Tử vi thứ Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tý thị phi quấn thân, tuổi Mão có tin vui

Tuổi Tý cẩn thận thị phi quấn thân trong hôm nay. Bạn làm gì cũng nên chú ý đến lời nói.

Xem tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tuổi Sửu không cần tốn quá nhiều tâm sức trong hôm nay mà vẫn được ngợi khen.

Bù lại, tài lộc có dấu hiệu tăng.

Tin vui thứ hai là tình duyên sau tháng ngày sóng gió đã khởi sắc hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Dần

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần nên thận trọng trong công việc, dục tốc bất đạt.

Người có gia đình nên dành nhiều thời gian cho bạn đời hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão cân nhắc chi tiêu trong hôm nay, tài lộc hạn hẹp hơn những ngày trước.

Tuổi Mão có tin vui từ người bên cạnh, điều bạn đã mong muốn từ lâu.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày cuối tuần thoải mái, không vướng bận lo âu. Bạn có thể dành thời gian cho gia đình, bạn bè hay cho bản thân mình.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, thay vì bận tâm quá nhiều đến điểm mạnh của người khác, bạn nên tập trung hoàn thiện bản thân.

Tài lộc tăng nhẹ trong hôm nay.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tin vui tài lộc trong hôm nay. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, khả năng làm giàu rất lớn.

Gia đình có chút lục đục, cả hai nên lắng nghe, thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi vất vả thời gian qua để có được thành tựu trong hôm nay.

Điểm sáng thứ hai trong ngày là tiền bạc về túi nhiều hơn những ngày trước.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Thân

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân phải tự tin vào bản thân, bạn có thể làm được nhiều hơn mình nghĩ.

Người ấy và gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu dần lấy lại tâm thế tích cực, cố gắng nắm bắt những cơ hội phía trước.

Bạn nên cân nhắc chi tiêu, chỉ nên mua những thứ cần thiết.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có tin vui trong hôm nay, từ công việc hoặc tài lộc.

Người có gia đình nên chú ý đến con cái nhiều hơn.

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của tuổi Hợi

Tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi Chủ Nhật ngày 9/8/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi chật vật đầu ngày, nhưng mọi chuyện sẽ suôn sẻ đến cuối ngày.

Đặc biệt, tình duyên khởi sắc với người độc thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.