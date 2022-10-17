Tử vi thứ Ba 18/10/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc dồi dào, sự nghiệp vượng phát, Mão - Thân vận xui ập đến, cẩn thận mất tiền hao của

Về chuyện tình cảm, vì những lời ra tiếng vào của người ngoài cuộc khiến cho những hiểu lầm nhỏ chuyển thành mâu thuẫn lớn hơn. Khoảng cách trong cuộc sống hôn nhân ngày càng nới rộng dần khi những khúc mắc không giải quyết một cách triệt để.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý đang bị quấy nhiễu bởi Hung tinh tác động nên làm việc gì cũng bị ngáng chân, cản trở. Chuyện không như ý nhiều vô kể, tốt hơn hết cần giữ bình tĩnh và sáng suốt để không phá vỡ quỹ đạo đang duy trì được lâu nay.

Vận trình tình cảm ngập tràn cảm xúc. Chuyện yêu đương bao giờ cũng đem tới cho người tuổi này những cảm xúc đặc biệt khó quên. Người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân thông qua sự mai mối của người thân.

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi phát triển. May mắn được quý nhân nâng đỡ nên con giáp này làm việc gì cũng được hỗ trợ tận tình. Tử vi chỉ nhắc nhở bản mệnh nên giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực thì không sợ khó khăn nào cản đường.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần “thuận buồm xuôi gió. Người tuổi này mang về cho mình kết quả như mong đợi nhờ có cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề một cách chính xác và khách quan. Hãy tiếp tục phát huy trong những kế hoạch, dự án sắp tới để có cơ hội thăng tiến nhanh chóng trên con đường phát triển sự nghiệp.

Người độc thân tìm thấy một nửa yêu thương cho mình nhờ chăm chỉ tham gia nhiều hoạt động tập thể và chủ động giao tiếp nhiều hơn. Người đã kết hôn hiện đang cảm thấy hài lòng cuộc sống vợ chồng hiện tại vì người ấy luôn là chỗ dựa tinh thần vững vàng cho bạn mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ, thuận lợi. Dự đoán sẽ có vô vàn rắc rối phát sinh trong ngày đầu tuần, từ đó tạo ra cho người tuổi này không ít nỗi lo về những kế hoạch đang theo đuổi. Nếu không giữ bình tĩnh thì ắt hẳn là sẽ gây ra nhiều phiền toán hơn nữa.

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng sẽ đi xuống một cách rõ rệt. Các khoản phát sinh không thể lường trước được khiến cho con giáp này mau chóng rơi vào tình trạng “rỗng túi”. Song, lời khuyên là hãy học cách quản lý tiền bạc để nguồn tích lũy vững vàng trong tương lai.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không được suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra dễ gặp phiền toái. Hung tinh xuất hiện khiến con giáp này gặp nhiều tai họa, đặc biệt là những ai đang làm việc tại chốn quan trường. Con giáp này cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh nóng nảy và hành xử bộc phát để giảm tránh rủi ro cho mình.

Tình cảm chưa nhận được tín hiệu khởi sắc. Mối quan hệ tình cảm thường xuyên cãi vã vì những chuyện vụn vặt khiến cho người trong cuộc trở nên mệt mỏi, khó chịu. Nếu tiếp tục coi trọng cái tôi cá nhân thì tình cảm vẫn còn bấp bênh như vậy.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra dễ gặp phiền toái. Hung tinh xuất hiện khiến con giáp này gặp nhiều tai họa, đặc biệt là những ai đang làm việc tại chốn quan trường. Con giáp này cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh nóng nảy và hành xử bộc phát để giảm tránh rủi ro cho mình.

Tuy nhiên, tình cảm lại khởi sắc đáng kể. Người độc thân nhanh chóng tìm được hạnh phúc ở trong những điều vẫn cho là bình thường. Các cặp đôi yêu nhau trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh người thương.

Tuổi Ngọ

Mọi công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thăng tiến rõ rệt. Người tuổi này được đánh giá cao ở tinh thần trách nhiệm cũng như sự tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cơ hội tiến thân mở ra trước mắt, đừng quá khắt khe với bản thân để không bỏ lỡ nó.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có những bước ngoặt lớn, đây có lẽ là thời điểm chín muồi trong chuyện tình yêu của tuổi này và người ấy.

Tuổi Mùi

Quý Nhân phù trợ giúp người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong việc chuyển đổi công việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Đây là thời điểm lý tưởng để xúc tiến các hợp đồng, dự án đang ấp ủ. Ngoài ra, quý nhân trợ mệnh đem tới cho người này nhiều vận may liên quan tới khía cạnh này.

Vận trình tình cảm cũng sẽ hòa thuận bình dị. Tuổi Mùi luôn nghĩ tới những điều to tát và xa vời nhưng lại quên rằng tình yêu cần được xây dựng trên nền tảng chân thành. Một vài món quà nhỏ hay lời hỏi thăm ân cần cũng giúp mối quan hệ khăng khít bền chặt.

Quý Nhân phù trợ giúp người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong việc chuyển đổi công việc hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mọi công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra tương đối khó khăn vào ngày thứ Ba này. Điềm báo có họa tiểu nhân đeo bám phá hoại mọi công sức, thành quả phải cố gắng rất lâu mới có được. Những tai hoạ nghiêm trọng phải khéo léo xử lý, giải quyết ổn thoả mới mong tiến hành những kế hoạch tiếp theo.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp sóng gió. Người độc thân vì chưa gạt bỏ được quá khứ đau buồn ra khỏi tâm trí nên khó lòng tìm được tình yêu. Mối quan hệ gia đình dễ xào xáo, mâu thuẫn vì người trong cuộc không tìm được tiếng nói chung.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên khởi sắc và vô cùng dễ dàng. Dù là người làm công ăn lương hay làm các công việc tự do cũng đều gặp may mắn. Mọi kế hoạch hay ý tưởng của con giáp này đều nhận được đánh giá cao, cơ hội thăng quan tiến chức nhờ vậy mà được rộng mở hơn. Người làm ăn kinh doanh, buôn bán có nhiều cơ hội đạt được thành công và thu về nguồn lợi nhuận khủng.

Chuyện tình cảm có bước nhảy vọt đáng kể. Nhờ quý nhân dẫn dắt mà con giáp này dễ dàng tìm được chân mệnh đời mình. Mối quan hệ tiến triển tốt đẹp nhờ sự chân thành, thuỷ chung của những người trong cuộc.

Tuổi Tuất

Trong thứ Ba này, nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ khiến người tuổi Tuất dễ mất bình tĩnh, bản mệnh cứ mãi loay hoay giải quyết vấn đề nhưng lại không có mục tiêu rõ ràng. Điều này chỉ càng khiến con giáp này mệt mỏi, trong khi tiến độ công việc vẫn bị trì hoãn.

Vận trình tình cảm kém chút hài hòa. Tác động của những yếu tố bên ngoài khiến tính cách của bạn có phần bất ổn trong ngày thứ Ba. Từ đó, bạn dễ dàng bày tỏ cảm xúc tiêu cực, nóng nảy một cách vô cớ nên khiến cho đối phương bị tổn thương nặng nề.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tìm thấy được cơ hội phát huy năng lực bản thân trong hôm nay. Thế nhưng, bản mệnh sẽ hao tốn khá nhiều sức lực mới có thể đạt được kết quả như mình mong muốn. Do đó, hãy cố gắng và đừng nên bỏ cuộc giữa chừng nếu bản mệnh muốn khả định vị thế của mình ở nơi làm việc.

Ngoài ra, vận tình cảm của người đã kết hôn viên mãn, hạnh phúc. Người độc thân có tình cảm kém sắc do chưa thể sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới vì những tổn thương trong quá khứ.

Người tuổi Hợi tìm thấy được cơ hội phát huy năng lực bản thân trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.