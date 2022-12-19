Là người dám nghĩ dám làm, có khát khao làm giàu nên những ngày đầu lập nghiêp dù khổ đến mấy Dần cũng đeo đuổi đến cùng. Thế nên, trước ngưỡng 30 con giáp tài năng này đã có sự nghiệp hiển vinh, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Tử vi dự báo hôm nay ngày 19/12/2022,, quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên Dần sẽ một bước đổi đời, khổ mấy cũng thành đại gia bạc tỷ. Bản mệnh sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, xui xẻo tránh xa, may mắn ập vào nhà. Làm gì cũng hái ra tiền, phúc khí đầy nhà, tình duyên đỏ thắm.

Tử vi hôm nay ngày 19/12/2022, Con đường công danh của người tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới. Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay. Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 19/12/2022, người tuổi Thân được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Hãy nhanh nhạy trong việc nắm bắt vì đây là cơ hội bạn có thể phát huy được năng lực, khẳng định vị thế của mình. Khi được cấp trên công nhận thì cơ hội thăng tiến hoặc được nhận tiền thưởng là rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo hôm nay ngày 19/12/2022, tài lộc lại càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Cát thần chiếu mệnh bảo đảm cho mệnh chủ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Người làm ăn kinh doanh nên chọn đầu tư, mở rộng thị trường, thu hút khách hàng vào thời điểm này, ắt sẽ được đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Tuy nhiên, làm ăn có lời lãi đến đâu, bản mệnh cũng cần phải biết chú ý tiết kiệm, tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá trán.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.