Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của 12 con giáp: Sửu - Ngọ được quý nhân phù trợ, vận trình lên hương, Mão tiền bạc sa sút, sự nghiệp tụt dốc không phanh

Người tuổi Tý bẩm sinh đã mang số mệnh phú quý nên vận thế của con giáp này luôn thuận lợi, may mắn. Trong thứ Bảy, sự nghiệp, tài vận của con giáp thu được những kết quả tốt đẹp.Cũng từ đây, thu nhập của Tý tăng lên không ngừng, tiền bạc như nước chảy về túi. Ngoài ra, với năng lực và vận may hiện tại, con giáp có thể tìm kiếm được rất nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh mang lại thu nhập cao mà không cần tốn nhiều công sức.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Dần sẽ có một ngày thứ Bảy vô cùng bận rộn. Con giáp muốn bắt tay vào làm nhiều việc nên chẳng có lúc nào là rảnh rỗi, song vì sắp xếp thời gian chưa hợp lý không đạt hiệu quả cao. Tài lộc của bản mệnh cũng không ổn định, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít. Vì thế, Dần hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài, ảnh hưởng đến những dự định sau này.

Cuộc sống tuổi Sửu sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong thứ Bảy. Sự nghiệp có nhiều khởi sắc, con giáp đạt được những thành công nhất định. Nhiều cơ hội tốt cũng sẽ tự nhiên tìm đến, Sửu chỉ cần quyết đoán đưa ra lựa chọn thì tiền tài và danh vọng sẽ ngày càng hưng thịnh. Con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, giúp cuộc sống thăng hoa mỹ mãn.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Mão

Trong thứ Bảy, người tuổi Mão có thể sẽ tin lầm tiểu nhân mà đưa ra những lựa chọn sai lầm, khiến cho tiền bạc sa súc, sự nghiệp tụt dốc không phanh. Thậm chí, con giáp còn có thể lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Mặc dù bản mệnh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như mong muốn. Có thể thấy, trong thời điểm hiện tại, con giáp chỉ nên dựa vào bản thân mình mà cố gắng chứ không nên trông cậy quá nhiều vào những người xung quanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Bảy tới đây, nhờ Cát Tinh chiếu mệnh mà vận trình của người tuổi Thìn thay đổi một cách rõ rệt, xóa tan hết xui xẻo vây kín sự nghiệp của con giáp trước đó. Nếu là người thuộc lĩnh vực khi doanh, con giáp có nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tiền bạc căng chặt cả hầu bao. Còn trong trường hợp Thìn làm công ăn lương thì sẽ được mọi người công nhận và thăng lên những chức vụ cao hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Tỵ

Thứ Bảy này được dự đoán sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất cho người tuổi Tỵ phất lên giàu có. Con giáp khí vận hanh thông, tài lộc đong đầy, vạn sự đều xuôi thuận. Nếu Tỵ đang muốn tìm một công việc mới, hay mở rộng phạm vi kinh doanh của mình thì chắc rằng sẽ sớm ngày công thành danh toại.

Tiền bạc cũng dần không còn là một nỗi lo với Tỵ vì những khoản thu nhập mỗi tháng cứ tăng lên đều đều, giúp con giáp này có thể thỏa chí mua sắm những thứ mình thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Ngọ

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Ngọ sẽ được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đến những thành công như ý. Trong thời gian này, con giáp không cần phải lo đến vấn đề chi tiêu tiền bạc vì những khoản thu nhập hàng tháng cứ tăng lên đều đều.Con giáp này rất mát tay trong lĩnh vực kinh doanh, nếu Ngọ có ý mở ra buôn để bán tăng thêm thu nhập thì đây là thời điểm rất hợp lý.

Đường tình duyên của Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều khả năng con giáp sẽ gặp được đối tượng như ý trong nay mai.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Mùi

Trong thứ Hai, người tuổi Mùi bị vận đen bao phủ. Sự nghiệp của con giáp gặp không ít trắc trở. Bước đường thăng tiến của Mùi sẽ hóa chông gai và dần đi vào bế tắc. Việc bản mệnh nên làm lúc này là cẩn thận trước sau, tránh những thị phi không đáng có. Tuy nhiên, đây chỉ là thử thách mà nếu con giáp có thể vượt qua sẽ thăng tiến thần tốc, lấy lại vị thế của chính mình.

Vận tình duyên của Mùi chưa có gì khởi sắc. Con giáp cần kiên nhẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Thân

Vận khí của người tuổi Thân đến thứ Bảy sẽ bị đứt đoạn, may mắn trước giờ đều như tan biến hết. Vạn sự như đều muốn chống lại ý Thân, áp lực công việc cũng ngày càng đè nặng trên đôi vai. Kèm theo đó là các yếu tố ngoại cảnh tác động vào bản mệnh, khiến bao nhiêu ước mơ, hoài bảo phải tạm hoãn lại. Có thể nói rằng ở thời điểm này, Thân chỉ nên ở yên một chỗ, chờ đợi tà khí tan biến và đón chờ những thay đổi tiếp theo của vận mệnh.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Dậu

Tử vi con giáp dự đoán, thứ Bảy sẽ là khoảng thời gian tài vận của người tuổi Dậu vượng hơn trong tháng. Công việc và việc làm ăn của con giáp này đều khởi sắc, lợi nhuận tăng lên không ngừng. Bản mệnh càng hết mình cho sự nghiệp thì thành quả đạt được sẽ càng nhiều hơn mong đợi.

Trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng nhận được thêm lời mời hợp tác làm ăn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bắt đầu công việc mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Tuất

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tuất nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh mang vạ vào thân. Con giáp quá thẳng thắn nên thường làm thương tổn cho người đối diện cho dù bạn chỉ muốn tốt cho họ. Tuy nhiên, tiểu nhân có thể sẽ luôn ở bên rình rập để hãm hại bạn bất cứ lúc nào. Ngoài ra, khi làm việc, bạn cũng nên tập trung cao độ, tránh xảy ra sai sót không đáng có.

Đường tài lộc của Tuất có nhiều dấu hiệu u tối. Bạn nên hạn chế chi tiêu để không lâm vào thiếu hụt, nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 6/11/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể sẽ đạt được nhiều bước tiến trong cả chuyện tình cảm lẫn công danh trong thứ Bảy. Những dự định bị tạm hoãn trước kia do nhiều yếu tố đến nay sẽ được tiến hành trót lọt. Nhiều cơ hội làm ăn mới cũng lần lượt kéo đến giúp con giáp này chứng minh được tài năng của mình. Vận tài lộc của Hợi chuyển biến rõ rệt. Bạn có thu nhập ổn định, tăng dần đều nên không cần lo nghĩ chi tiêu.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Hợi, con giáp hãy tranh thủ nắm bắt cơ hội để có được hạnh phúc viên mãn.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.