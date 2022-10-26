Ngọc Hoàng chỉ điểm, 3 con giáp được 'rót' tiền đầy túi, vượng vận quý nhân, phúc lộc vẹn toàn trong 3 ngày tới (27 - 29/10)

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 23:32

Tử vi cho biết trong 3 ngày tới (27 - 29/10) có những con giáp dưới đây cầu được ước thấy, cuộc sống công danh đều viên mãn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Dê là con giáp có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Những người này không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Tuổi Mùi chính là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong thời gian này, người tuổi Mùi cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ, nhưng điểm chung là họ đã rút ra được những bài học đáng quá.

Tử vi trong 3 ngày tới (27 - 29/10) những người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bạn có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Ngọc Hoàng chỉ điểm, 3 con giáp được 'rót' tiền đầy túi, vượng vận quý nhân, phúc lộc vẹn toàn trong 3 ngày tới (27 - 29/10) - Ảnh 1
Tử vi trong 3 ngày tới (27 - 29/10) những người tuổi Mùi sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Trâu dễ giàu có đổi đời trong 3 ngày tới (27 - 29/10) nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy".

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu trong 3 ngày tới (27 - 29/10) được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, con giáp này có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Thế mới nói tử vi tuổi Sửu dự báo có tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài cầu lợi đều ĐẮC!

Ngọc Hoàng chỉ điểm, 3 con giáp được 'rót' tiền đầy túi, vượng vận quý nhân, phúc lộc vẹn toàn trong 3 ngày tới (27 - 29/10) - Ảnh 2
Trong 3 ngày tới (27 - 29/10) nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Sửu vô cùng hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi trong 3 ngày tới (27 - 29/10) những người tuổi Thân chính là con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tài lộc trong công việc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó nên người tuổi Thân giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian tới, họ có cơ hội được thăng quan tiến chức, lương thưởng cũng nhờ đó mà lên thang cực kỳ viên mãn.

Với những người đang làm ăn kinh doanh thì trong thời gian tới sẽ gặp được quý nhân của đời mình, định hướng cho tuổi Thân con đường đi mới gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Người tuổi Thân nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo dựng cơ đồ trong tương lai.

Ngọc Hoàng chỉ điểm, 3 con giáp được 'rót' tiền đầy túi, vượng vận quý nhân, phúc lộc vẹn toàn trong 3 ngày tới (27 - 29/10) - Ảnh 3
Tử vi trong 3 ngày tới (27 - 29/10) những người tuổi Thân chính là con giáp sẽ gặt hái được nhiều thành tựu tài lộc trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Chỉ cần tận dụng tốt cơ hội của ngày này, 3 con giáp sau có thể vươn mình trỗi dậy, vượt qua khó khăn.

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