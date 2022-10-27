Liên tục 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 tuổi được Ngọc Hoàng để mắt, đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như diều gặp gió, tỷ sự như mơ

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 06:28

Trong 4 ngày tới là khoảng thời điểm 3 con giáp này gánh tài, gánh lộc về nhà. Tài vận của họ vượng bất ngờ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Trong công việc cũng như cuộc sống, con giáp này luôn tỏ ra thông minh, sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng đột phá.

Tuy nhiên, tuổi Thân đôi khi hơi nóng nảy, dễ cáu gắt. Bù lại bản mệnh có nghị lực vươn lên, không ngại khó ngại khổ nên dự báo có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Liên tục 4 ngày tới, tuổi Thân có tài lộc thăng tiến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó. Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Liên tục 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 tuổi được Ngọc Hoàng để mắt, đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như diều gặp gió, tỷ sự như mơ - Ảnh 1
Liên tục 4 ngày tới, tuổi Thân có tài lộc thăng tiến, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, làm đâu thắng đó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phần lớn người tuổi Ngọ đều có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc. Con giáp này làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao.

Tử vi dự báo liên tục 4 ngày tới Ngọ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây. Dù làm việc gì thì Ngọ cũng gặp suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần. Chẳng những suy nghĩ chín chắn hơn mà người tuổi Ngọ còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ.

Nhìn chung, đây là thời điểm mà những người tuổi Ngọ sẽ đánh dấu sự chuyển mình lớn. Những người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý.

Liên tục 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 tuổi được Ngọc Hoàng để mắt, đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như diều gặp gió, tỷ sự như mơ - Ảnh 2
Tử vi dự báo liên tục 4 ngày tới Ngọ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng. Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

Liên tục 4 ngày tới,  người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Liên tục 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 tuổi được Ngọc Hoàng để mắt, đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như diều gặp gió, tỷ sự như mơ - Ảnh 3
Liên tục 4 ngày tới,  người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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