Tử vi Thứ Năm ngày 13/4: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, gia đạo bất an, tài lộc sa sút, PHÁ TÀI đeo bám

Hôm nay cục diện Tương Phá đem lại nhiều tác động không như mong muốn tới người tuổi Thìn. Bản mệnh thường bị kẻ tiểu nhân tìm cách phá hoại nên công việc tưởng chừng quen thuộc cũng vướng phải đủ loại rắc rối.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 23 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Vì thế, bạn cần nhắc nhở mình hết sức tập trung khi làm việc, đừng tưởng rằng việc mình đã làm quen tay rồi thì có thể lơ là. Đặc biệt trong các công việc kí kết hợp đồng, nếu lỡ đãng, bạn sẽ vướng phải những rắc rối tốn công sức khắc phục.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày maicho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra không hề dễ dàng. Đây là thời điểm không thích hợp cho những dự định hay lý tưởng hơn. Người tuổi này tốt nhất chỉ nên chăm chỉ làm tốt công việc hiện tại và xây dựng các mối quan hệ xã giao để con đường thăng tiến thêm rộng mở.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trở nên sa sút. Dự đoán họa phá tài đeo bám nên nhắc nhở con giáp này cần kiểm soát chặt chẽ túi tiền. Nếu không thì bạn sẽ nhanh chóng bị “rỗng túi” vào cuối này.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy tốt đẹp. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy không mấy hòa hợp do ảnh hưởng của Hỏa khắc Kim. Song song đó, việc bất đồng quan điểm sống khiến cho các cặp đôi nảy sinh không ít mâu thuẫn.

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Năm 13/04/2023, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Thân phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay Tuổi Thân có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, Tuổi Thân không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.