Tử vi thứ Bảy ngày 29/7/2023 của 12 con giáp: Tỵ - Ngọ tài lộc đủ đầy, vận trình vượng phát, Tý nhận được tin xấu, Tuất cẩn thận tiền bạc

Người tuổi Sửu dễ để xảy ra sai sót vào thứ Bảy. Sự lơ đễnh mang đến nhiều phiền toái cho con giáp. Tuy nhiên, bản mệnh đôi khi quá bảo thủ và không muốn tiếp nhận góp ý từ ai. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn, bạn sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội tiến thân phía trước.

Người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với những người xung quanh vào thứ Bảy. Con giáp luôn coi mình là người đúng và chưa cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn trên con đường thăng tiến của Tý, hãy cố gắng sửa đổi ngay và luôn nhé. Ngoài ra, Tý có thể nhận được một vài tin xấu trong thứ Bảy. Con giáp nên bình tĩnh quan sát thay vì vội vã đưa ra những bình luận, đánh giá của mình.

Tam Hợp tác động tích cực, người tuổi Dần tinh thần hưng phấn, luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết trong thứ Bảy. Bản mệnh sẵn sàng tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ gì dù công việc ấy có khiến nhiều người e dè. Điều này giúp Dần ghi điểm rất nhiều trong mắt lãnh đạo, mở rộng con đường thăng quan tiến chức.

Trong tình cảm, con giáp ngày thứ Bảy trở nên cáu kỉnh vì cho rằng nửa kia không thực sự hiểu được những cảm xúc của mình. Tuy nhiên đơn giản là họ đều đang bận rộn với vấn đề của cá nhân mà thôi.

Trong tình cảm, con giáp còn độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó dù đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão trong ngày thứ Bảy. Con giáp cảm nhận được rõ ràng hạnh phúc mình đang có hơn bao giờ hết. Bạn cảm thấy trân trọng hơn những gì mà người bạn đời đang làm cho mình. Đặc biệt, những ai độc thân cũng có cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp trong các cuộc gặp gỡ hoặc một buổi từ thiện.

Sự nghiệp của Mão không có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi thứ đang đi đúng theo dự kiến, Mão chỉ cần yên vị ngồi chờ tiền chảy vào túi.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có một ngày bận rộn vào thứ Bảy ngày 29/7/2023. Con giáp tuy bận rộn đến mấy thì điều quan trọng đối với người tuổi Thìn lúc này là đánh giá những thành quả mà mình đã đạt được, vì sao mà bạn được điều đó. Chính nhờ thế mà bạn sẽ biết mình cần phải làm gì cho tương lai.

Vận khí thất thường và tâm lý của bạn hôm nay cũng không ổn định, người hay mệt mỏi, cáu kỉnh. Bạn nên lưu ý tránh tác nhân tiêu cực, ngoài ra cũng đừng quên dành nhiều thời gian để ở một mình giúp bạn dễ tĩnh tâm hơn

Tuổi Tỵ

Trong ngày thứ Bảy 29/7/2023, người tuổi Tỵ vận trình vượng phát, tài lộc hanh thông Bản mệnh có nhiều cơ hội phát triển bản thân, từng bước thăng tiến đến những chức vụ cao hơn trong công việc,Tuy nhiên, bản mệnh đừng vì vậy mà tiêu xài hoang phí. Tỵ hãy tiếp tục cố gắng, tận dụng thời cơ để ngày một giàu hơn.

Sức khỏe của bản mệnh khá khả quan. Nếu Tỵ là người mệnh nữ sẽ ngày càng nhuận sắc, thu hút sự chú ý của không ít người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trong thứ Bảy tiền bạc rủng rỉnh. Gần như mọi việc con giáp tham gia vào trong ngày này đều đạt được những thành công vang dội, mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Bên cạnh đó, con giáp cũng nên tích cực mở rộng các mối quan hệ xã hội, kết giao với nhiều bạn mới. Bởi lẽ, con giáp sẽ có cơ hội cao tìm được đối tượng phù hợp để hợp tác làm ăn, phất lên giàu có trong thời gian tới.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thành công liên tiếp nên bị không ít kẻ ghen ghét, đố kỵ. Vừa bước sang thứ Bảy, vận trình của chủ mệnh bắt đầu tụt dốc, xui rủi đeo bám không tha, thì cũng là cơ hội tuyệt vời cho những kẻ gian kia bày mưu quấy phá. Sự nghiệp đang phát triển của Mùi sẽ bị ảnh hưởng phần nào, tiền tài trong nhà cứ dần bị bòn rút từng chút

Tuổi Thân

Vào thứ Bảy, quý nhân sẽ xuất hiện trong cuộc đời của người tuổi Thân và có những sự chỉ dẫn hết sức tận tình để con giáp này sớm ngày công thành danh toại. Con đường sự nghiệp vốn gập ghềnh, chông gai của chủ mệnh này được hóa bằng phẳng, tiền tài của cải cũng theo đó mà thi nhau kéo về.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy, vận trình của người tuổi Dậu trong thứ Bảy này có nhiều biến động. Mọi thứ cứ đi chệch hướng khiến con giáp vô cùng mệt mỏi. Công việc xảy ra sai sót, những rạn nứt với đồng nghiệp cũng ngày một gia tăng.

Con giáp chủ động kiềm chế cảm xúc, tập trung hơn vào phần việc của mình và né tránh những thị phi không cần thiết. Những xui rủi đến với bạn chỉ góp phần làm tiểu nhân thêm đắc ý mà thôi.

Tuổi Tuất

Thứ Bảy này, mọi chuyện có thể không diễn ra thuận lợi giống như người tuổi Tuất dự tính ban đầu. Sự lơ đãng, chủ quan của con giáp khiến công việc bị chậm trễ và gặp nhiều sai sót. Ngoài ra, con giáp cũng không nên giải quyết mọi việc theo tình cảm để tránh rước họa vào thân.

Về mặt tài chính, bản mệnh nên cẩn thận với chuyện tiền nong. Nếu đi đâu, bạn nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt kẻo dễ bị mất trộm, cướp giật.

Tuổi Hợi

Là một trong những con giáp may mắn nhất trong ngày thứ Bảy, người tuổi Hợi cầu tài có tài, cầu phúc được phúc, thuận lợi chạm đến những thành công đột phá. Con giáp nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Người này sẽ chỉ đường dẫn lối cho bản mệnh nên làm những gì trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm