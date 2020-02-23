Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu xui xẻo mất tiền, tuổi Tuất mang nợ ngập đầu

Tý giải quyết nhiều công việc trong một ngày. Bạn mất khá nhiều thời gian để làm những việc linh tinh lặt vặt. Tuy nhiên đó lại là điểm gây ấn tượng của bạn với những người xung quanh. Bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của 12 con giáp giúp bạn dự đoán được những vận trình của mình diễn ra trong một ngày vui, buồn, khó khăn, gặp trở ngại ra sao.

Mối quan hệ của bạn và đồng nghiệp bắt đầu tốt đẹp hơn. Những việc bạn làm đều được cấp trên công nhận. Đồng nghiệp đều giúp đỡ nhiệt tình khi bạn gặp khó khăn. Điều này giúp bạn vượt qua được nhiều trở ngại trong ngày thứ Hai đầu tuần.

Sửu nên thận trọng những tình huống bất ngờ xảy ra với mình trong ngày thứ Hai. Vì đầu tuần nên bạn có thể gặp khá nhiều rắc rối, khó khăn trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong công việc, bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách, không giải quyết khéo léo sẽ bị khiển trách. Còn trong tình cảm, bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho đối phương của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Mão được nhiều người thương - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp chăm chỉ, có ý chí kiên định trong cuộc sống, công việc. Vì vậy mà bạn được Thần Phật che chở, yêu thương dành cho nhiều sự ưu ái. Công việc của bạn bắt đầu nhận được nhiều thành tựu lớn. Tình cảm thì người độc thân đã tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu đều có mối quan hệ thăng hoa, hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, bạn làm việc ngày càng hiệu quả. Cấp trên giao cho bao nhiêu việc cũng gặt hái được thành quả tốt. Bạn nhận được nhiều lời khen có cánh từ cấp trên. Không những vậy còn được khen thưởng, trở thành đại gia giàu có ngút trời trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Tỵ

Theo tử mới nhất, Tỵ có nhiều thay đổi trong công việc lẫn chuyện tình cảm vào ngày đầu tuần. Bạn bắt đầu tìm ra được con đường đi đúng đắn cho mình. Vì vậy mà bạn không còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Ngọ vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn vận trình của Ngọ sẽ vô cùng thuận lợi và hanh thông. Vì bạn được liệt vào danh sách “con cưng” của Thần Tài kiếm được số tiền tỷ. Nhờ vào sự thông minh, giỏi giang, bạn không còn sợ bị ai bắt nạt hay tìm cách chơi xấu sau lưng của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Mùi

Trong công việc, bạn đừng đặt cái tôi và sự kiêu hãnh quá lớn mà ảnh hưởng đến mối quan hệ. Có chuyện gì cũng phải lắng nghe ý kiến của đối phương để mọi sự êm xuôi. Đừng quá khắt khe hay ép buộc người khác phải nghe theo lời của mình. Vì như vậy, bạn sẽ bị mọi người xa lánh.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Thân có chuyện tình đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, bạn có những suy nghĩ thấu đáo, thông cảm cho đối phương. Vì vậy mà mối quan hệ của bạn ngày càng thăng hoa. Cả hai yêu thương và hiểu nhau, không còn xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt như trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên cẩn thận những chi phí phát sinh trong ngày thứ Hai. Bạn đừng để rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần. Làm gì cũng nên cẩn trọng. Trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào cũng nên suy nghĩ, tính toán cẩn thận, đừng tin lời ngon tiếng ngọt của người khác mà hại thân.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Tuất mang nợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuất mang nợ ngập đầu. Vì tin tưởng người khác nên bạn bị lừa gạt mất tiền, mất luôn mối quan hệ. Chuyện tình cảm của bạn cũng không được như ý muốn. Cả hai xảy ra nhiều xích mích vì chuyện tiền bạc, có thể sẽ chiến tranh lạnh trong một thời gian dài.

Tử vi thứ Hai ngày 24/2/2020 của tuổi Hợi

Hợi nên học cách lắng nghe người bạn của mình nhiều hơn. Trong chuyện tình cảm, bạn đừng mang cái tôi quá lớn khiến bản thân gặp nhiều rắc rối. Cả hai nên biết nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau để không làm ảnh hưởng mối quan hệ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm