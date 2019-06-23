Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tình tiền đều tăng, tuổi Mùi vận trình tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 23/06/2019 12:00

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão có cơ hội tăng thu nhập, vận trình của người tuổi Mùi rất tươi sáng. Còn tử vi của bạn thì sao?

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Tý

Tuổi Tý có một người mới khá viên mãn chuyện tình cảm. Tình duyên đôi lứa hay gia đạo đều rất tốt đẹp. Người độc thân được người khác phái làm quen, có cơ hội yêu đương mới.

Dù vậy, trong công việc tuổi Tý phải đối mặt với khó khăn, trở ngại. Bạn nên giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến công việc trong ngày mới. Những cố gắng của bạn bao nay đã được đền đáp.

Tài lộc vượng phát, tuổi Sửu có cơ hội kinh doanh buôn bán. Tiền bạc dồi dào, chi tiêu không phải lo lắng. Dù vậy, bạn nên cân nhắc chi tiêu hay đầu tư.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Dần

tu vi ngay moi 12 con giap

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có một ngày bình yên và may mắn. Tuổi Dần độc thân có thể tìm được tình duyên đích thực trong đời. Những cặp đôi càng tìm được tiếng nói chung, càng gắn bó hơn.

Tài lộc tương đối ổn định, bạn có thể mua sắm những món cần thiết, không phải lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới. Bạn cũng có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm hơn.

Dù có phải vất vả, khó khăn, nhưng bạn vẫn đủ bản lĩnh vượt qua thời gian này. Đây sẽ là điểm nhấn trong sự nghiệp của bạn, giúp bạn có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn không vui trong chuyện tình cảm. Mọi thứ trong kế hoạch đều diễn ra không như mong muốn. Điều này khiến cả hai không mấy hài lòng. Nhưng thay vì tranh cãi, cả hai nên nhượng bộ và tìm hướng giải quyết.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Tỵ

tu vi ngay moi 12 con giap

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có thể gặp điều xui rủi trong ngày mới. Từ đó, bạn cảm thấy bất an hơn. Chuyện tình cảm hay công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Dù vậy, bạn nên lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm trạng để không để quá nhiều chuyện ảnh hưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày mới khởi sắc hơn. Bạn có những quyết định đúng đắn và kịp thời, từ đó tiền tài dồi dào hơn.

Nhưng tình cảm lại không được như bạn mong muốn. Nỗi buồn có thể khiến bạn không thoải mái trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Mùi

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi rất tươi sáng. Bạn có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nguồn thu cũng rất dồi dào.

Đây cũng là lúc bạn nên dành thời gian nhiều cho người ấy. Hãy cùng người ấy có những khoảnh khắc khó quên trong tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Thân

tu vi ngay moi 12 con giap
Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể vướng thị phi trong ngày mới. Chuyện tình cảm có những tranh cãi vì những việc không đáng.

Dù vậy, chuyện tiền bạc trong ngày khá thoải mái với người tuổi Thân. Thần tài đang ghé thăm bạn, giúp túi tiền của bạn càng rủng rỉnh.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt, kinh doanh hay làm ăn đều thuận lợi. Người làm công kiếm thêm thu nhập từ nghề phụ.

Chuyện tình cảm không suôn sẻ với người độc thân. Bạn nên chậm lại, nghĩ về hình tượng người bạn vừa ý, lắng nghe trái tim mình hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vẻ bận rộn trong ngày mới. Thậm chí, bạn còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Dù vậy, bạn cũng đừng quá áp lực, hãy giải quyết từng chuyện một.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Hợi

tu vi ngay moi 12 con giap
Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi gặp chuyện buồn trong tình cảm vào ngày mới. Bạn đừng mang quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, không tốt cho bản thân.

Và cũng vì tham việc mà bạn không còn thời giann ghỉ ngơi. Hãy nhớ, nếu quá căng thẳng kết quả công việc cũng sẽ không thể như bạn muốn. Bởi thế, hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp đã yêu ai là cả đời chỉ biết duy nhất một người, sống chết thủy chung đến cùng

4 con giáp đã yêu ai là cả đời chỉ biết duy nhất một người, sống chết thủy chung đến cùng

Đây là những con giáp sống tình cảm, thủy chung trọn lòng. Họ đã chọn yêu ai, lấy ai thì sẽ nguyện bên người đó đến tận lúc lìa đời.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay