Thần Tài trợ mệnh, ngay 12h ngày 28/10/2022, 3 con giáp tài lộc phủ kín, vàng bạc chất đầy, tiêu xài thả ga cũng không lo hết

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 23:00

Ngay 12h ngày 28/10/2022, những con giáp này gặp nhiều may mắn, tài vận ngày càng vượng.

Tuổi Sửu

Ngay 12h ngày 28/10/2022, Thiên Ấn mang tới cho tuổi Sửu sự tự tin để theo đuổi mục tiêu của mình. Mọi kế hoạch của con giáp này đều diễn ra trôi chảy. Dù làm gì thì Sửu cũng thu được thành tựu đáng kể, giữ vững phong độ của mình trong tập thể.

Với những biểu hiện trong thời gian qua, đặc biệt là tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn dành cho công việc, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp này đã ở rất gần rồi, vì thế cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Thần Tài trợ mệnh, ngay 12h ngày 28/10/2022, 3 con giáp tài lộc phủ kín, vàng bạc chất đầy, tiêu xài thả ga cũng không lo hết - Ảnh 1
Ngay 12h ngày 28/10/2022, Thiên Ấn mang tới cho tuổi Sửu sự tự tin để theo đuổi mục tiêu của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần phần lớn đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Dần được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này năng nhặt chặt bị, không thích tiêu pha hoang phí. Dần luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, người tuổi Dần luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Ngay 12h ngày 28/10/2022, người tuổi Dần được dự báo có quý nhân đồng hành. Với trí nhớ tốt và trí tưởng tượng phong phí, Dần đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Nhờ vậy mà Dần được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Cho dù có gặp khó khăn thì Dần cũng có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ sự chăm chỉ mà tiền đổ về túi Dần không ngừng. Cho dù làm công việc gì thì năng lực của Dần cũng được đánh giá cao.

Thần Tài trợ mệnh, ngay 12h ngày 28/10/2022, 3 con giáp tài lộc phủ kín, vàng bạc chất đầy, tiêu xài thả ga cũng không lo hết - Ảnh 2
Ngay 12h ngày 28/10/2022, người tuổi Dần được dự báo có quý nhân đồng hành. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Với thời gian ngắn ngủi còn lại của của tháng 10 Dương lịch tưởng chừng không thể thay đổi được vận trình nhưng đúng như tử vi dự đoán, ngay 12h ngày 28/10/2022, Tỵ "lội ngược dòng" một cách xuất sắc đem đến không ít tiền bạc về túi. 

Bản mệnh tuổi Tỵ là những người cương trực, làm việc cẩn thận từng chút, thậm chí mọi lỗi sai sót với con giáp này trong công việc là rất khó xảy ra, thế nên sự tín nhiệm của cấp trên dành cho họ là tuyệt đối. Bước sang thời gian này con giáp này hoàn toàn được bung nở do có sự hỗ trợ tích cực đến từ cát tinh mà vận xui được đẩy lùi, may mắn nhanh chóng tìm đến tới tấp. 

Tình duyên cũng nhanh chóng đến với con giáp này, người độc thân tìm được nơi dừng chân thích hợp, thật may mắn khi hai mảnh ghép cô đơn tìm đến nhau và nhanh chóng hòa hợp nên duyên. 

Thần Tài trợ mệnh, ngay 12h ngày 28/10/2022, 3 con giáp tài lộc phủ kín, vàng bạc chất đầy, tiêu xài thả ga cũng không lo hết - Ảnh 3
Ngay 12h ngày 28/10/2022, Tỵ "lội ngược dòng" một cách xuất sắc đem đến không ít tiền bạc về túi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), 3 con giáp ăn lộc hoan hỷ, tiền tài rực rỡ, cả đời phú quý, tiêu mãi không hết

Đúng 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), 3 con giáp ăn lộc hoan hỷ, tiền tài rực rỡ, cả đời phú quý, tiêu mãi không hết

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), xuất hiện 3 con giáp gặt hái nhiều tin vui tài lộc, tài chính tăng cao.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 28/10/2022 tử vi thứ 6 tử vi cuối tuần tử vi cuối tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến