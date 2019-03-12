Tử vi thứ Ba ngày 12/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tình duyên trắc trở, tuổi Tỵ cẩn thận bị lừa tiền

Dù vậy, tài vận trong ngày của người tuổi Tý không được tốt. Bạn nên cẩn thận quản lý chi tiêu, nếu muốn đầu tư thì nên xem xét các rủi ro, tránh hao tiền. Hơn nữa, bạn cũng nên nghĩ đến chuyện tiết kiệm, phòng khi cần lúc khó khăn. Đừng quá tin người mà mất tiền không đáng.

Tuổi Tý gặp được quý nhân phù trợ chuyện tình cảm trong ngày mới. Đây là lúc thích hợp để người độc thân tiến về phía trước, giúp mối quan hệ phát triển.

Tuổi Sửu khá thành công trong công việc. Sự nghiệp hanh thông, bạn tìm được đường đi mới, hãy nỗ lực cố gắng.

Vận trình tình cảm có chút khó khăn. Cả hai có thể nảy sinh mâu thuẫn, khó cảm thông cho nhau. Người độc thân lại chưa tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Dậu.

Tuổi Dần

Trong ngày mới, người tuổi Dần nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Dần nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, tránh họa thị phi. Với người thân, bạn bè, họ có thể bỏ qua những lời vô ý của bạn. Nhưng chốn công sở, kẻ tiểu nhân sẽ tận dụng thời điểm này để gây rối, đem bất lợi đến với bạn.

Trong tình cảm, tuổi Dần có những quyết định đau lòng.

Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, Tuất.

Tuổi Mão

Ngày mới khá tích cực với người tuổi Mão. Các mối quan hệ tốt giúp ích cho bạn trong công việc. Công việc hanh thông, dù có chút rắc rối về giấy tờ. Nhưng vì bạn khá nhanh nhẹn nên đã sửa được những sai sót.

Tuổi Mão nên chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, Hợi.

Tuổi Thìn

Vận trình ngày mới của người tuổi Thìn gặp khá nhiều vận may, tránh được những điều xui rủi. Dù không quá xuất sắc trong công việc nhưng bạn vẫn được ưu ái để thành công bất ngờ.

Chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng có tin vui, hoặc hỷ sự trong nhà. Tâm trạng bạn sẽ càng thoải mái hơn.

Tuy nhiên, tuổi Thìn ra ngoài cần cẩn thận, bảo vệ an toàn cho bản thân.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, Dậu.

Tuổi Tỵ

Ngày mới của người tuổi Tỵ buồn vui lẫn lộn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tỵ buồn vui lẫn lộn. Bạn nên cẩn thận với những quyết định về tiền bạc, tránh bị lừa.

Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có cơ hội nên duyên tốt. Ai có đôi có cặp sẽ có tin vui bất ngờ. Nếu tình cảm đủ chắc chắn, bạn có thể cùng người ấy tiến tới quan hệ lâu dài.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, Sửu.

Tuổi Ngọ

Ngày mới của người tuổi Ngọ có nhiều tin vui phát tài phát lộc. Ai làm kinh doanh sẽ có cơ hội làm ăn suôn sẻ, buôn may bán đắt. Từ cơ hội này, bạn có thể đầu tư thêm để sinh lợi nhuận. Nhưng đừng ôm đồm nhiều việc mà không đảm bảo hiệu quả.

Tuổi Ngọ cần giữ gìn sức khỏe, nhất là về đường tiêu hóa.

Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, Tuất.

Tuổi Mùi

Ngày mới của người tuổi Mùi dự báo có công danh rực rỡ. Với nhiều cơ hội, bạn có thêm các mối quan hệ làm ăn lớn. Dù công việc khá nhiều, nhưng với sự tập trung, sắp xếp hợp lý nên bạn không gặp khó khăn gì.

Dù vậy, đường tình duyên có chút khó khăn. Vợ chồng sinh cãi vã vì thiếu thời gian cho gia đình. Cả hai cần giãi bày để thấu hiểu nhau hơn.

Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, Mão.

Tuổi Thân

Trong ngày mới, người tuổi Thân được bạn bè giúp đỡ khi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới, người tuổi Thân được bạn bè giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vì bạn vốn lương thiện, luôn chân thành với mọi người.

Các mối quan hệ xung quanh cũng rất tốt, bạn được cấp trên tin tưởng hơn. Bạn nên tận dụng cơ hội này để thăng tiến trong tương lai.

Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, Tý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có một ngày mới vui vẻ, thoải mái. Không chỉ vậy, bạn còn có được tin vui phương xa.

Nguồn thu nhập cũng ổn định, dù không dư dả nhưng vẫn có tiêu xài. Bạn có thể nghĩ đến chuyện đầu tư kinh doanh để thêm tiền.

Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tỵ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có một ngày mới tốt lành, công danh thuận lợi. Bạn có thể chuẩn bị cạnh tranh cho một vị trí cao hơn, công việc tốt hơn.

Tài lộc từ đó cũng nở rộ, dù vậy cần cẩn thận hơn với các quyết định. Vì chỉ cần sai một li, bạn có thể mất đi cơ hội tốt.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Dần.

Người tuổi Tuất có một ngày mới tốt lành, công danh thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày mới của người tuổi Hợi có chút trắc trở trong công việc, gặp chuyện không như ý. Bạn có thể bận rộn ngay từ đầu tuần.

Dù vậy, tài lộc khởi sắc, thu nhập ổn định.

Có vẻ bạn không có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm và có phần lơ là. Dù quý nhân có thể giúp bạn tìm được nhân duyên nhưng bạn không có tâm trí nghĩ cho chuyện này.

Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, Sửu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.