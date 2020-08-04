Đầu tháng 8/2020, 3 con giáp có ‘bàn tay vàng’ chạm vào đâu có tiền ở đó, hoan hỷ ngồi rung đùi đón tài lộc

Tâm linh - Tử vi 04/08/2020 03:42

Đầu tháng 8/2020 là thời kỳ vàng kim của 3 con giáp này, chạm vào đâu là có tiền ở đó, làm đâu thắng đó, hoan hỷ ngồi không đếm tiền tiêu xài.

Theo tử vi tháng 8, có 3 con giáp được thần Tài sùng bái, thần May Mắn ưu ái, làm gì cũng có tiền.

Tuổi Sửu

Theo tử vi con giáp, tuổi Sửu là con giáp siêng làm, nỗ lực không ngừng vì mục tiêu đã định. Đầu tháng 8, con giáp này có những bước đột phá bất ngờ.

Theo tử vi tháng 8, đặc biệt là những ngày đầu tháng, tuổi Sửu càng chịu khó càng đạt thành tựu nhiều người ganh tị. Con giáp này còn có ý chí cầu tiến, không bao giờ khuất phục trước khó khăn.

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Theo tử vi tháng 8, đặc biệt là những ngày đầu tháng, tuổi Sửu càng chịu khó càng đạt thành tựu nhiều người ganh tị - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, dù được giao nhiệm vụ khó khăn họ cũng không bao giờ nản chí. Càng cố gắng làm thì họ càng được công nhận, ngợi khen. Tài lộc gia tăng là nhờ may mắn, cùng với năng lực của tuổi Sửu.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi là con giáp lương thiện, luôn nghĩ cho người khác. Họ tinh tế, khéo léo thấu hiểu tâm lý của người khác. Vì thế, những ai làm về ngoại giao, đàm phán thường gặt hái được nhiều thành công.

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Thời gian đầu tháng 8, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp nhận nhiều điều tốt lành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu tháng 8, tuổi Mùi là một trong 3 con giáp nhận nhiều điều tốt lành nhất. Được thần May Mắn dẫn đường, thần Tài ưu ái, cùng với tài năng sẵn có, tuổi Mùi nhanh chóng đạt được thành tựu mong muốn. Nếu biết nắm bắt đúng thời cơ, thành công sẽ càng vang dội hơn.

Đặc biệt, trong thời gian này, tuổi Mùi nên giữ những mối quan hệ xung quanh. Trong số những người này có quý nhân mang đến nhiều vận may bất ngờ cho bạn.

Tuổi Mão

Tháng 8 này, tuổi Mão là con giáp may mắn được thần Tài sùng bái. Họ làm gì cũng có thể kiếm ra tiền, đây là thời gian vận thế tài lộc của tuổi Mão rực rỡ nhất trong năm. Ví tiền của họ không ngừng căng đầy, tiền từ nhiều nguồn đổ về.

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Tháng 8 này, tuổi Mão là con giáp may mắn được thần Tài sùng bái - Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh có thể thử nhiều kế hoạch mới, chắc chắn sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt. Người đi làm đừng ngại nhận những công việc mới lạ. Càng thử thách bản thân, họ sẽ càng được trọng dụng, có cơ hội thăng tiến.

Tuổi Mão đừng ngại với những nhiệm vụ, kế hoạch mới, vì tháng 8 là lúc họ được bề trên ưu ái. Tài lộc cũng không ngừng tăng, cuộc sống vươn đến tầm cao mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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