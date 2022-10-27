3 con giáp thi nhau gom vàng gom bạc cuối tháng 10, quý nhân xuất hiện, ôm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 23:13

Tử vi cuối tháng 10 dự đoán có 3 con giáp gặp nhiều may mắn ở hầu hết các phương diện, giúp bạn tự tin theo đuổi mục tiêu.

Tuổi Mùi

Xem tử vi 12 con giáp, cuối tháng 10 cục diện Tam Hợp xuất hiện, tuổi Mùi cho thấy tình yêu và sự nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn rất xông xáo đưa ra những ý tưởng mới mẻ, độc đáo nhằm phát triển công việc ngày càng tốt hơn. Bạn sở hữu nguồn năng lượng dồi dào và đó chính là yếu tố giúp bạn tỏa sáng, được đồng nghiệp, cộng sự tin tưởng.

Tình hình tài chính tương đối ổn định, các nguồn thu nhập đảm bảo cho con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu hay theo đuổi mục tiêu của mình. Dù vậy, bạn vẫn cần phải mua sắm hợp lí, tránh vung tay quá trán chỉ vì sở thích của bản thân. Hãy học cách tiết kiệm cho trong tương lai ngay từ bây giờ.

3 con giáp thi nhau gom vàng gom bạc cuối tháng 10, quý nhân xuất hiện, ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Cuối tháng 10 cục diện Tam Hợp xuất hiện, tuổi Mùi cho thấy tình yêu và sự nghiêm túc với công việc hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường tận tụy, đáng tin cậy. Tuất thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Trong thời gian qua, Tuất có thể đã gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Thế nhưng con giáp này không vì thế mà tỏ ra nản lòng.

Cuối tháng 10, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời điểm này Tuất làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Những người làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Tuy nhiên, Tuất cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân và vững vàng hơn trong sự nghiệp.

3 con giáp thi nhau gom vàng gom bạc cuối tháng 10, quý nhân xuất hiện, ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Cuối tháng 10, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, bước sang cuối tháng 10 tuổi Mão có vận tài lộc vô cùng dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh phất nhanh như diều gặp gió. Con giáp này dễ dàng đạt được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên nên làm đâu thắng đó. 

Dù là việc lớn hay việc nhỏ nhưng dưới sự tỉ mỉ, tận tâm của con giáp này ắt đều được hoàn thành một cách xuất sắc, do được Nhị Hợp nâng đỡ cùng với sự phát triển nhanh chóng của Chính Tài mà tài vận nở hoa không ngớt. 

Đường tình duyên gặt hái được kết quả tốt đẹp, đặc biệt với những người đã có gia đình lại càng đáng ngưỡng mộ vì rất có thể họ sắp có sự xuất hiện của thành viên mới. 

3 con giáp thi nhau gom vàng gom bạc cuối tháng 10, quý nhân xuất hiện, ôm tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Bước sang cuối tháng 10 tuổi Mão có vận tài lộc vô cùng dồi dào, sự nghiệp hưng thịnh phất nhanh như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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