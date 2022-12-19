Tử vi Thứ Ba ngày 20/12/2022, Thần Tài “gõ cửa”, 3 con giáp thành công đáng nể, một bước lên mây, tiền tài vượng phát, sự nghiệp thăng hoa vô đối, phát tướng giàu có, ú ụ tiền vàng dịp cuối năm

Người tuổi Hợi tính tình tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, họ trao đi mà không cầu nhận lại. Bởi vậy, con giáp thiện lương này tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc. Tử vi Thứ Ba ngày 20/12/2022, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may trời cho còn giúp Hợi làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

Tử vi ngày mai 20/12/2022, vận trình công việc của người tuổi Mùi đều diễn ra hanh thông. Thần may mắn giúp con giáp dễ dàng hoàn thành được các nguyện vọng còn dang dở từ trước tới nay. Bản mệnh còn có cơ hội được lấn sân thử sức ở những lĩnh vực hoàn toàn mới để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, con đường tài lộc của bạn cũng bước sang một nấc thang mới. Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà tuổi Mùi còn may mắn trên đường tinh duyên. Cơ hội tìm thấy một nửa tâm đầu ý hợp cho con giáp độc thân là rất lớn. Nhìn chung, thời vận sắp tới của Mùi không có gì đáng ngại.

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Tuổi Dậu

Tử vi ngày 20/12/2022 của tuổi Dậu khởi sắc, mưu sự dễ thành. Công việc tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó. Cơ hội thăng tiến rộng mở, hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, sẽ được cấp trên đánh giá cao. Nếu đang tìm kiếm công việc, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo Thứ Ba ngày 20/12/2022Tình cảm phong phú đa sắc, đời sống hôn nhân hòa hợp, các cặp vợ chồng đón tin vui về về con cái. Đây là giai đoạn mặn nồng của các cặp đôi đang yêu. Tuy nhiên, thời gian cảm giác yêu thương nồng cháy khá ngắn, nên tính dần chuyện hôn nhân là vừa, tránh tình trạng để lâu tình yêu phai nhạt.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.