Tử vi thứ Ba 22/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi tiền tài tăng vọt, an tâm lập nghiệp, Mão - Thân vướng họa tiền bạc, công việc cẩn thận rủi ro

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 06:30

Tử vi ngày mới, thứ Ba 22/11/2022 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Hợi tiền tài tăng vọt, an tâm lập nghiệp, Mão - Thân vướng họa tiền bạc, công việc cẩn thận rủi ro

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra thuận lợi như ý. Sự tập trung cao độ chính là yếu tố giúp bạn có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và ghi điểm trong mắt cấp trên. Bên cạnh đó, bạn cũng nên ưu tiên lựa chọn những quyết định thận trọng hơn là mạo hiểm, liều lĩnh để tránh gặp phải những rủi ro ngoài tầm kiểm soát.

Vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ trở nên viên mãn hài hòa. Bạn luôn biết lắng nghe, thông cảm với người bạn đời của mình. Sự nỗ lực vun đắp từ cả hai phía đã góp phần giúp cho tình cảm ngày một khăng khít, bền chặt hơn.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ trở nên rất thuận lợi. Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp nên làm gì cũng suôn sẻ. Bằng tài năng của mình, con giáp này khiến nhiều người phải lắng nghe theo những hoạch định của mình. Con giáp này còn có được nguồn thu dồi dào. Bản mệnh không cần lo lắng về tài chính. Bạn có thể cân nhắc việc đầu tư vào lĩnh vực mới để tăng thêm thu nhập.

Về chuyện tình cảm, những bạn đã có người yêu sẽ có một ngày bên ngày thật bình yên khi bạn có thể chia sẻ những khó khăn mà mình đang gặp phải với người ấy. Điều này giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và có động lực tiến về phía trước.

Tuổi Dần

Vào ngày thứ Ba, con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên khởi sắc và "thuận buồm xuôi gió". Nguồn cảm hứng sáng tạo mang đến nhiều cơ hội cho giáp này phát triển, nhất là những người đang theo đuổi công việc tự do. Việc nhạy bén nắm bắt mọi cơ hội giúp cho con giáp này có được một số tiền “khủng”, từ đó củng cố được nguồn thu nhập hiện tại. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng có bước chuyển mình mới mẻ. Quý nhận sẽ giúp bản mệnh có cơ hội tốt để bạn “làm mới” tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt. Nhắc nhở, người trong cuộc đừng quên chia sẻ và cảm thông lẫn nhau nếu muốn mối quan hệ này duy trì dài lâu. 

Tuổi Mão

Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ không được thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh khá bảo thủ nên không chịu lắng nghe sự đóng góp ý kiến của bất kỳ ai. Điều này khiến cho đồng nghiệp cảm thấy khó chịu và không muốn hỗ trợ con giáp này khi có nhiều vấn đề phát sinh. Tiền kiếm được vẫn duy trì ở mức bình thường nhưng nhiều khoản cần phải chi tiền hơn nên bạn phải rất tiết kiệm mới đảm bảo mọi việc diễn ra bình thường.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng không mấy được suôn sẻ. Bạn không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình với mọi người. Chính vì vậy, người ấy cảm giác như bạn hơi vô tình và không quan tâm nhiều đến họ. Người độc thân vẫn chưa thể tìm kiếm được người hợp ý mình.

Tử vi thứ Ba 22/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi tiền tài tăng vọt, an tâm lập nghiệp, Mão - Thân vướng họa tiền bạc, công việc cẩn thận rủi ro - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Mão sẽ không được thuận lợi và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài lộc của người tuổi Thìn có thể sẽ gặp nhiều rủi ro trong hôm nay. Bạn nên tránh ký kết hợp đồng hoặc chi tiêu số tiền quá lớn trong hôm nay vì có nguy cơ bị thất thoát. Trong mọi quyết định liên quan đến tiền bạc, bản mệnh nên nhờ sự tư vấn của những người có kinh nghiệm hay bàn bạc với người thân để tránh xảy ra điều không hay.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên hòa hợp. Con giáo này khá may mắn khi luôn có sự hẫu thuẫn từ gia đình và người yêu mỗi khi gặp khó khăn. Những lời khuyên từ người thân trong gia đình giúp bạn có thêm động lực và vững tâm tiến về phía trước.

Tuổi Tỵ

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra tương đối khó khăn. Tử vi có điềm báo công việc phát sinh nhiều vấn đề nan giải nên người tuổi này cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Song dù hoàn cảnh nào cũng đừng quên giữa bình tĩnh và tinh thần vững vàng. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không được êm ấm. Bạn và đối phương dành quá nhiều thời gian cho công việc và không thường xuyên bên nhau. Điều này khiến cho tình cảm dần phai nhạt. Bạn nên hẹn đối phương cùng nhau hẹn hò để hâm nóng tình cảm.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên suôn sẻ đủ đường. Sự nhanh trí và khả năng xử lý vấn đề linh hoạt giúp người tuổi này đạt được không ít thành tích đáng nể. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng nhưng cũng không rõ rệt. Do đó, con giáp này cần có kế hoạch quản lý tiền bạc thông minh để nâng cao nguồn tài chính hiện tại. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng trở nên tốt đẹp. Tam Hợp cục che chở giúp cho bạn nhận được nhiều tin tốt lành liên quan đến chuyện tình cảm. Đời sống vợ chồng luôn giữ sự êm ấm khiến nhiều người không khỏi mơ ước. Bạn và đối phương luôn dành cho nhau sự quan tâm cần thiết mỗi khi một trong khai gặp khó khăn. 

Tuổi Mùi

Nhờ quý nhân nâng đỡ, người tuổi Mùi làm việc gì cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi không ngờ. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc của bản mệnh cũng có dấu hiệu tăng cao. Đây chính là thời điểm tuyệt vời để người tuổi này nắm bắt những cơ hội kiếm tiền “có một không hai”. 

Về tình duyên, bạn quan tâm đến nửa kia hơn cả bản thân mình nên tình cảm cả hai càng thêm gắn bó. Nhân duyên tốt đẹp giúp người độc thân mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Những bạn còn độc thân luôn cố gắng hết sức để theo đuổi tình yêu của mình. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được lời hồi đáp xứng đáng. 

Tử vi thứ Ba 22/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi tiền tài tăng vọt, an tâm lập nghiệp, Mão - Thân vướng họa tiền bạc, công việc cẩn thận rủi ro - Ảnh 2
Nhờ quý nhân nâng đỡ, người tuổi Mùi làm việc gì cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường mạnh dạn thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ khiến người khác không vừa ý. Chính vì thế họ cố tình gây áp lực cho bản mệnh, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn từ bỏ công việc hiện tại mới thôi. Ngoài ra, bạn không chịu lắng nghe sự góp ý của bất kỳ ai nên chi tiêu thiếu kiểm soát. Hành động này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng cho những khoản tiêu dùng cần thiết. Muốn giải quyết vấn đề, con giáp này cần nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn nữa.

Bản mệnh có tính chiếm hữu cao nên khiến cho đối phương cảm thấy khá ngột ngạt khi bên cạnh. Khi chịu nhiều kiểm soát từ bạn, họ muốn phản kháng nên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên dành cho đối phương khoảng không gian riêng để cả hai thật sự thoải mái khi bên cạnh nhau.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhanh chóng nhìn nhận được nguyên nhân làm nảy sinh vấn đề và tìm cách giải quyết tốt nhất. Chính vì thế các dự án dưới sự giám sát của bản mệnh đều diễn ra mượt mà và đạt hiệu quả cao trong hôm nay. Con giáp này rất nhanh nhạy, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở bất kỳ đâu. Nhờ đó, tài chính luôn được đảm bảo, vừa có thể đảm bảo chi tiêu hàng ngày vừa có khoản tiết kiệm kha khá.

Tình duyên càng gắn bó. Bạn và đối phương dành cho nhau sự yêu thương chân thành và luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên cạnh nhau. Cả hai cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, cùng nhau cố gắng và không khi nào cảm thấy chán nản với mối quan hệ hiện tại.

Tuổi Tuất

May mắn là có quý nhân trợ vận nên người tuổi Tuất mới có cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình trong hôm nay. Nếu muốn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, bản mệnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Vốn là con người đam mê công việc nên con giáp này sẽ không kiếm tiền nửa vời như người ta. Theo quan niệm của tuổi này, làm việc gì là phải kiên trì tới cùng. 

Vận trình tình cảm dần khởi sắc. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm mặn nồng, son sắt nhờ quý nhân phù trợ. Bên cạnh đó, người độc thân dễ dàng tìm được phù hợp với mình để hẹn hò, yêu đương. 

Tuổi Hợi

Mọi việc làm của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông vào ngày thứ Ba này. Mọi kế hoạch đều diễn ra theo đúng như bản mệnh mong muốn. Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng biết cách cân bằng. Việc phân bổ thời gian hợp lý giữa việc “cày” tiền bà thư giãn, đồng thời hãy chi tiền cho ăn uống và tập thể dục sẽ giúp con giáp này làm việc năng suất làm việc hơn. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm của bạn cũng sẽ khá êm ấm, hài hòa. Cuộc sống hôn nhân đôi khi khó tránh khỏi hiểu lầm nhưng sau đó, mọi chuyện đều được giải quyết một cách đó đẹp. Lý do là người trong cuộc luôn biết cách nhường nhịn nhau. 

Tử vi thứ Ba 22/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi tiền tài tăng vọt, an tâm lập nghiệp, Mão - Thân vướng họa tiền bạc, công việc cẩn thận rủi ro - Ảnh 3
Mọi việc làm của người tuổi Hợi sẽ tương đối hanh thông vào ngày thứ Ba này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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