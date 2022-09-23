Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của 12 con giáp: Thân - Tuất phúc lộc tràn đầy, hạnh phúc không ai bằng, Tỵ vận trình khốn đốn, tài lộc tiêu tan

Vận trình tình cảm có thăng trầm. Những lời nói và cách cư xử trong lúc nóng giận của bản mệnh dễ khiến đối phương tổn thương nặng nề. Tình yêu chỉ được lâu bền nếu người trong cuộc biết vì nhau mà hạ thấp cái tôi và nhẫn nhịn.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Cả tâm trí và cơ thể của bạn đều hài hòa, bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Đừng cố gắng tăng cường sức khỏe quá mức, hãy hoạt động thể thao một cách hợp lý. Tập thể dục quá sức có thể dẫn đến các vấn đề, vì vậy hãy kiểm soát và thận trọng.

Công việc của tuổi Tý trong ngày thứ Bảy ngày 24/9/2022 diễn ra không có khó khăn. Người tuổi Tý còn tận dụng tốt cơ hội trước mắt để đạt được bước tiến đáng kể trên con đường công danh. Con giáp này không chỉ thích nghi tốt với môi trường làm việc mới mà còn khẳng được được năng lực, bản lĩnh của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Sửu

Công việc của tuổi Sửu trong thứ Bảy ngày 24/9/2022 diễn ra thuận lợi. Mọi kế hoạch đang dần đi vào quỹ đạo như mong muốn, tuổi Sửu cứ duy trì tốt phong độ như hiện tại là được. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nếu người tuổi này có thể kịp thời phát huy điểm mạnh của mình thì tiền bạc sẽ sớm đổ về túi.

Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh với nửa kia bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột hơn. Tình yêu ấy tưởng chừng sắp đổ vỡ nhưng nhờ có quý nhân che chở nên mọi hiểu lầm dần được hoá giải.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tuổi Dần cải thiện chất lượng công việc hiện tại của mình. Được mọi người xung quanh nhiệt tình chỉ ra lỗi sai và còn giúp con giáp này tiến bộ hơn mỗi ngày.

Tuy nhiên hãy nhớ, sự bướng bỉnh không mang lại ích lợi cho bản mệnh trong ngày này. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi vấn đề dưới góc độ khách quan, thay vì cố khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình một cách cứng nhắc. Mọi người luôn luôn tôn trọng sự rõ ràng, tích cực ở con giáp này.

Theo quan điểm dân gian, thứ Bảy ngày 24/9/2022 là ngày thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào và cũng không ngoại trừ tuổi Dần. Vì thế, nếu có việc quan trọng tốt nhất bản mệnh nên lùi lại một chút.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Mão

Thứ Bảy ngày 24/9/2022 sự nhiệt tình và tài năng của cục diện Tam Hợp sẽ được phát huy triệt để. Tuổi Mão đa tài đa nghệ lại nỗ lực phấn đấu, đầu óc linh hoạt nên mọi nhiệm vụ sếp giao luôn được bạn hoàn thành nhanh chóng.

Vận tình cảm gặp Thiên Tài Tinh. Bạn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác giới, anh em bạn bè. Nhưng khi động đến tình cảm nam nữ thì lại mang đến cảm giác giả tình giả nghĩa. Với những cuộc gặp mặt vào ngày này, tuổi Mão nên thận trọng thái độ thay đổi quá nhanh chóng của chính mình. Nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ bạn bè của bạn đó.

Vận khí xấu nên khi xảy ra khó khăn sẽ không có ai giúp đỡ, anh em bạn bè đều xa lánh. Tử vi khuyên rằng, người tuổi Mão nên phát huy năng lực làm việc, ưu điểm chăm chỉ của Tỉ Kiên để củng cố vận tiền tài của mình. Đừng kiên định với quan điểm của mình mà mất đi cơ hội kiếm tiền tốt.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Thìn

Thứ Bảy ngày 24/9/2022 Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Nếu cứ tiếp tục cư xử nóng nảy, bốc đồng, bạn sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm về mình, cho dù bạn có giỏi giang thế nào đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì đây không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Để tránh đưa ra những quyết định sai lầm, bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn.

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Nếu cảm thấy không khỏe thì nên đi khám ngay, không nên chần chừ, kéo dài thời gian vì công việc bận rộn.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Tị

Theo tử vi ngày 24/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tương Xung ảnh hưởng khiến người tuổi Tị luôn coi mình là người tài giỏi nhất trong tập thể. Vì hay hạ thấp ý kiến của người khác nên bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh.

Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình, có như vậy thì cuộc sống của bạn mới trở nên dễ thở hơn.

Vận trình tài lộc kém sắc. Tài vận có dấu hiệu đi xuống rõ rệt, bản mệnh lại dễ tin người nên có những quyết định đầu tư thiếu sáng suốt.

Theo tử vi ngày 24/9/2022, tài vận của con giáp tuổi Tị có dấu hiệu đi xuống rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm vô cùng rực rỡ. Nhờ có quý nhân che chở mà tuổi Ngọ và nửa kia có thêm sự tin tưởng, cảm thông và bao dung lẫn nhau. Nhưng nếu muốn có bước tiến xa thì cả hai phải cùng nỗ lực và hết lòng vun vén cho câu chuyện tình yêu này.

