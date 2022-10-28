Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân tài lộc gia tăng, tình cảm phơi phới, Mùi tự tin thái quá, dễ mắc lỗi sai

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Tử vi ngày mới dự đoán con giáp này nhận được không ít sự quan tâm từ những người khác giới. Tuy nhiên, bản mệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi muốn tiến xa hơn nếu không muốn chuốc họa vào thân.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vận trình tài lộc bất ổn. Ảnh hưởng của Kiếp Tài lấy đi khá nhiều cơ hội cải thiện tài chính của con giáp này.

Công việc của tuổi Tý trong thứ Bảy ngày 29/10/2022 diễn ra hung cát đan xen. Do chịu tác động của cục diện Tương Xung nên con giáp này cần cố gắng làm chủ cảm xúc của bản thân. Bù lại, ở người tuổi Tý có được sự hăng say và nhiệt tình, điều này giúp bản mệnh có được tốc độ làm việc mau chóng cũng như hiệu quả.

Công việc của tuổi Tý trong thứ Bảy ngày 29/10/2022 diễn ra hung cát đan xen. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Sửu

Chính Ấn giúp người tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Bạn vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.

Tuy nhiên, vấn đề của bạn là quá dễ thỏa mãn với những thành tích mình vừa gặt hái được, không nuôi nhiều tham vọng cho tương lai. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ thành một người được chăng hay chớ, dễ dàng để người khác vượt qua đấy.

Thổ vượng cho thấy trong thứ Bảy ngày 29/10/2022, bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy, bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình, chớ ăn đồ không hợp vệ sinh hoặc đồ cay nóng, nhiều dầu mỡ.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần trong thứ Bảy ngày 29/10/2022 vô cùng đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn.

Rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Thứ Bảy ngày 29/10/2022 quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ỷ lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Mão gặp may mắn về tiền bạc, nhờ có tài tinh mà tình hình tài chính được cải thiện rõ rệt. Có người vừa được nhận lương nên tiền rủng rỉnh túi, nhưng đừng vì thế mà chi tiêu hoang phí.

Cục diện lục hợp giúp cho những nét tiêu cực trong tính cách của tuổi Mão sẽ được giảm dần. Nhờ đó mà mối quan hệ của con giáp này với mọi người trong thời gian này được cải thiện, tình cảm đôi lứa cũng nhờ đó mà tốt hơn lên.

Về sức khỏe, tuổi Mão không phải quá lo lắng về sức khỏe. Tuy nhiên theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày này bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Thìn

Trong thứ Bảy ngày 29/10/2022 yêu thích được khám phá mọi thứ xung quanh, biết tự tìm tòi và học hỏi nhiều kiến thức. Những bạn nhỏ đang đi học sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bạn giàu tình cảm và nhiều ý tưởng, nhờ những ý kiến sáng tạo của mình mà tuổi Thìn sẽ được cấp trên để ý tới.

Vận tài chính lâm Thai Vận thì bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết. Có thể thành công, có thể thất bại. Công việc có nhiều điều thay đổi, đến giữa ngày thì sẽ bình yên an lạc hơn.

Vận tình cảm gặp Thiên Tài Tinh. Vợ chồng tranh cãi liên miên, nguyên nhân chính cũng chỉ bởi cái tôi của bản mệnh quá cao, không chịu nhường nhịn đối phương trong bất cứ chuyện gì. Các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh giận hờn vô cớ vì một vài mâu thuẫn phát sinh thường ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Tị

Hỏa sinh Thổ báo hiệu một ngày hạnh phúc đối với người tuổi Tị. Bạn nhận được sự quan tâm, thấu hiểu của các thành viên trong gia đình, chính vì vậy mà bạn luôn cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, sẵn sàng đối phó với những rắc rối bất ngờ.

Người còn độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khả quan. Nếu mở lòng mình ra, bạn sẽ thấy đối phương cũng có những ưu điểm rất thu hút. Hãy cho đôi bên cơ hội được hiểu thêm về nhau nhé.

Đáng tiếc, trên phương diện sự nghiệp có Thiên Quan gây họa, bản mệnh dễ rơi vào cảnh mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với cấp trên. Bạn cần dùng hành động thực tế để chứng minh quan điểm của mình chứ không thể chỉ nói suông. Việc ấy sẽ không đem lại nhiều tác dụng.

Hỏa sinh Thổ báo hiệu một ngày hạnh phúc đối với người tuổi Tị. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm vui buồn lẫn lộn. Tinh thần bất ổn khiến bạn đôi khi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Người độc thân cũng nên mở lòng mình hơn để nâng cao cơ hội tìm được một nửa yêu thương.

Công việc của tuổi Ngọ trong thứ Bảy ngày 29/10/2022 diễn ra không được dễ dàng. Tác động của cục diện Tự Hình có thể gây ra vô số rắc rối cũng như tai họa cho những người này. Bản mệnh không chịu được lời khích bác của người khác nên dễ gây xung đột, xích mích.

Vận trình tài lộc thuận lợi. Con giáp này có thể đi về hướng Tây để gặp Tài Thần.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Mùi

Tương Hình giáng họa khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá trong thứ Bảy ngày 29/10/2022. Thậm chí, bạn thường xuyên gạt đi ý kiến của người khác, không muốn tiếp thu góp ý của đối phương vì cho rằng mình là người tài giỏi nhất.

Chính sự tự tin ấy sẽ khiến bạn trở nên lơ là, mắc lỗi sai ở những công việc tưởng chừng quen thuộc. Con giáp này cần tự nhắc nhở bản thân mình khiêm tốn hơn, những kiến thức, kinh nghiệm mà bạn tích góp được vẫn chỉ là một phần rất nhỏ trong biển tri thức mà thôi.

Thổ sinh Kim, nếu đang dành tình cảm cho một người nào đó, bản mệnh có thể lựa chọn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương. Bạn không nên giữ những tình cảm thầm kín trong lòng quá lâu, rồi cuối cùng lại bỏ lỡ người đó.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Bảy ngày 29/10/2022, tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Chuyện tình cảm của những chú Khỉ hôm nay có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 29/10/2022 mang đến cơ hội để tuổi Dậu cải thiện vấn đề liên quan tới tiền nong, nếu ai đó giúp đỡ thì vui vẻ đón nhận. Con giáp này đừng quá nặng nề về việc mình có tự kiếm được tiền hay không vì đôi khi nỗ lực nhưng kết quả đến muộn một chút mà thôi.

Cục diện tam hội khuyên tuổi Dậu nên tự tin xây dựng những kết nối mới mẻ bằng cách mở lòng mình ra và nở nụ cười ấm áp với mọi người. Chính những điều đẹp đẽ mà con giáp này mang tới cho mọi người sẽ giúp bản mệnh nhận được những giá trị tốt đẹp.

Nếu tuổi Dậu cảm thấy thế giới xung quanh không mang lại cho mình bất cứ động lực, sức mạnh nào thì con giáp này nên tìm lại sức mạnh của mình. Hãy tách mình ra khỏi ồn ào và hướng nội, nơi bản mệnh tìm thấy sức mạnh, sự xoa dịu.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Tuất

Với đầu óc linh hoạt, tuổi Tuất sẽ sáng tạo ra nhiều cách làm và suy nghĩ ưu việt để giải quyết vấn đề. Có điều bản mệnh hơi sợ xung đột, chỉ cần lãnh đạo hay đồng nghiệp quá nghiêm khắc là khiến bạn nhụt chí. Nếu biết kiên cường hơn thì công việc chắn chắn không vấn đề gì.

Mặt tài lộc khá cứng nhắc, Tỉ Kiên mang ý nghĩa dũng cảm, độc đoán chuyên quyền. Vậy nên chuyện tiền bạc của người tuổi Tuất cũng ương bướng như chính thứ Bảy của mình vậy.

Mặt tình cảm gặp Kiếp Tài tọa mạng. Người tuổi Tuất nỗ lực thể hiện sự chiếm hữu với đối phương. Bạn có thói quen quyết định hành động và ý thức của nửa kia bằng cách gây áp lực mạnh mẽ lên đối phương. Thói quen này khiến bạn cảm thấy an tâm hơn nhưng lại tạo nên những vết nứt trong tình cảm của cả hai. Khi đối phương nhường nhịn, nghe lời thì bạn mới chấm dứt các yêu cầu của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 29/10/2022 của tuổi Hợi

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có dấu hiệu rạn nứt. Có lẽ bạn đang quá so đo, tính toán với nửa kia của mình nên mới cố tìm mọi cách để chiến thắng trong những cuộc tranh cãi.

Tuy nhiên, bạn có biết rằng vợ chồng hơn thua với nhau quá nhiều sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp hay niềm vui thắng cuộc cho bất cứ ai không? Hãy hạ cái tôi của mình xuống, lắng nghe nửa kia nhiều hơn, có lẽ bạn sẽ không còn quá hiếu thắng như bây giờ nữa.

Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong thứ Bảy ngày 29/10/2022, bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có dấu hiệu rạn nứt. Ảnh minh họa: Internet

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