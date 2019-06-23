Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão tình tiền đều tăng, tuổi Mùi vận trình tươi sáng

Dù vậy, trong công việc tuổi Tý phải đối mặt với khó khăn, trở ngại. Bạn nên giữ gìn lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi.

Tuổi Tý có một người mới khá viên mãn chuyện tình cảm. Tình duyên đôi lứa hay gia đạo đều rất tốt đẹp. Người độc thân được người khác phái làm quen, có cơ hội yêu đương mới.

Tài lộc vượng phát, tuổi Sửu có cơ hội kinh doanh buôn bán. Tiền bạc dồi dào, chi tiêu không phải lo lắng. Dù vậy, bạn nên cân nhắc chi tiêu hay đầu tư.

Tuổi Sửu có cơ hội thăng tiến công việc trong ngày mới. Những cố gắng của bạn bao nay đã được đền đáp.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp- Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có một ngày bình yên và may mắn. Tuổi Dần độc thân có thể tìm được tình duyên đích thực trong đời. Những cặp đôi càng tìm được tiếng nói chung, càng gắn bó hơn.

Tài lộc tương đối ổn định, bạn có thể mua sắm những món cần thiết, không phải lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Mão

Tuổi Mão có cơ hội tăng thu nhập trong ngày mới. Bạn cũng có nhiều thời gian cho chuyện tình cảm hơn.

Dù có phải vất vả, khó khăn, nhưng bạn vẫn đủ bản lĩnh vượt qua thời gian này. Đây sẽ là điểm nhấn trong sự nghiệp của bạn, giúp bạn có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn không vui trong chuyện tình cảm. Mọi thứ trong kế hoạch đều diễn ra không như mong muốn. Điều này khiến cả hai không mấy hài lòng. Nhưng thay vì tranh cãi, cả hai nên nhượng bộ và tìm hướng giải quyết.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có thể gặp điều xui rủi trong ngày mới. Từ đó, bạn cảm thấy bất an hơn. Chuyện tình cảm hay công việc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Dù vậy, bạn nên lấy lại bình tĩnh, ổn định tâm trạng để không để quá nhiều chuyện ảnh hưởng.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ trong ngày mới khởi sắc hơn. Bạn có những quyết định đúng đắn và kịp thời, từ đó tiền tài dồi dào hơn.

Nhưng tình cảm lại không được như bạn mong muốn. Nỗi buồn có thể khiến bạn không thoải mái trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Mùi

Vận trình ngày mới của người tuổi Mùi rất tươi sáng. Bạn có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nguồn thu cũng rất dồi dào.

Đây cũng là lúc bạn nên dành thời gian nhiều cho người ấy. Hãy cùng người ấy có những khoảnh khắc khó quên trong tình cảm.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân có thể vướng thị phi trong ngày mới. Chuyện tình cảm có những tranh cãi vì những việc không đáng.

Dù vậy, chuyện tiền bạc trong ngày khá thoải mái với người tuổi Thân. Thần tài đang ghé thăm bạn, giúp túi tiền của bạn càng rủng rỉnh.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt, kinh doanh hay làm ăn đều thuận lợi. Người làm công kiếm thêm thu nhập từ nghề phụ.

Chuyện tình cảm không suôn sẻ với người độc thân. Bạn nên chậm lại, nghĩ về hình tượng người bạn vừa ý, lắng nghe trái tim mình hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có vẻ bận rộn trong ngày mới. Thậm chí, bạn còn không có thời gian để nghỉ ngơi.

Dù vậy, bạn cũng đừng quá áp lực, hãy giải quyết từng chuyện một.

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 24/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi gặp chuyện buồn trong tình cảm vào ngày mới. Bạn đừng mang quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, không tốt cho bản thân.

Và cũng vì tham việc mà bạn không còn thời giann ghỉ ngơi. Hãy nhớ, nếu quá căng thẳng kết quả công việc cũng sẽ không thể như bạn muốn. Bởi thế, hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.