Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của 12 con giáp: Mão - Tỵ vận trình thuận lợi, tài lộc dồi dào, Hợi tiểu nhân ám hại, xui xẻo đủ đường

Trong thứ Hai, nhờ may mắn hoặc sự giúp đỡ của những người quen biết khi có Thần Tài che trở, quý nhân diều dắt trong chặng đường phía trước nên con giáp tuổi Tý có thể tiếp cận các cơ hội học hành, đi lại. Sự nghiệp có bước phát triển đáng kể, cơ hội thăng tiến là có xảy ra nên Tý hãy cố gắng nắm bắt.

Xem tử vi thứ Hai ngày 21/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Khoảng thời gian vừa qua đã có những vấn đề nhỏ về sức khỏe có thể làm phiền bạn, khiến bạn uể oải, mệt mỏi đôi chút. Tuy nhiên, trong ngày thứ Hai này mọi thứ sẽ trở nên đổi mới với bạn nên hãy cố gắng vượt qua nhé.

* Con số may mắn: 7, 65

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Sửu

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu phải đối diện với nhiều khó khăn. Con giáp dường như bị cô lập vì bị mọi người quay lưng, kể cả những người tưởng chừng thân thiết.Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình để nhận ra mình có đang sai lầm ở phương diện nào hay không.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia có thể xảy ra mâu thuẫn. Con giáp nên bao dung bà hạ thấp cái tôi của mình, đừng để tình trạng bất đồng ý kiến xảy ra quá thường xuyên, khiến tình cảm ngày càng rạn nứt.

* Giờ tốt trong ngày: 16h-23h

* Con số may mắn: 10, 11

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thứ Hai sẽ vướng không ít rắc rối. Cách cư xử của con giáp không thực sự khéo léo cho nên dễ gây ra mất lòng, ảnh hưởng tới mối quan hệ xung quanh. Bản mệnh nên cẩn trọng hơn trong cách ăn nói, cách sử dụng từ ngữ của mình để mọi chuyện đi quá xa.

Bản mệnh không nên bắt nửa kia luôn đặt 100% mối quan tâm đến mình bởi họ cũng đang có những vấn đề cần phải tìm cách xử lý. Tình cảm cặp đôi cần có sự hâm nóng sau thời gian dài bên nhau.

* Giờ tốt trong ngày: 17h-22h

* Con số may mắn: 8, 18

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trong ngày thứ Hai này người tuổi Mão chính là một trong những con giáp may mắn nhất. Cụ thể trong ngày này họ được Chính Tài nâng đỡ, vận trình sự nghiệp thuận lợi, đánh đâu thắng đấy trong ngày hôm nay. Trong ngày này, chỉ cần Mão nỗ lực gây ấn tượng với cấp trên cơ hội thăng tiến còn cao hơn nữa.

Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng vì đã hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ được đề ra. Đường tài lộc có chút thăng tiến, các dự án kinh doanh phát triển đáng kể giúp Mão kiếm được về khoản tiền kha khá.

* Giờ tốt trong ngày: 6h-10h

* Con số may mắn: 7, 17

Người làm công ăn lương cũng hứa hẹn nhận được một khoản tiền thưởng nóng xứng đáng vì đã hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ được đề ra - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Thìn

Thứ Hai của người tuổi Thìn trải qua với nhiều sóng gió. Hung vận lấn át điềm lành, chỉ một phút sơ suất, con giáp thể làm hỏng hết những thành công mà mình xây dựng bấy lâu nay. Con giáp này rất bị ảnh hưởng xấu mà hành động hoặc lời nói thiếu suy nghĩ. Con giáp xui xẻo này cần cẩn thận trong từng bước đi để giải quyết vấn đề.

Tình yêu đôi lứa lâu ngày mà chẳng có được sự đồng điệu về tâm hồn, những giây phút nồng nàn cũng dần mất đi, thay vào đó là sự lạnh lùng, thờ ơ đến sợ.

* Giờ tốt trong ngày: 18h-21h

* Con số may mắn: 88, 19

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai này sẽ gặp nhiều thuận lợi và cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp Tỵ bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, con giáp này làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Điều khiến người ta liên tục chú ý về họ chính đức tính không bao giờ bỏ cuộc, dù vất vả Tỵ vẫn lạc quan, rạng rỡ, sống từ bi, không mưu cầu tài lộc. Những thành công, tài lộc mà họ có được là nhờ vào trời Phật phù hộ độ trì.

* Giờ tốt trong ngày: 9h-18h

* Con số may mắn: 35, 29

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai này sẽ gặp nhiều thuận lợi và cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp Tỵ bớt phần nào hung hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Ngọ

Người tuổi Tuất trong ngày thứ Hai này vận trình tương đối thuận lợi, quý nhân mang tới nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Con giáp nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình. Tài chính rủng rỉnh, con giáp có thể vui mừng về điều này và ngày cáng có động lực tiến về phía trước.

Chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi. Bản mệnh và nửa kia luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau nên ít xảy ra mâu thuẫn. Vận đào hoa mang đến cho bạn nhiều điều bất ngờ.

* Giờ tốt trong ngày: 11h-22h

* Con số may mắn: 25, 26

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi may mắn vận trình có nhiều khởi sắc. Nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất bạn nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này bởi xác suất thành công là khá cao. Tài chính ổn định cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Đây là thời điểm vượng tài, bạn có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này.

Vận trình tình cảm nhìn chung ổn định, các cặp đôi có mâu thuẫn nhưng cũng nhờ thế mà thêm hiểu về nhau. Với những ai còn độc thân, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, bạn sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình.

* Giờ tốt trong ngày: 2h-18h

* Con số may mắn: 29, 31

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Thân

Người tuổi Thân trong thứ Hai gặp nhiều trắc trở. Con giáp nóng nảy, dễ xảy ra tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản mệnh thường bỏ ngoài tai ý kiến của mọi người xung quanh vì tự coi mình là người tài giỏi nhất. Ngoài ra, dưới tác động của tiểu nhân, con giáp dễ đưa ra các quyết định sai lầm khiến tiến bạc trở nên thâm hụt.

Áp lực về tài chính khiến cho cuộc sống của bạn gặp rất nhiều trở ngại. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải trải qua những vấn đề này và cách để vượt qua đó chính là cần sự cố gắng từ chính bản thân bạn. Nếu như bạn buông bỏ thì chắc chắn sẽ khó có thể làm lại được và sẽ còn gặp rất nhiều trắc trở lớn

* Giờ tốt trong ngày: 9h-13h

* Con số may mắn: 62, 47

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai có nguy cơ phải đương đầu với không ít rắc rối trong các mối quan hệ. Chẳng những quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc khiến công việc đình trệ. Cách cư xử chưa khéo léo khiến bạn mất điểm trầm trọng với cấp trên. Con giáp nên hiểu rằng, trong công việc, thắng hay thua cũng chỉ có tính chất tạm thời và điều quan trọng là con giáp này luôn giữ tinh thần bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cơ hội thăng tiến đến gần, bản mệnh có tài năng và mọi người đều ghi nhận điều này.

Trong tình cảm, con giáp và nửa kia có thể sẽ rơi vào cảnh tan vỡ nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Con giáp này đừng đem cơn nóng giận trong công việc về trút lên đầu nửa kia.

* Giờ tốt trong ngày: 10h-20h

* Con số may mắn: 37, 59

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong thứ Hai có điềm bị tiểu nhân quấy phá, làm ăn thất bát. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng, chỉ khi dựa vào bản lĩnh và năng lực thì mọi khó khăn mới qua nhanh. Con giáp tiền tài tiêu tán, sự nghiệp lâm nguy, rơi vào cũng nợ nần, thiếu thốn.

Về phương diện tình cảm, bạn không nên mong họ hiểu nỗi lòng của mình nếu như mà bạn không nói ra, những lời nói hờn dỗi vô cớ của bạn sẽ chỉ làm tổn thương tới mối quan hệ hiện tại của mình thôi.

* Giờ tốt trong ngày: 4h-20h

* Con số may mắn: 95, 77

Tử vi thứ Hai ngày 21/11/2022 của tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, trong thứ Hai, sự nghiệp của người tuổi Hợi trở nên xấu đi. Bạn quá tự tin vào chính mình mà trở thành kiêu ngạo, bị ghen ghét. Dù bạn không có tâm cơ xấu xa hay chiếm hữu nhưng vì tính cách tự tin, tự cho mình là đúng gây ức chế cho đồng nghiệp. Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ.

Hôm nay dự báo về thâm hụt tài chính. Bạn cũng cần duy trì sự cân bằng giữa thu chi, bởi một số khoản chi tiêu bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền của bạn.

* Giờ tốt trong ngày: 8h-22h

* Con số may mắn: 1, 3

Con giáp chớ quá chính trực mà bị người khác ghi thù. Đôi khi công việc cần linh hoạt một chút thì mọi người đều vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!