Công việc của tuổi Ngọ trong thứ Bảy ngày 24/9/2022 diễn ra khả quan. Ngoài việc sáng suốt nắm bắt thời cơ trước mắt thì con giáp này cũng nên chủ động tự tạo cơ hội cho bản thân. Vận trình tài lộc có điểm sáng. Bản mệnh có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng như hiện nay nhờ khoản thu nhập đến từ nhiều nguồn khác nhau.

Vô cùng tự hào về sức khỏe của bạn. Hãy chắc chắn cung cấp cho cơ thể của bạn với thực phẩm cần thiết và đầy đủ dinh dưỡng. Tập luyện trong không khí trong lành với những người đồng nghiệp cũng là một nguồn năng lượng mãnh liệt cho bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong thứ Bảy ngày 24/9/2022 diễn ra suôn sẻ. Đường sự nghiệp mở ra với vô vàn những cơ hội mới, tiếp thêm động lực phấn đấu ở người tuổi Mùi. Khởi đầu may mắn êm xuôi những cũng không nên chủ quan mà lơ là hay coi thường người khác. Vận trình tài lộc dồi dào. Nguồn thu nhập rủng rỉnh có được không hẳn là nhờ may mắn, bởi phần lớn đó là kết quả của sự nỗ lực, chăm chỉ của con giáp này.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày thứ Bảy này, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022 đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân rất thuận lợi. Hơn thế nữa người buôn bán kinh doanh sẽ có một ngày doanh thu như mong đợi. Nhìn chung sẽ là mọi chuyện đang tốt đẹp, con giáp này không phải lo lắng hay áp lực quá nhiều.

Nhờ có cát tinh mà tâm trạng của tuổi Thân đầy tích cực và thoải mái, con giáp này tự tin hơn bao giờ hết và luôn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Vậy thì đây chính là cơ hội để bản mệnh ghi điểm trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh có những hoạt động gần gũi hơn với thiên nhiên để cải thiện sức khỏe. Việc này sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực về mặt thể chất, tinh thần, đồng thời nâng cao chất lượng các mối quan hệ.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 24/9/2022 đường công danh sự nghiệp của tuổi Thân rất thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Dậu

Thứ Bảy ngày 24/9/2022 khuyên người tuổi Dậu không được chuyên quyền, lỗ mãng, coi thường người khác. Tính cách không ngại gian khó sẽ giúp bạn vượt qua những tình huống ác liệt nhất. Khi công việc gặp khó khăn người tuổi Dậu cần ngồi lại để trao đổi với mọi người.

Trong ngày này những tuổi Dậu độc thân đem tới một cảm giác độ lượng, nghĩa tình, hay giúp đỡ người khác trong con mắt người khác giới. Bạn khiến đối phương ưa thích bởi tính cách dám hi sinh, luôn nghĩ đến người khác.

Mệnh có Thực Thần chủ một ngày tài vận sung túc. Bởi Thực Thần sinh Tài tinh, đem tới vận khí tiền bạc cuồn cuộn. Người tuổi Dậu trong ngày này có thiên tính hướng nội đa sầu đa cảm. Nhưng lại độ lượng, tốt bụng hiểu được cách an ủi người khác nên mặt tài vận dễ dàng được giúp đỡ và giải quyết được tranh chấp.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tuất năng động, bên cạnh công việc chính thức, bạn còn làm thêm nhiều việc tay trái, và ngày này, có thể bạn sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình cũng như tạo thêm nhiều động lực.

Một số người có cơ hội phát tài nhanh chóng trong thứ Bảy ngày 24/9/2022 nhờ những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, bạn cần ý thức rằng khoản tiền này chỉ có tác dụng khích lệ, chứ đừng nên nghĩ đến việc phụ thuộc vào nó.

Xem ngày tốt xấu theo trực, thứ Bảy ngày 24/9/2022 trực Trừ là ngày tốt, thích hợp để thực hiện nhiều công việc trọng đại. Vì thế, nếu bạn đã sắp xếp kế hoạch thực hiện công việc vào ngày này thì hãy bắt tay vào làm ngay, sẽ gặp được nhiều may mắn.

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 Thiên Tài giúp sức, người tuổi Tuất sẽ nhận được tiền công xứng đáng, giúp cải thiện đời sống gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 24/9/2022 của tuổi Hợi

Tiếp nối tử vi ngày 24/9/2022 của 12 con giáp, cục diện Tự Hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi Hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh nên học cách đối diện với những điều không mong muốn, như vậy bạn mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế sự nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm xem đó có phải là nguyên nhân khiến mình khó gặt hái được thành công hơn người khác không.

Vận trình tình cảm có dấu hiệu rạn nứt. Áp lực từ cuộc sống bận rộn với nhiều mối lo nghĩ khiến người trong cuộc không còn dành sự quan tâm đủ đầy đến nửa kia của mình. Tình cảm vợ chồng dễ đứt đoạn nếu không tìm cách khắc phục kịp thời.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm