Đúng 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), 3 con giáp ăn lộc hoan hỷ, tiền tài rực rỡ, cả đời phú quý, tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 07:34

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), xuất hiện 3 con giáp gặt hái nhiều tin vui tài lộc, tài chính tăng cao.

Tuổi Dần

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), tử vi 12 con giáp dự báo rằng tuổi Dần căng tràn sức sống, nhiệt huyết và tiếp tục hăng say cống hiến cho công việc, vun đắp sự nghiệp. Bản mệnh tuổi Dần vốn là người chăm chỉ, quyết liệt, luôn mạnh mẽ khi đứng trước gian khó nên gặt hái được không ít thành công trong cuộc sống khiến nhiều người kính nể. 

Thời gian này tuổi Dần có cơ hội gặp được nhiều đối tác thích hợp, đây đều là những người làm việc chuyên nghiệp, có tiếng trong lĩnh vực bạn quan tâm. Nếu biết cách duy trì, kết thân với các mối quan hệ này ắt hẳn tương lai sẽ còn mang đến nhiều tài lộc hơn cho bạn. 

Chuyện tình cảm của con giáp Dần cũng bước sang một trang mới, những hiểu lầm, khúc mắc trước đó được xoá tan, nhờ thế cả hai đi tới thống nhất, hòa hợp. 

Đúng 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), 3 con giáp ăn lộc hoan hỷ, tiền tài rực rỡ, cả đời phú quý, tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), tử vi 12 con giáp dự báo rằng tuổi Dần căng tràn sức sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Những người tuổi Tị có tài năng, phóng khoáng và có ý chí vươn lên. Họ cũng là người khá thức thời, có tầm nhìn xa. Chính vì vậy mà người tuổi Tị không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), người tuổi Tị được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Bên cạnh đó, người tuổi Tị được Thần Tài ban lộc nên buôn may bán đắt. Tị làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Những người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, Tị còn biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Đúng 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), 3 con giáp ăn lộc hoan hỷ, tiền tài rực rỡ, cả đời phú quý, tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), người tuổi Tị được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10). Cục diện Tam Hội giúp người tuổi Tý có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc của con giáp này lên cao giúp bạn có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt theo kiểu làm nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc.

Thực Thần còn mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bạn sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến bản mệnh cảm thấy thấy phiền lòng cả.

Đúng 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10), 3 con giáp ăn lộc hoan hỷ, tiền tài rực rỡ, cả đời phú quý, tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong 3 ngày cuối tuần (28 - 30/10). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Liên tục 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 tuổi được Ngọc Hoàng để mắt, đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như diều gặp gió, tỷ sự như mơ

Liên tục 4 ngày tới (28, 29, 30, 31/10), 3 tuổi được Ngọc Hoàng để mắt, đỏ cả tình lẫn tiền, phất lên như diều gặp gió, tỷ sự như mơ

Trong 4 ngày tới là khoảng thời điểm 3 con giáp này gánh tài, gánh lộc về nhà. Tài vận của họ vượng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần tử vi cuối tháng 10 con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc