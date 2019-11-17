Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thìn công việc đè nặng, tuổi Dậu may mắn tiền bạc

Tý nên thận trọng trong chi tiêu, đầu tư vào những lĩnh vực không thuộc chuyên môn. Công việc không có quá nhiều áp lực nhưng lại vướng nhiều thị phi. Bạn nên sắp xếp công việc sao cho hợp lý, đừng nhờ vả người khác trong thời điểm này. Bởi chẳng ai thật sự tốt có thể giúp bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được nhiều điều tốt, xấu xảy ra với mình. Điều này giúp bạn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Dần nên cảnh giác những mối quan hệ, dễ bị tiểu nhân nói xấu sau lưng. Vì vậy mà bạn chuốc thêm buồn phiền cho mình. Tuy nhiên chuyện tình duyên của bạn có nhiều khởi sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Cả hai có thể giúp đỡ nhau trở nên giàu có, là chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc cho nhau.

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có chuyện tình đẹp như trong mơ. Người độc thân sớm thoát ế, người có gia đình, một nửa có tin vui về tiền bạc. Những xích mích, hiềm khích thời gian qua cũng không còn. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến trong công việc. Cấp trên cũng bắt đầu chú ý, công nhận tài năng của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Mão có công việc phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn có nhiều bước phát triển vượt bậc. Bạn nên biết nắm bắt nhiều cơ hội tốt để sau này không hối tiếc. Bởi những cơ hội này sẽ giúp sự nghiệp của bạn vươn lên tầm cao mới. Tuy nhiên làm gì cũng hãy suy nghĩ đến sức khỏe của mình. Đừng làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch thư giãn, giải tỏa những căng thẳng.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn bị áp lực công việc đè nặng. Không những vậy, bạn còn gây xích mích với đồng nghiệp. Bạn bị nhiều người nói xấu sau lưng, mất điểm trong mắt cấp trên. Bạn ăn nói không khéo léo nên gây phật lòng nhiều người. Đây là tính cách không tốt, cần phải thay đổi ngay.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Tỵ vướng rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ không vướng bận nhiều rắc rối trong công việc. Những mối quan hệ cũng sẽ được hóa giải, không còn nhiều hiềm khích như trước. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tiến triển. Tình cảm vợ chồng ngày càng được hâm nóng, thăng hoa. Điều này giúp công việc của bạn càng có bước tiến vượt trội hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày đầu tuần vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành quả tốt giúp tiền bạc dư dả, tiêu xài thoải mái. Công việc của bạn hanh thông, vận tình duyên cũng vô cùng vượng sắc. Bạn có số đào hoa nên được nhiều người tỏ tình, tán tỉnh.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Mùi chuyện tình như trong mơ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Mùi khiến nhiều người ganh tỵ. Bạn có số mệnh giàu sang nên công việc làm ăn vượng sắc. Tuy nhiên bạn nên thận trọng, cẩn thận khi đi ra đường. Nhất là về vấn đề xe cộ, đi đường nên cẩn thận, tập trung để không vướng phải tai nạn không đáng có.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có một ngày không được ổn định. Nhất là vấn đề tiền bạc, bạn đầu tư vào lĩnh vực không thuộc chuyên môn nên thất thoát. Bạn cần hạn chế việc mua sắm, đừng tiêu xài hoang phí ảnh hưởng đến vận trình của mình trong ngày đầu tuần.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Dậu gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Dậu nhận được nhiều điều may mắn trong công việc. Ngày đầu tuần, bạn thu về nguồn lợi khủng khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Bên cạnh đó mối quan hệ đồng nghiệp của bạn cũng vô cùng tốt. Khi gặp khó khăn, bạn được nhiều người đứng ra giúp đỡ, chỉ bảo tận tình. Điều này giúp bạn cải thiện được những sai lầm của bản thân.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Tuất

Tuất có thay đổi lớn trong công việc. Có thể sẽ chuyển việc, chuyển bộ phận, đảm nhiệm vai trò, chức vụ mới. Đây là cơ hội tốt giúp bạn rèn luyện kỹ năng cho mình. Hãy nắm bắt điều này để thực hiện được kế hoạch còn dang dở.

Tử vi thứ Hai ngày 18/11/2019 của tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của Hợi gặp nhiều bất trắc. Bạn và người ấy xảy ra xung đột, tranh cãi vì những điều nhỏ nhặt. Vì vậy hãy thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Dành nhiều thời gian để ở bên nhau trò chuyện, tâm sự. Đặt cái tôi cá nhân của mình xuống để lắng nghe thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm