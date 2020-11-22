Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần vận khí xung thiên, tuổi Ngọ gặp nhiều họa lớn nhỏ

Theo tử vi mới nhất, do sao xấu chiếu mệnh nên bạn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Những dự định của bạn gặp nhiều trở ngại, chuyện tiền bạc thất thoát nhiều, không cánh mà bay. Trong thời điểm này tốt nhất là đừng nên đầu tư hay tin tưởng vào bất cứ ai. Vì bạn sẽ đối mặt với vấn đề mất tiền, mất mối quan hệ.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước một ngày của mình xảy ra những gì để tìm cách giải quyết.

Dần bước vào giai đoạn hoàng kim, vận khí tăng lên vùn vụt đỡ không kịp. Trong công việc, bạn đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng vẫn vượt qua nhẹ nhàng, không hề hấn gì. Nhờ vậy mà bạn được đánh giá cao, khả năng được thể hiện hết khiến ai cũng nể phục sát đất.

Vận tình duyên của bạn vô cùng kém sắc. Cặp đôi đang yêu nhau xảy ra nhiều tranh cãi, xung đột vì những điều nhỏ nhặt. Những người có gia đình, vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm. Nhất là về chuyện tiền bạc khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tinh thần sa sút.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, mối quan hệ của bạn gặp khá nhiều chuyện vui sau khoảng thời gian cả hai chiến tranh lạnh. Công việc của bạn trong ngày cũng có nhiều khởi sắc, tiền bạc đổ về đều đều. Nói chung tâm trạng của bạn vô cùng tốt, phấn chấn hơn thời gian trước đây rất nhiều.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Thìn độc thân thoát ế - Ảnh minh họa: Internet

Thìn gặp được duyên lành như ý, người độc thân thoát ế trong nháy mắt. Tuy nhiên công việc của bạn không gặp được nhiều tin vui, rắc rối bủa vây kín lối khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Có nhiều việc tồn đọng cần được giải quyết nên sức khỏe của bạn sa sút, mệt mỏi.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Tỵ

Tài lộc của Tỵ khá suôn sẻ, làm một hưởng mười tha hồ tận hưởng lộc lớn trời ban. Những người kinh doanh buôn một lời mười, đầu tư một vốn bốn lời. Người làm công ăn lương nhận được quyết định tăng lương thưởng, cơ hội thăng tiến đổ về ầm ầm.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ nên chú trọng lời ăn tiếng nói, cẩn thận kẻo bị kẻ xấu hãm hại sau lưng. Bạn đạt được nhiều thành tựu lớn nhưng cũng phải khiêm tốn đừng kiêu ngạo kẻo bị đồng nghiệp xa lánh. Trong ngày, bạn nên tập trung hết sức vào dự án được giao, chắc chắn sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến không ngừng.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Mùi vận trình giảm sút - Ảnh minh họa: Internet

Mùi phải giải quyết nhiều công việc tồn đọng khiến bản mệnh mệt mỏi, sức khỏe sa sút. Bạn nên chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi điều độ để không ảnh hưởng đến công việc được giao. Về phương diện tình cảm, Mùi độc thân nên mở lòng nhiều hơn. Người có gia đình, vợ chồng nên dành thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân hung cát đan xen khiến tinh thần của bạn mệt mỏi, lao đao. Trong chuyện tình cảm, bạn nên quan tâm đến đối phương nhiều hơn. Trong công việc, bạn nên tập trung hết sức mình để được cấp trên công nhận, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu có công việc thuận lợi, vận tiền bạc cũng tăng lên đều đều. Trong công việc, ý tưởng của bạn được cấp trên đánh giá cao, cơ hội tăng lương thưởng khởi sắc. Trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được ý trung nhân. Vì vậy hãy tập trung vào công việc đừng quá chú trọng chuyện tình duyên.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Tuất bị khiển trách - Ảnh minh họa: Internet

Tuất nên bình tĩnh giải quyết công việc để không bị cấp trên khiển trách. Trong công việc, bạn nên tiết chế cảm xúc của mình nhiều hơn. Đừng nổi giận vô cớ mà khiến nhiều người không dám đến gần. Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạn chế ngồi lê đôi mách kẻo vướng họa thị phi.

Tử vi thứ Hai ngày 23/11/2020 của tuổi Hợi

Hợi là con giáp giỏi giang, bản lĩnh được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Bạn được đánh giá khá cao khả năng tiếp thu và học hỏi nên con đường quan lộ rộng mở. Vận tài chính của bạn trong thời điểm này cũng có nhiều khởi sắc, thuận lợi hơn bản thân mong muốn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm