4 con giáp đã yêu ai là cả đời chỉ biết duy nhất một người, sống chết thủy chung đến cùng

Tâm linh - Tử vi 22/06/2019 05:26

Đây là những con giáp sống tình cảm, thủy chung trọn lòng. Họ đã chọn yêu ai, lấy ai thì sẽ nguyện bên người đó đến tận lúc lìa đời.

Tuổi Dậu

Đàn ông tuổi Dậu có tính cách trầm lắng, sống nội tâm. Khi yêu, họ rất chân tình, để tâm hết lòng đến đối phương.

Phụ nữ tuổi Dậu dù tính cách phóng khoáng, có phần nông nổi nhưng lại rất thủy chung trong chuyện tình cảm. Nhiều người một khi đã xác định yêu sẽ tận lòng tận sức vì đối phương. Họ thủy chung tuyệt đối với người mình thương.

con giap chung thuy
Tuổi Dậu thủy chung tuyệt đối với người mình thương - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vì luôn chân thành khi yêu nên cả đàn ông và phụ nữ tuổi Dậu một khi bị phản bội sẽ không bao giờ tha thứ được.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi luôn rất nghiêm túc khi yêu. Khi ở cạnh con giáp này, bạn luôn thấy yên tâm vì lòng họ chỉ có bạn, thành thật thể hiện yêu thương với bạn.

Khi yêu, con giáp này lãng mạn, luôn nghĩ cho người yêu nhiều. Họ cho bạn cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc mỗi ngày.

Tuổi Hợi còn là người khi đã yêu là xác định chuyện hôn nhân lâu dài. Họ muốn gắn bó với người đó cả đời, không chia lìa.

Tuổi Ngọ

con giap chung thuy
Trong tình cảm, tuổi Ngọ rất chung thủy và chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ yêu tự do, cá tính kiên định. Họ sâu sắc, quyết đoán và không bao giờ hối hận khi quyết định.

Trong tình cảm, con giáp này rất chung thủy và chân thành. Ngay cả khi họ phải di chuyển nhiều trong công việc, gặp nhiều người nhưng khi đã tìm được người vừa ý, họ sẽ một lòng thủy chung với người đó. Họ sẽ dành cả đời để ở bên chăm sóc cho đối phương.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống cởi mở, thân thiện. Họ thích đi đây đi kia để khám phá và trải nghiệm. Đây cũng là kiểu người thích sự lãng mạn. Với họ, tình yêu là nguồn sống không thể thiếu. Bởi thế khi yêu, con giáp này chỉ thấy duy nhất đối phương. Họ chắc chắn yêu là sẽ thủy chung tuyệt đối.

con giap chung thuy
Tuổi Tuất khi yêu luôn hết lòng chăm sóc cho bạn đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất khi yêu luôn hết lòng chăm sóc cho bạn đời. Nếu ở bên con giáp này, bạn cứ yên tâm mà tin tưởng họ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Từ giờ đến Rằm tháng 7, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, không những vạn sự hanh thông mà tài vận còn tăng theo từng ngày

Từ giờ đến Rằm tháng 7, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, không những vạn sự hanh thông mà tài vận còn tăng theo từng ngày

Trong giai đoạn này, 3 con giáp sau không những được thần tài phù trợ mà còn có quý nhân chiếu cố, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp chung thủy

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 3 giờ 39 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay