Tử vi thứ ba ngày 16/8/2022 của 12 con giáp: Dần thuận lợi cả tình lẫn tiền, Thìn ‘săn’ được đối tác xịn, Hợi được quý nhân nâng đỡ hết mình

Một vài việc cũng không thể thực hiện và hoàn thành đúng thời hạn. Hậu quả để lại dù không quá lớn nhưng lại khó giải quyết, khiến bản mệnh đau đầu, mệt mỏi. Sự việc không chỉ làm bản thân buồn mà còn ảnh hưởng tới đồng nghiệp, cấp trên nên bản mệnh khá mất điểm.

Tuổi Tý có cảm giác bị kìm hãm, không thể phát triển theo ý muốn của bản thân. Con giáp này cần bớt lại cái tôi và thu mình nơi công sở nếu muốn hạn chế rắc rối. Đừng vội khẳng định bản thân bởi còn nhiều dịp khác, đừng quá cố chấp.

Tình cảm gia đình cũng kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết. Lúc này, chỉ một xung đột nhỏ cũng có thế khiến cả hai tranh cãi nảy lửa, rạn nứt không thể hàn gắn được.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có điềm báo tiểu nhân ngầm hãm hại, gây không ít cản trở khiến con giáp này cảm thấy bất an, tinh thần mệt mỏi. Lúc này bản mệnh nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, chớ nên đơn thương độc mã.

Công việc và sự nghiệp vì vậy có chút ảnh hưởng, tuổi Sửu phải ra sức cố gắng, làm việc chăm chỉ hơn. Bản mệnh cũng cần nhanh nhạy, khôn khéo hơn trong môi trường làm việc để không gặp phải thiệt thòi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, hãy luôn giữ tâm lý vững vàng.

Bù lại con giáp này một ngày nhân duyên hanh thông. Vận trình tình cảm nhờ thế mà thăng hoa rực rỡ, đào hoa nở rộ, có cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin.

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần vô cùng khả quan. Con giáp này dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Một số rắc rối nhỏ vẫn xuất hiện nhưng không nghiêm trọng.

Tuổi Dần may mắn gặp nhiều điều thuận lợi về cả công việc lẫn tình duyên. Cát thần này đặc biệt mang nhân duyên trời ban đến cho bản mệnh. Người chưa có đôi thì mau mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế này để tìm ý trung nhân cho mình.

Trong ngày mới hôm nay, tuổi Dần cũng có một ngày mạnh khỏe, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy, tinh thần con giáp này luôn minh mẫn để đương đầu với mọi thử thách cũng như tự tin theo đuổi mục tiêu.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có điềm báo có họa mất tiền, làm ăn thua lỗ. Hôm nay không nên tiến hành khai trương, đầu tư kinh doanh hay ký kết hợp đồng. Vận trình không có lợi, tất những bước về sau sẽ chỉ có mất mát. Người làm kinh doanh cố gắng kiểm soát tài chính.

Các mối quan hệ của bản mệnh cũng dễ bị xáo trộn. Tình cảm lứa đôi, tình bạn, các mối quan hệ hợp tác đều có thể xảy ra xung đột, thậm chí có người trở mặt, người quay lưng với con giáp này.

Bên cạnh đó, tuổi Mão được nhắc nhở phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình, cùng chia sẻ, tâm sự về những chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Đừng chỉ lúc nào cũng chỉ mải mê với công việc, bận rộn kiếm tiền.

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của tuổi Thìn hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý.

Thời điểm này, thu nhập của bản mệnh tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Vận trình tình duyên của con giáp này cũng đang khởi sắc rực rỡ. Đào hoa vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bản mệnh đừng để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có lợi thế là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao nên không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể đạt được thứ mình muốn, kiếm được khoản tiền lớn khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ.

Vận trình sự nghiệp trong ngày này khá bình ổn. Khối lượng công việc không ít, vẫn bận rộn song không tới mức tối mắt tối mũi. Có lẽ bản mệnh đã quen với nhịp độ làm việc nhanh nên dù được giao nhiều nhiệm vụ cũng vẫn tỉnh táo để sắp xếp các kế hoạch một cách hợp lý nhất.

Trên phương diện sức khỏe, tuổi Tỵ có thể gây nóng trong, nhiệt phát từ bên trong nên tuổi này dễ gan hư thận yếu, cần dưỡng sinh, dưỡng tâm, chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bị quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực, tinh thần bất ổn. Ngày này đầu óc căng thẳng khiến bản mệnh không có hứng thú cũng như không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Tai họa còn có thể ập tới, vì thế tuổi này nên cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh với niềm tin rằng dù có khó khăn đến mấy thì vẫn có cách để giải quyết, đừng làm mọi sự rối tinh lên bản mệnh sẽ thiệt thân mà thôi.

