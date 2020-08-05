Tử vi 7 ngày tới: Vận xui tán đi, 3 con giáp bung tài nở lộc, tiền bạc quấn thân, vui cười mải miết

Tâm linh - Tử vi 05/08/2020 04:10

Tử vi 7 ngày tới cho hay, có 3 con giáp gặp thời vận hoàng kim, bung tài nở lộc, bạc tiền quấn thân, vui cười thoải mái suốt ngày.

Đây là 3 con giáp gặp nhiều may mắn, niềm vui trong 7 ngày tới.

Tuổi Mão

Theo tử vi con giáp, tuổi Mão là người thông minh, phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp riêng mà không cần tựa dựa vào ai. Khi lập nghiệp, con giáp này gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn kiên trì đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

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Tử vi 7 ngày tới cho biết, người tuổi Mão được vận may chiếu rọi, tài lộc nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 7 ngày tới cho biết, người tuổi Mão được vận may chiếu rọi, tài lộc nở rộ, sự nghiệp hanh thông phát triển. Người kinh doanh có nhiều kế hoạch thành công mỹ mãn. Người đi làm được trọng dụng, cơ hội thăng tiến, tăng lương trong tầm tay.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân là con giáp kiên cường, nhiều tham vọng và tràn đầy nhiệt huyết với công việc. Dù vậy, tuổi Thân dễ bỏ cuộc, đây là điểm yếu khiến họ khó tiến xa hơn.

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Tử vi 7 ngày tới, tuổi Thân sẽ đắm chìm trong may mắn và những điều vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 7 ngày tới, tuổi Thân sẽ đắm chìm trong may mắn và những điều vui vẻ. Tài lộc, điều tốt lành sẽ không ngừng kéo vào nhà họ. Trong công việc, con giáp này càng nhiệt huyết, cảm hứng thì càng thu về thành tựu bất ngờ. Tài lộc dồi dào, phú quý giăng lối, làm gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp quyết đoán, mạnh mẽ bản lĩnh tạo được sự nghiệp riêng. Đây là con giáp có tài lãnh đạo, từ đó mà có sự nghiệp riêng đáng ngưỡng mộ.

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Trong 7 ngày tới, tuổi Dần là một trong 3 con giáp vận thế vụt sáng, phát tài phát lộc, phú quý bủa vây, cười vui mải miết - Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới, tuổi Dần là một trong 3 con giáp vận thế vụt sáng, phát tài phát lộc, phú quý bủa vây, cười vui mải miết. Được thần Tài chiếu cố, tiền vào như nước, lộc vào như mưa. Người đi làm hay kinh doanh đều có may mắn riêng. Công việc dù khó khăn cũng trở nên dễ dàng, gặp họa cũng hóa may, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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