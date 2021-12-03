Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Thân vận mệnh khai thông, phất lên đổi đời, Ngọ sự nghiệp sa sút, Dậu cẩn thần tiền nong

Vào thứ bảy bày, người tuổi Tý được Thần Tài ban phát cho ngàn vạn tài lộc, phước lành. Con giáp phất lên nhanh chóng, hầu bao lúc nào cũng căng chặt, cuộc đời như được bước sang trang mới. Con giáp được dự đoán rằng có số giàu có ở tuổi trung niên nên hãy cố gắng từ bây giờ để thành công nhanh đến bạn nhé.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến, bạn có thể gặp được nửa kia như ý, hỷ sự kéo đến tận nhau.

Vào thứ Bảy, người tuổi Sửu cẩn thận ngôn hành, không nên ăn nói lung tung. Con giáp dễ bị cuốn vào những tranh chấp, kiện tụng giữa những người thân thiết xung quanh. Tình cảm một khi đã sứt mẻ sẽ không thể hàn gắn. Suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn là lời khuyên hữu ích nhất cho Sửu lúc này.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Dần

Vào thứ Bảy tới, người tuổi Dần vận mệnh khai thông, công danh vượng phát. Nếu là người làm kinh doanh thì các thương vụ được chốt lời nhanh chóng, suôn sẻ. Trong khi đó những người làm công ăn lương cũng sẽ thu lời từ những khoản đầu tư bên ngoài. Tài lộc của Dần thịnh vượng hơn trước rất nhiều, thu nhập ổn định và ngày càng cao giúp bản mệnh có cuộc sống thoải mái hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão làm việc không chuyên tâm nên có nhiều sai sót vào thứ Bảy này. Tinh thần của con giáp ngày càng đi xuống, bản mệnh mất dần lòng tin của cấp trên và có nguy cơ bị thay thế. Thời vận ảm đạm, con giáp cần nhanh chóng lấy lại phong độ, ứng phó với giông bão phía trước.

Con đường tài lộc của Mão cũng không được suôn sẻ. Con giáp chưa thể phất lên ngay được mà phải chờ thêm một thời gian nữa.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn sẽ được ơn trên ưu ái mà ban phát cho vô vàn may mắn, tài lộc. Những thành công trong công việc đã mang lại cho con giáp các khoản thu nhập khổng lồ mà nhiều người mong ước. Nếu tài lộc cứ hưng thịnh thế này thì dự đoán rằng bản mệnh sẽ được cuộc sống giàu sang sung sướng, mặc sức chi tiêu vào dịp cuối năm.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bắt đầu có được những cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, cũng như khẳng định bản thân mình với mọi người. Vận trình hanh thông, may mắn tề tựu thì chắc rằng không gì có thể ngăn cản Tỵ gặt hái thành công. Nếu biết phấn đấu, Tỵ sẽ là một trong những con giáp có sự chuyển mình ngoạn mục trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Ngọ

Một kỳ đại hạn kéo dài đã đến với người tuổi Ngọ kể từ thứ Bảy này. Bắt đầu với những trục trặc trong công việc hiện tại, các vấn đề cứ liên tục nảy sinh, làm Ngọ mất rất nhiều thời gian để khắc phục, cũng như sụt giảm sự uy tín của mình trong mắt đồng nghiệp. Kinh tế bị ảnh hưởng rất nhiều nên buộc Ngọ phải điều chỉnh lại mức sống của bản thân.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thành công liên tiếp nên bị không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ. Vừa bước sang 18h ngày 30/11, vận trình của chủ mệnh bắt đầu tụt dốc, xui rủi đeo bám không tha, thì cũng là cơ hội tuyệt vời cho những kẻ gian kia bày mưu quấy phá. Sự nghiệp đang phát triển của Mùi sẽ bị ảnh hưởng phần nào, tiền tài trong nhà cứ dần bị bòn rút từng chút.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Thân

Vào thứ Bảy, quý nhân sẽ xuất hiện trong cuộc đời của người tuổi Thân và có những sự chỉ dẫn hết sức tận tình để con giáp này sớm ngày công thành danh toại. Con đường sự nghiệp vốn gập ghềnh, chông gai của chủ mệnh nay được hóa bằng phẳng, tiền tài của cải cũng theo đó mà thi nhau kéo về.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Dậu

Ảnh hưởng của Hung Tinh nên vận xui liên tục tìm đến người tuổi Dậu. Có thể ai đó sẵn lòng hỗ trợ bạn, nhưng bạn lại quá đa nghi để có thể đón nhận sự nhiệt tình của họ.

Vấn đề tài chính của Dậu đang bước vào giai đoạn đáng báo động. Con giáp nên hạn chế cho người quen vay mượn tiền bạc vì khả năng cao sẽ không đòi lại được mà còn mất luôn tình cảm trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Tuất

Bước sang thứ Bảy này, người tuổi Tuất nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Dưới sự phụ trợ của ơn trên, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Cũng từ đây, Tuất có thu nhập dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều nên chẳng cần bận tâm đến chi tiêu tiền của.

Tử vi thứ Bảy ngày 4/12/2021 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi đón nhận nhiều may mắn bất ngờ trong cả công việc lẫn cuộc sống vào thứ Bảy này. Sự nghiệp đang trên đà phát triển, bất kể con giáp may mắn này làm gì cũng sẽ dễ dàng đạt được thành công, tiền đổ về tiêu không hết. Đặc biệt, nếu Hợi đang có ý định tiến hành một công việc mới thì hãy bắt đầu ngay vì sẽ có một khởi đầu suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.