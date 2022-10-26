3 con giáp nhanh tay, nhanh chân mua két sắt chứa tiền, mua rương chứa vàng, chứa bạc, đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch Thần Tài đến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 23:19

Chỉ cần tận dụng tốt cơ hội của ngày này, 3 con giáp sau có thể vươn mình trỗi dậy, vượt qua khó khăn.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch, Thân có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Đặc biệt, về con đường công danh sự nghiệp tuổi Thân sẽ vô cùng may mắn, mọi việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lơi. Với những người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở mang lại thu nhập đáng mơ ước.

Trên con đường tình duyên, chuyện tình cảm cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình. Với những người còn độc thân thì đây cũng là lúc bạn sẽ tìm thấy tình yêu địch thực của đời mình.

3 con giáp nhanh tay, nhanh chân mua két sắt chứa tiền, mua rương chứa vàng, chứa bạc, đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch Thần Tài đến bất ngờ - Ảnh 1
Tử vi cho biết đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch, Thân có cơ hội thăng quan tiến chức. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp có khả năng phát tài đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch. Tài vận của tuổi Ngọ đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Nhờ cát tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể nhận được lộc tiền bạc nhiều hơn mong đợi. Nếu có thể nắm bắt các cơ hội tốt xuất hiện trong cuộc sống, tuổi Ngọ chắc chắn có thể nhân đôi, nhân ba số tiền hiện có trong tài khoản.

Tuổi Ngọ vốn có đầu óc thông minh, lanh lợi, làm việc có kế hoạch, chăm chỉ, đáng tin cậy nên có thể giải quyết nhiều công việc một cách dễ dàng, tốt đẹp. Vận may cả đời của tuổi Ngọ cũng tương đối tốt. Từ thời gian này, tuổi Ngọ có thể nhận điều may mắn hơn. Đây là lúc con giáp này có thể xem xét các khoản đầu tư sinh lời.

Nếu trước đó tuổi Ngọ đã nhắm vào một mục tiêu nào đó những vẫn chưa dám thực hiện thì đây là lúc thiên thời địa lợi để bản mệnh dũng cảm biến kế hoạch thành hiện thực. Tuổi Ngọ chắc chắn sẽ nhận được kết quả ngoài mong đợi.

3 con giáp nhanh tay, nhanh chân mua két sắt chứa tiền, mua rương chứa vàng, chứa bạc, đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch Thần Tài đến bất ngờ - Ảnh 2
Tuổi Ngọ là một trong những con giáp có khả năng phát tài đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hoạt bát và năng động. Họ thường không che giấu cảm xúc và cá tính của mình. Con giáp này có thế giới nội tâm phong phú và đa dạng. Vì vậy họ có nhiều ý tưởng mới lạ trong sự nghiệp nên cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ở giai đoạn đầu của sự nghiệp, Mão chịu khá nhiều áp lực. Nhưng đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch, Mão được kết bạn với nhiều người. Đó chính là quý nhân giúp Mão có nhiều may mắn, thuận lợi hơn.

Từ đây, Mão sẽ trở nên giàu có và thịnh vượng hơn, sự nghiệp cũng thăng tiến hơn. Bên cạnh đó, nhờ có Chính Ấn và Chính Quan hỗ trợ nên vận khí của Mão lên cao hơn so với thời gian trước. Mặc dù vậy, trong hợp tác làm ăn Mão vẫn nên cẩn thận xem ai là quý nhân, ai là kẻ tiểu nhân rình rập.

3 con giáp nhanh tay, nhanh chân mua két sắt chứa tiền, mua rương chứa vàng, chứa bạc, đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch Thần Tài đến bất ngờ - Ảnh 3
Đúng giờ Ngọ mùng 3/10 âm lịch, Mão được kết bạn với nhiều người. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ tháng 11 dương lịch trở đi, Thần Tài thiên vị, 3 con giáp không ngừng mua xe hơi, sắm biệt thự, đổi đời trong tích tắc

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Từ tháng 11 trở đi, 3 con giáp này cực kỳ may mắn, làm đâu trúng đó, tiền bạc chật két.

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