Trên phương diện sức khỏe, tính khí nóng nảy, bất lợi cho những người có bệnh về máu huyết và tim. Nếu không kiềm chế bản thân và giữ tinh thần thư thái thì rất dễ ốm nặng, cơ thể suy nhược.

Tuổi Mùi

Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng thuận lợi với tuổi Mùi. Bản mệnh đi đâu, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, được giúp đỡ. Đôi khi chỉ là những sự hỗ trợ nhỏ thôi nhưng kịp thời cũng đủ để bản mệnh cảm thấy dễ chịu và nhẹ bước hơn trên mọi phương diện.

Tài chính của bản mệnh cũng khá ổn định. Con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc, cân đo đong đếm cho cuộc sống hàng ngày.

Tuổi Mùi cũng không còn đau đầu về những vấn đề tình cảm nữa. Vợ chồng hòa hợp, tình cảm gắn kết, chẳng gì có thể chia lìa bản mệnh và nửa kia. Với người độc thân, hãy mở lòng ra để đón nhận những cơ hội trong thời gian này.

Tuổi Thân

Tiểu nhân phá hoại, tuổi Thân quá chủ quan nên dễ để lộ sơ hở nên khiến cho bản thân bị hại lúc nào mà chẳng hay. Để bảo vệ bản thân, bản mệnh cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao, cũng cần phải làm việc thận trọng hơn.

Con giáp này không đạt được những mong muốn của mình trong chuyện tình cảm. Dường như bản mệnh quá cứng nhắc nên có thể vì thế mà để lỡ mất cơ hội tìm thấy tình yêu của đời mình, khiến người có ý cũng ngần ngại không dám tiếp cận.

Với người đã có đôi, bản mệnh dễ mâu thuẫn, tranh cãi với người ấy. Vợ chồng không thực sự hiểu cho nhau, dễ gây ra hiểu lầm, nghi kỵ, dẫn đến những rạn nứt trong tình cảm, khiến cho mối quan hệ trở nên xa cách.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đang có những cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực trong công việc. Tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua cơ hội để thành công.

Tuy nhiên vận trình tình cảm dường như đi vào ngõ cụt. Nếu không giảm bớt sự kiêu căng ngạo mạn thì người còn độc thân khó cải thiện tình trạng hiện tại. Những người đã có đôi có cặp thì cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn đề phòng làm tổn thương người đối diện.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn doanh thu cao. Vì thế, công việc dù có vất vả hơn một chút cũng không sao, thành quả nhận về chắc chắn sẽ khiến bản mệnh tự hào.

Ngày mới còn mang đến cơ hội tình duyên cho người còn độc thân. Thông qua những cuộc trò chuyện, bản mệnh và đối phương có cơ hội hiểu rõ nhau hơn. Những cặp đôi đang có mâu thuẫn nhân lúc này hòa giải càng sớm càng tốt, đừng để chiến tranh lạnh quá lâu.

Ngoài ra bản mệnh còn nhận được sự hậu thuẫn của ngũ hành tương sinh trong ngày nên có quý nhân ngầm hỗ trợ và chỉ hướng đứng đắn, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Tuổi Tuất nếu biết tận dụng cơ hội có một không hai này thì những cố gắng, nỗ lực suốt thời gian qua sẽ không uổng phí.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ trong công việc. Biểu hiện xuất sắc trong hôm nay sẽ giúp bản mệnh trở thành người dẫn đầu, hoặc đạt được bậc thang mới trong sự nghiệp cá nhân của mình.

Nếu tuổi Hợi tạo dựng được quan hệ tốt với đồng nghiệp sẽ càng dễ dàng thu được hiệu quả cao hơn. Con giáp này vốn làm việc nhiệt tình, biết dẫn dắt nên lãnh đạo tương đối yêu thích và nâng đỡ. Nhưng nên có trách nhiệm hơn, không thể đầu voi đuôi chuột, sẽ bị mất niềm tin.

Tuy nhiên, về mặt tình cảm lại gặp phải đào hoa dữ, có thể sẽ có kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của con giáp này. Tuổi Hợi hãy dành nhiều thời gian quan tâm hơn tới nửa kia, không nên vì bận rộn công việc mà bỏ bê đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!