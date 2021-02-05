Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của 12 con giáp: Hợi tình duyên đỏ thắm, Thân - Mão bị tiểu nhân quấy phá

Hôm nay, người tuổi Tý hãy cẩn thận, không nên quá phô trương bản thân. Sự tự tin của bạn đôi khi sẽ trở thành kiêu ngạo trong mắt người khác và khiến các mối quan hệ ngày càng xấu đi. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, nhẹ nhàng trong mọi tình huống, thành công sẽ tự nhiên đến mà thôi.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn đề phòng, giải quyết việc sắp tới.

Sự nhiệt tình của tuổi Sửu tạo cơ hội cho những lần nhờ vả, lợi dụng và hành vi thiếu trách nhiệm của những người trong nhóm. Hãy học cách từ chối khi cần thiết. Phân chia công việc hợp lý để mọi người cùng cố gắng là chìa khóa cho một hoạt động nhóm thành công.

Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Tý cũng sẽ thuận lợi như tài lộc vậy. Không có gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bạn trong những ngày cận Tết này.

Từ hôm nay đến hết cuối tuần, những dấu hiệu rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm dần xuất hiện. Cả bạn và đối phương cần bình tĩnh để lắng nghe lẫn nhau. Mỗi người đều có những vấn đề rất riêng, vì vậy rất cần sự thấu hiểu và thông cảm từ phía cả hai.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Dần

Tuổi Dần sẽ có một ngày thứ Bảy khá bình yên khi mọi thứ đang đi đúng theo quỹ đạo vốn có. Đây là thời điểm thích hợp để bạn nhìn lại bản thân trong một năm vừa qua về cả điểm tốt và chưa tốt nhằm hoàn thiện mình hơn trong tương lai.

Nếu biết suy tính, tuổi Dần sẽ có những bước tiến dài trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, không nên chủ quan bạn nhé. Sự lơ là trong một phút có thể phá hủy hết công sức bấy lâu nay. Hãy cứ bước từng bước chắc chắn, thành công sẽ ở phía cuối con đường.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Mão

Trong hôm nay ngày 6/2, tuổi Mão nên đề phòng những lời đường mật, nịnh bợ từ những người xấu xung quanh. Hãy cố gắng giữ cho bản thân luôn tỉnh táo để phân biệt được ai tốt và ai chỉ muốn lợi dụng bạn. Đặc biệt, nguy cơ thua lỗ, mất mát vì vay mượn đầu tư không đúng chỗ của tuổi Mão hôm nay khá cao.

Nếu có việc cần ra ngoài, bạn nên lựa chọn xuất phát vào giờ hoàng đạo và chọn những hướng tốt để công việc thêm thuận lợi.

Về chuyện tình cảm, tuổi Mão vốn là người khéo léo nên rất được yêu mến, các mối quan hệ bạn bè cũng rất nhiều. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà quên đi nửa kia đấy nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Thìn

Tuổi Thìn cẩn thận với lời ngon tiếng ngọt của kẻ gian - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn hôm nay có thể bị thâm hụt tài chính do tin lời ngon ngọt của kẻ gian. Cũng giống như tuổi Mão, bạn cần giữ một “cái đầu lạnh” để đưa ra những quyết định then chốt. Hãy thật tỉnh táo và sáng suốt vì mỗi phán đoán sai lầm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của bạn.

Chuyện tình cảm của con giáp này hôm nay lại không được khả quan cho lắm. Thìn nên học cách từ bỏ những người làm tổn thương bạn. Tình yêu chỉ đến từ một phía không bao giờ mang lại một cái kết đẹp. Đôi khi, buông tay để đi tìm hạnh phúc thật sự của mình là điều tốt nhất cho cả hai phía.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Tỵ

Tuy không hay màng danh lợi, nhưng tuổi Tỵ vốn là người rất thông minh. Công việc ban đầu có thể sẽ vất vả nhưng đừng lo nhé, với ý chí và sự cố gắng của bạn, “trái ngọt” sẽ đến nhanh thôi.

Trong hôm nay, tài chính của tuổi Tỵ không được dư dả lắm, bạn có xu hướng chi tiêu quá nhiều cho các hoạt động cuối năm. Con giáp này dễ cảm thấy bất an khi túi tiền của mình vơi bớt so với mọi khi.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Ngọ

Về phương diện tình cảm, con giáp tuổi Ngọ vốn sẵn tính thẳng thắn, không biết phải mở lời thế nào. Trong hôm nay, tốt hơn hết là bạn vẫn nên chia sẻ thay vì giấu nhẹm đi để đối phương hiểu cho những khó khăn của mình.

Những ngày cuối năm, ngũ hành tương sinh bù đắp vấn đề sức khỏe trước đó cho những người tuổi Ngọ. Bạn có một thể chất tuyệt vời nhờ rèn luyện thường xuyên, hãy cố gắng duy trì nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Mùi

Chuyện tình cảm của tuổi mùi hôm nay có dấu hiệu xuống dốc. Bạn không thể hiểu được tấm lòng của đối phương và nghĩ rằng bản thân đang chịu ấm ức. Những mâu thuẫn dồn nén quá lâu sẽ khiến mối quan hệ dần rạn nứt. Mùi vốn không muốn làm lớn chuyện nhưng cách im lặng của hai bạn chỉ làm cho vấn đề ngày một nghiêm trọng hơn. Hãy nhìn mọi thứ ở nhiều chiều hướng khác nhau bạn sẽ thấy một cục diện khác.

Ngoài ra, một người độc lập như Mùi sẽ muốn lo cho sự nghiệp trước, dù biết người thân lo lắng nhưng vẫn giữ vững lập trường.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Thân

Tuổi Thân bị tiểu nhân phá rối - Ảnh minh họa: Internet

Là người khá tham vọng trong công việc, Thân chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự chăm chỉ này chưa mang đến kết quả tốt đẹp vì tiểu nhân đã “đánh hơi thấy”. Hôm nay, hãy bình tĩnh, tự tin mà đối đầu với nó nhé, bởi đây vốn dĩ chỉ là một thử thách nhỏ con đường đầy thú vị của bạn thôi. Thất bại có thể sẽ điểm tô thêm cho thành công mà bạn sẽ nhận được sắp tới.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Dậu

Tâm trạng của người tuổi Dậu hôm nay không được tốt lắm. Nếu mắc sai lầm trong công việc, bạn nên chủ động nhận lỗi ngay thay vì cố đẩy cho người khác. Thái độ trong công việc sẽ quyết định phần lớn đánh giá về bạn của cấp trên. Đó là lý do bạn hãy luôn chú ý cách ứng xử trong mọi hoàn cảnh.

Tuy nhiên, đường tài lộc của những người tuổi Dậu trong ngày thứ Bảy lại có nhiều khởi sắc, đặc biệt là những ai theo lĩnh vực kinh doanh. Bạn luôn tỏ rõ thái độ quyết đoán trong chuyện tiền bạc, sẵn sàng đưa ra quyết định nhanh chóng để không vụt mất cơ hội kiếm làm ăn phía trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Tuất

Nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, vận tài lộc của người tuổi Tuất khá sáng sủa trong hôm nay. Sẵn tính thông minh cộng với một chút may mắn, những mối làm ăn lớn, hợp đồng “siêu khủng” sẽ tự tìm tới bạn.

Tuy nhiên, vì bị ảnh hưởng của Kiếp Tài, con giáp này có thể vướng họa thị phi trong hôm nay. Bạn sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người. Trong những lúc như vậy, đừng nóng nảy. Hãy chờ đợi mọi chuyện qua đi rồi cho họ thấy điều ngược lại ở con người bạn, lúc đó, ai đúng ai sai tự nhiên sẽ rõ.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/2/2021 của Hợi

Vận đào hoa đang tới, đường tình duyên của tuổi Hợi sáng rực rỡ, con giáp này dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, kết thúc sự độc thân vui vẻ bấy lâu nay. Đối với người đã có gia đình, vợ chồng nên dành những ngày cuối tuần thế này vun vén cho nhau, chăm lo cho cái Tết sắp tới.

Trong hôm nay, mệnh tài lộc của tuổi Hợi cũng có rất nhiều khởi sắc. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đã là dấu hiệu đáng mừng, chuẩn bị cho một năm mới nhiều may mắn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.