Theo tử vi tháng 8, tuổi Mão nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Dù là chuyện nhỏ cũng phải xem xét chu đáo, đừng dễ tin người mà tốn tiền hao của. Đặc biệt nên cân nhắc đổ tiền đầu tư, đừng vội vàng mà bị thua lỗ. Một khi gặp họa tiền bạc trong tháng này, tuổi Mão dễ vướng họa bệnh tật.

Tháng 8 Dương lịch, 3 con giáp này phải hết sức cẩn thận trong mọi việc.

Theo tử vi con giáp , tháng 8 này tuổi Thìn nên thật cẩn thận trong công việc, tránh mắc lỗi mà bị phạt tiền. Nếu gặp khó khăn, bạn có thể hỏi ý kiến của người có kinh nghiệm. Đồng nghiệp hay bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Hơn nữa, trong tháng 8 Dương lịch, tuổi Mão ra đường cẩn trọng họa xe cộ. Bạn nên hạn chế đi xe đường dài.

Tuổi Thìn nếu cảm thấy khó chịu trong người thì nên đi khám. Đặc biệt, nếu người có tiền sử bệnh về đường tiêu hóa thì phải chú ý ăn uống, có dấu hiệu lạ phải đi kiểm tra liền.

Theo tử vi con giáp, tháng 8 này tuổi Thìn nên thật cẩn thận trong công việc, tránh mắc lỗi mà bị phạt tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên giữ trạng thái tích cực, để tránh ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Chuyện gì đến cũng sẽ có cách giải quyết, quan trọng là tâm lý vững vàng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ cũng là một trong 3 con giáp nên cẩn thận trong tháng 8 Dương lịch này.

Trong 12 con giáp, tuổi Ngọ là con giáp thông minh nhưng nên thận trọng khi làm việc. Đừng quá nóng vội mà dễ mắc sai lầm hối tiếc. Chuyện càng nghiêm trọng thì bạn càng nên giữ tinh thần thép, bình tĩnh giải quyết, tỉnh táo đối mặt. Nếu tuổi Tuất muốn đầu tư vào tháng này thì nên suy xét rủi ro nhiều hơn. Đặc biệt, tuổi Ngọ nên cẩn thận họa thị phi trong tháng này.

Tuổi Ngọ cũng là một trong 3 con giáp nên cẩn thận trong tháng 8 Dương lịch này - Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề tài chính, tuổi Ngọ đừng vội tin người mà hại thân. Dù là người thân hay bạn bè cũng nên đề phòng. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, đừng để vì nó mà tình cảm sứt mẻ, rạch ròi sẽ tốt hơn.

Tử vi con giáp chỉ để tham khảo, quan trọng là tinh thần tích cực, chủ động trong cuộc sống.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.