Tử vi thứ Bảy ngày 30/12/2023 của 12 con giáp: Thìn - Mùi tài lộc thăng hoa, đón nhận may mắn, Thân vận trình trắc trở, vướng nhiều tranh chấp

Tài lộc của con giáp cũng không mấy khả quan, tốt nhất bản nên lập sẵn kế hoạch cho chi tiêu kẻo rơi vào túng thiếu. Bản mệnh cần lưu ý sức khỏe của mình. Con giáp cần ăn nhiều thức ăn bổ Tỳ, ăn thanh đạm. Tránh ăn cay, nóng, lạnh hoặc các đồ sống… Bạn cũng có thể bổ sung nấm hương để bồi bổ.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/12/2023 , người tuổi Tý có cảm giác tự bó buộc và giàu trách nhiệm, nên áp lực công việc là rất lớn. Bản thân con giáp này cảm thấy không được tự do, bị trói buộc khá nhiều. Tâm hồn dễ cảm thấy nặng nề mà trở nên tiêu cực.Đây chính là nguyên nhân cho những sai lầm trong công việc.

Chuyện tình cảm của bạn phát triển. Những người còn độc thân hãy thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, giới thiệu. Các cặp đôi có một ngày bình ổn khi luôn quan tâm đến nhau.

Dưới sự nâng đỡ của Tam Hợp cục, người tuổi Sửu đạt được bước tiến khả quan trên đường công danh trong thứ Bảy. Công việc của bạn tiến triển tương đối thuận lợi vào thứ Bảy ngày 30/12/2023. Bạn đạt được thành tích rất khả quan, chỉ cần tập trung hết sức nhiệm vụ được phân công mà thôi.

Tuổi Dần

Nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Dần trong thứ Bảy. Bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc.

Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Càng là kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai thì lại càng có khả năng là người có mưu đồ xấu hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không được may mắn cho lắm trong thứ Bảy ngày 30/12/2023. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết. Tài lộc không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi để tránh rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau.

Con giáp phải đối mặt với nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ có dấu hiệu rạn nứt khi giữa hai người không đạt được sự hòa hợp, mâu thuẫn nảy

Tuổi Thìn

Trong thứ Bảy, người tuổi Thìn được quý nhân che chở nên vận trình có phần thoải mái hơn. Con giáp này nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp nên công việc tiến triển thuận lự, nhanh chóng.

Chuyện tình cảm của bạn khá tốt đẹp. Bạn nhận ra dù cuộc sống cả hai đều bộn bề nhưng người ấy vẫn dành sự ưu tiên cho bạn. Hãy tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này và trân trọng những gì mình đang có.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong thứ Bảy vô cùng rộng mở. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này đang tự mở cánh cửa thăng tiến cho mình nhờ khả năng nhạy bén, linh hoạt. Cấp trên vô cùng tín nhiệm vì giao nhiệm vụ nào bạn cũng hoàn thành xuất sắc.

Chuyện tình yêu ngọt ngào vững chắc.Đối phương lại là tuýp người bạn thích, chững chạc và biết quan tâm nên cả hai có thể duy trì mối quan hệ dài lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày, trong quá trình làm việc, người tuổi Ngọ sẽ gặp chút khúc mắc với đồng nghiệp về cách giải quyết các khó khăn chung. Với công việc đòi hỏi sự sáng tạo, con giáp lưu ý không thể quá ương bướng với quan điểm của mình. Cung tài lộc có không mạnh mẽ, tiền bạc khó cầu chịu nhiều ảnh hưởng. Nên con giáp cần phải tỉnh táo và quyết đoán hơn khi cơ hội tiền bạc đến tay.

Ngũ hành mất cân bằng Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng.

Tuổi Mùi

Được Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Mùi trong thứ Bảy càng ổn định và vững mạnh. Nguồn thu chính thêm phần củng cố, lại luôn biết cách quản lý tài chính nên con giáp này duy trì được tiềm lực tài chính rất ổn định.

Vận trình tình duyên của bạn cũng khá tốt, thậm chí có người nhận thấy vận đào hoa của mình nở rộ. Vốn dĩ bạn đã có sức hút vô cùng lớn với người khác phái, chỉ cần mở lòng sẽ có được lương duyên.

Tuổi Thân

Thời vận của người tuổi Thân trong thứ Bảy chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Bản mệnh nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì. Bên cạnh đó, Thân cũng nên cẩn thận về lời nói, tránh tranh cãi không cần thiết, còn tạo cơ hội cho kẻ giang ngư ông đắc lợi.

Xét về phương diện tình duyên, con giáp không nên đưa ra các quyết định quá nhanh hoặc không kỹ càng khi đang độc thân quá lâu. Tình cảm phải đến từ 2 phía mới thật sự lâu bền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp tụt dốc không phanh, con giáp làm việc chậm chạp, tư duy không sắc bén nên thường trì hoãn các kế hoạch đã ấp ủ từ trước. Bản mệnh nên cố gắng khôi phục lại tinh thần trước khi muốn quay trở lại làm việc.

Chuyện tình yêu gặp nhiều sóng gió. Bạn càng quan tâm, ân cần lo lắng cho đối phương bao nhiêu thì họ lại càng tỏ ra lạnh nhạt bấy nhiêu. Có lẽ hai người cần ngồi xuống cùng nói chuyện để gỡ rối khúc mắc trong lòng.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Bảy vận trình lên hương, tài lộc hưng vượng. Bản mệnh đang có hướng đi đúng đắn, biết nhìn xa trông rộng mà loại bớt được những trở ngại không đáng có. lối tư duy chủ động và mạch lạc nên bạn có thể nhanh chóng giải quyết được các vấn đề. Công việc vô cùng thuận lợi, nhờ thế mà tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

Đường tài lộc của con giáp có dấu hiệu vượng sắc khá rõ ràng. Bản mệnh có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Chuyện chi tiêu rủng rỉnh, không phải đắn đo hay suy nghĩ quá nhiều.

Tuổi Hợi

Trong ngày Lục Hợp ghé thăm, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong chuyện làm ăn, đường tài lộc cực vượng, tiền bạc đổ về nhà ùn ùn. Bạn tạo dựng được lợi thế cho bản thân khi tranh thủ thời cơ sẵn có, không để cơ hội quý giá trôi qua mất.

Chuyện tình cảm của con giáp này không được khả quan. Vợ chồng không hiểu nhau, có những nút thắt mà theo thời gian càng ngày càng lớn hơn chứ không được tháo gỡ.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm