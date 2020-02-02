Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý tâm trạng u ám, tuổi Tuất gặp vận may lớn

Theo tử vi ngày mới , tâm trạng của tuổi Tý khá u ám. Bạn nên cố gắng điều chỉnh tâm trạng, phòng tiểu nhân gây sự.

Xem tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Đây có thể là lý do khiến nhiều người thấy ghen tị, thậm chí có tiểu nhân muốn gây sự với bạn.

Tuổi Tý nên bồi bổ kiến thức, kỹ năng. Tài vận chỉ khởi sắc khi bạn ngày một phát triển bản thân.

Tài lộc không tăng, nhưng bạn vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có một ngày mới nhiều khó khăn, đặc biệt là về tài chính. Bạn nên cẩn thận trong chi tiêu, phòng lâm vào tình trạng thiếu thốn.

Lời khuyên cho hôm nay là bạn nên giữ bình tĩnh, đầu óc sáng suốt trong công việc, đặc biệt là vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão có một ngày mới với công việc thuận lợi, tâm trạng phấn chấn. Dù gặp khó khăn nhưng bạn lúc nào cũng có quý nhân phù trợ.

Về tài lộc, tuổi Mão tránh tiêu xài vào những thứ không đáng, phòng hao tổn tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, tuổi Thìn cẩn trọng điềm tranh cãi, đặc biệt là trong công việc. Đừng vì lỡ lời mà gây “oán thù” với tiểu nhân.

Tài lộc khởi sắc vào giữa ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Thần Tài không ưu ái tuổi Tỵ trong ngày mới. Bạn nên cẩn thận điềm mất tiền, hao tổn của cải.

Về tình duyên, cả hai đang có hiểu lầm lớn, cần phải nhanh chóng hóa giải.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Ngọ

Ngày mới khá tốt để tuổi Ngọ gắng sức cho sự nghiệp, công danh. Sẽ có nhiều cơ thể để bạn thể hiện, thử thách bản thân.

Tuổi Ngọ nên đề phòng tiểu nhân trong chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có một ngày mới thuận lợi, nhưng khá bận rộn và mệt mỏi. Dù vậy, kết quả sẽ không làm bạn thất vọng.

Cuối ngày, tuổi Mùi nên dành thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên thận trọng trong công việc. Một lỗi nhỏ vì bất cẩn cũng có thể gây hậu quả khó lường.

Tình duyên khởi sắc với người độc thân. Những ai một mình lâu năm có thể tìm được một nửa như ý.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có những nỗi lo về gia đình, khó giãi bày cùng ai. Bạn nên bình tĩnh suy nghĩ, và có cách chấp nhận những điều không thể thay đổi.

Tài lộc khởi sắc với người kinh doanh, buôn bán.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất gặp vận may lớn ngay dịp đầu năm. Đây sẽ là cơ hội tốt cho bạn gia tăng thu nhập.

Dù vậy, gia đạo có chút tranh cãi, hãy bình tĩnh giải quyết.

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Hai ngày 3/2/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi có nhiều tin vui, đặc biệt trong công việc.

Tài lộc ổn định, không phải lo lắng gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.