Hãy nghiêm túc lắng nghe quan điểm của đối phương

 

Tuổi Thìn

Do chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Phá, người tuổi Thìn thường xuyên là cái đích để kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, bạn chớ mất bình tĩnh dù có rơi vào tình huống xấu nhất.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn bị chuyện quá khứ ám ảnh.

 

Tuổi Tỵ

Chính Tài chiếu mệnh giúp cho người tuổi Tỵ có cơ hội đón nhận tin vui trên phương diện tài lộc. Bạn đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua và đây là lúc bạn có thể yên tâm tận hưởng thành quả của mình.

Người làm ăn cũng kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay. Bạn xây dựng được uy tín nên đã tạo được danh tiếng tốt, được nhiều người tin tưởng. Những mối khách hàng, đối tác này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

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Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện Tương Hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, dù đối tượng là ai đi chăng nữa.

Quý nhân của bạn có thể chính là người thân trong gia đình, đối phương sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và chiếu cố.

Tuổi Mùi

Trong ngày phạm cục diện Tương Hình như hôm nay, người tuổi Mùi chớ nên quá mức tự tin thành ra chủ quan ở mọi việc. Nếu thường xuyên bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác vì cho rằng mình có thể hiểu rõ và tự giải quyết mọi chuyện, bạn sẽ gặp phải rắc rối.

Con giáp này cần đặc biệt chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai thực sự muốn tốt cho mình. Cho dù không muốn tiếp thu đi chăng nữa, bạn cũng nên lắng nghe với thái độ tôn trọng.

Tuổi Thân

Ngày hôm nay người tuổi Thân rất vượng đào hoa. Dù đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới. Nếu còn lẻ bóng thì đây là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ và làm bạn với mọi người.

Tuy nhiên, với những người đã lập gia đình thì bạn nên chủ động giữ khoảng cách với người khác giới. Đừng để cảm giác thỏa mãn hư vinh nhất thời khiến mình sa ngã, gây tổn thương cho những người thân yêu nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vốn hiểu biết phong phú giúp người tuổi Dậu dễ nhận được sự thán phục và tin tưởng của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này có mối nhân duyên tốt đẹp bởi bạn và người ấy ngày càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.

Tuổi Tuất

Sửu Tuất tương hình khiến người tuổi Tuất phải nhận lấy nhiều phản ứng trái chiều của người khác vì đã ăn nói quá thẳng thắn. Hãy nhớ rằng, cho dù mục đích của bạn là tốt đi chăng nữa mà việc truyền đạt không hiệu quả thì cũng không đạt được kết quả như mong muốn.

Trong công việc, nếu gặp phải trở ngại và nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ đồng nghiệp hoặc những người có kinh nghiệm xung quanh, sức nhiều người có thể khiến những việc bất khả thi trở thành khả thi.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè do Kiếp Tài tác động. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy chứng minh năng lực của bản thân mình bằng hành động thực tế.

Chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần có cách giải quyết thôi. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi, lùi bước cả. Ngược lại, hãy tìm cách biến thách thức thành cơ hội.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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